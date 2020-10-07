УКР
Опозиція в Киргизстані створила Народну координаційну раду і закликає до люстрації

П’ять опозиційних політичних партій Киргизстану, які не брали участі в парламентських виборах, заявили про створення Народної координаційної ради. Вони закликають до люстрації всіх політиків Киргизстану і створення нових органів влади.

Про це лідери об'єднання заявили на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Лідери нового опозиційного об'єднання заявили на пресконференції, що "рішенням Народної координаційної ради, державна влада переходить раді, повноваження уряду, парламенту і президента покладаються на координаційну раду".

Вони не підтримують призначення прем'єр-міністром країни опозиціонера Жадира Саппарова.

Народна координаційна рада також заявила, що своїм рішенням розпустила парламент країни, а "держоргани підзвітні президенту переходять в підпорядкування раді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У парламенті Киргизстану спростували призначення нового прем'єра з опозиції - поки що його лише представлено

"Рада також припиняє повноваження ЦВК Киргизстану", - йдеться в заяві.

"Рішенням координаційної ради можуть бути достроково припинені повноваження суддів, співробітників Генпрокуратури, Держкомітету нацбезпеки, МВС, Держслужби з боротьби з економічними злочинами (ДСБЕЗ) та інших відомств і забороненообіймати посади строком на 10 років", - заявили в НКР.

Пресконференцію лідери нового політичного об'єднання проводили в будівлі уряду Киргизстану, де вранці повинні були зібратися депутати парламенту для формування нового складу уряду.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Тільки за офіційними даними, під час протестів у ніч з 5 на 6 жовтня загинула 1 людина і постраждали майже 500.

Вибори були визнані недійсними, замість них має відбутися нове голосування.

Посольство України закликало громадян, які перебувають у Киргизстані, не відвідувати місця скупчення людей.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.

+6
кыргызы сейчас делают то, что не сделали мы поосле всех революций.
07.10.2020 11:02 Відповісти
+2
У киргизов вера Ислам, в Украине основная вера КУМОВСТВО ,даже Президент говорит что там и здесь свои и кого подвергать люстрации ,у нас даже не открыли списки тех кто был в НКВД, кто стучал,кто...
07.10.2020 11:10 Відповісти
+1
Я уже запутался в их революциях, это уже третья вроде. Это бывшие 'яныки' снова пришли во власть у них, или еще более радикальные революционеры? Потому как в Грузии например яныки совместно с 'новыми лицами какаяразница мыза мир с рашкой' и деньгами кремля, вернулись во власть после революции роз.
07.10.2020 11:04 Відповісти
Вот это демократия, люстрация всех кто не в оппозиции.))
07.10.2020 10:47 Відповісти
У Светки Тихановской появилась альтернатива, Кыргызтан, Карабах, скоро посыпятся предложения.
07.10.2020 10:49 Відповісти
Собралась банда и принимает решения, притом полномочий им никто не давал.
07.10.2020 10:50 Відповісти
И об этом Протесты в Кыргызстане: в банкоматах нет денег, захвачены золотые рудники , Московия уже не знает куда первостепенно посылать свои войска, а внутри Расси уже зреет бунт ,который в 21г может перерасти в Гражданскую войну,( 1921г у же на Расси была война и в 192....г ещё не закончилась,потом продолжалась в 1941 году под предводительством генерала Власова,у которого было около миллиона солдат).
07.10.2020 10:58 Відповісти
а могли бы с цветочками еще пол года выходить по выходным
07.10.2020 11:01 Відповісти
В совке все как обычно... Революции, люстрации, кастрации...
07.10.2020 11:01 Відповісти
кыргызы сейчас делают то, что не сделали мы поосле всех революций.
07.10.2020 11:02 Відповісти
У киргизов вера Ислам, в Украине основная вера КУМОВСТВО ,даже Президент говорит что там и здесь свои и кого подвергать люстрации ,у нас даже не открыли списки тех кто был в НКВД, кто стучал,кто...
07.10.2020 11:10 Відповісти
Спалити парламент? Розгромити Міністерство охорони здоровя, покрасти компютери?
07.10.2020 11:11 Відповісти
если это будет плата за отстранение от кормушки реформаторов, тогда да. это не большая цена.
07.10.2020 12:00 Відповісти
Це долбо.бізм. Там толку немає. З 2005 року третя "революція". Один клан змінює інший і все.
07.10.2020 12:18 Відповісти
Я уже запутался в их революциях, это уже третья вроде. Это бывшие 'яныки' снова пришли во власть у них, или еще более радикальные революционеры? Потому как в Грузии например яныки совместно с 'новыми лицами какаяразница мыза мир с рашкой' и деньгами кремля, вернулись во власть после революции роз.
07.10.2020 11:04 Відповісти
Там існує кланова феодальна система. Вихідці з одних областей проти інших. Решта вже не так суттєво.
07.10.2020 11:10 Відповісти
А что у нас не получается в Украине.? Украинцы ленятся управлять своим государством и постоянно кого то нанимают, а представляете как нужно нанятому изворачиваться ,чтобы и украинцев не обидеть и чтобы соседи не мешали управлять доверенным.государством.
07.10.2020 11:14 Відповісти
Чувсфуицца, шо чуваки инагда мине читают. Бюрократический класс, наемный государственный менеджмент, уличенный в узурпации власти поголовно увольняется, при вооруженном сопротивлении увольнению истребляется, в силу особой социальной опасности деяния.
07.10.2020 12:58 Відповісти
 
 