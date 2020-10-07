За минулу добу в ЗСУ виявили 63 нові випадки COVID-19, одна людина померла, - Командування Медсил

У Збройних силах України зафіксовано одинадцятий летальний випадок від коронавірусу, за добу зареєстровано 63 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 7 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 709 осіб. Загалом за час пандемії одужали 1762 особи. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 797 осіб", - йдеться в повідомленні медиків на сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що зафіксовано одинадцятий летальний випадок від коронавірусу: помер співробітник ЗСУ (Запорізька область). Із 24 вересня він перебував на лікуванні в Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні з діагнозом двобічна полісегментарна пневмонія, однак 6 жовтня його стан різко погіршився у зв'язку з гострою серцевою недостатністю, і почалася інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату.

"Співробітник ЗС України, за наявною інформацією, мав хронічні супутні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - йдеться в повідомленні.

Загалом за минулу добу зареєстровано 63 нові випадки захворювання на COVID-19. З них у закладах охорони здоров'я перебуває 20 осіб.

Крім того, вдома під наглядом медичної служби перебуває 43 особи. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.





