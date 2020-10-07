Плануємо залучити приватні лабораторії до тестування на COVID-19 за рахунок держави, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я України винесе на наступне засідання Кабінету Міністрів пропозицію про залучення приватних лабораторій до тестування на COVID-19 за рахунок держкоштів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.
"На наступному засіданні уряду ми ухвалюємо рішення про залучення приватних лабораторій. Ми провели переговори, і деякі погоджуються працювати, щоб держава платила їм за проведення ПЛР-тестування", - сказав він.
Міністр додав, що в деяких регіонах великі черги з тестування, і зразки направляються в лабораторії в інші області.
Крім цього, Степанов зазначив, що кількість ПЛР-тестувань на добу до грудня сягне 50 тис.
"До грудня ми хочемо проводити в державних лабораторіях щонайменше 50 тис. тестів на добу. Крім цього, ми впроваджуємо новий метод - швидкі тести на антиген. Є ще розробка українських тестів, яка проходить верифікацію", - сказав він.
