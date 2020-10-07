Опозиція в Киргизстані створила Народну координаційну раду і закликає до люстрації

П’ять опозиційних політичних партій Киргизстану, які не брали участі в парламентських виборах, заявили про створення Народної координаційної ради. Вони закликають до люстрації всіх політиків Киргизстану і створення нових органів влади.

Про це лідери об'єднання заявили на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Лідери нового опозиційного об'єднання заявили на пресконференції, що "рішенням Народної координаційної ради, державна влада переходить раді, повноваження уряду, парламенту і президента покладаються на координаційну раду".

Вони не підтримують призначення прем'єр-міністром країни опозиціонера Жадира Саппарова.

Народна координаційна рада також заявила, що своїм рішенням розпустила парламент країни, а "держоргани підзвітні президенту переходять в підпорядкування раді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У парламенті Киргизстану спростували призначення нового прем'єра з опозиції - поки що його лише представлено

"Рада також припиняє повноваження ЦВК Киргизстану", - йдеться в заяві.

"Рішенням координаційної ради можуть бути достроково припинені повноваження суддів, співробітників Генпрокуратури, Держкомітету нацбезпеки, МВС, Держслужби з боротьби з економічними злочинами (ДСБЕЗ) та інших відомств і забороненообіймати посади строком на 10 років", - заявили в НКР.

Пресконференцію лідери нового політичного об'єднання проводили в будівлі уряду Киргизстану, де вранці повинні були зібратися депутати парламенту для формування нового складу уряду.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Тільки за офіційними даними, під час протестів у ніч з 5 на 6 жовтня загинула 1 людина і постраждали майже 500.

Вибори були визнані недійсними, замість них має відбутися нове голосування.

Посольство України закликало громадян, які перебувають у Киргизстані, не відвідувати місця скупчення людей.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.