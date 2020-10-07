УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7239 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
1 523 2

За минулу добу в ЗСУ виявили 63 нові випадки COVID-19, одна людина померла, - Командування Медсил

За минулу добу в ЗСУ виявили 63 нові випадки COVID-19, одна людина померла, - Командування Медсил

У Збройних силах України зафіксовано одинадцятий летальний випадок від коронавірусу, за добу зареєстровано 63 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 7 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 709 осіб. Загалом за час пандемії одужали 1762 особи. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 797 осіб", - йдеться в повідомленні медиків на сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що зафіксовано одинадцятий летальний випадок від коронавірусу: помер співробітник ЗСУ (Запорізька область). Із 24 вересня він перебував на лікуванні в Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні з діагнозом двобічна полісегментарна пневмонія, однак 6 жовтня його стан різко погіршився у зв'язку з гострою серцевою недостатністю, і почалася інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату.

Також читайте: Лікування одного "важкого" хворого з COVID-19 коштує від 45 тис. грн, - Степанов

"Співробітник ЗС України, за наявною інформацією, мав хронічні супутні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - йдеться в повідомленні.

Загалом за минулу добу зареєстровано 63 нові випадки захворювання на COVID-19. З них у закладах охорони здоров'я перебуває 20 осіб.

Крім того, вдома під наглядом медичної служби перебуває 43 особи. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

За минулу добу в ЗСУ виявили 63 нові випадки COVID-19, одна людина померла, - Командування Медсил 01
За минулу добу в ЗСУ виявили 63 нові випадки COVID-19, одна людина померла, - Командування Медсил 02
За минулу добу в ЗСУ виявили 63 нові випадки COVID-19, одна людина померла, - Командування Медсил 03

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7923) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За минулу добу в ЗСУ виявили 63 нові випадки COVID-19, одна людина померла, - Командування Медсил - Цензор.НЕТ 6070
показати весь коментар
07.10.2020 11:10 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
показати весь коментар
07.10.2020 11:11 Відповісти
 
 