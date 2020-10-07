УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7239 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 099 18

Плануємо залучити приватні лабораторії до тестування на COVID-19 за рахунок держави, - Степанов

Плануємо залучити приватні лабораторії до тестування на COVID-19 за рахунок держави, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України винесе на наступне засідання Кабінету Міністрів пропозицію про залучення приватних лабораторій до тестування на COVID-19 за рахунок держкоштів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"На наступному засіданні уряду ми ухвалюємо рішення про залучення приватних лабораторій. Ми провели переговори, і деякі погоджуються працювати, щоб держава платила їм за проведення ПЛР-тестування", - сказав він.

Міністр додав, що в деяких регіонах великі черги з тестування, і зразки направляються в лабораторії в інші області.

Крім цього, Степанов зазначив, що кількість ПЛР-тестувань на добу до грудня сягне 50 тис.

Також читайте: Препарат вітчизняного виробництва внесуть до протоколу лікування COVID-19, - МОЗ

"До грудня ми хочемо проводити в державних лабораторіях щонайменше 50 тис. тестів на добу. Крім цього, ми впроваджуємо новий метод - швидкі тести на антиген. Є ще розробка українських тестів, яка проходить верифікацію", - сказав він.

Автор: 

Кабмін (14383) карантин (18172) МОЗ (5423) тестування (461) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
И супруги фирма наконец заработает по полной.
показати весь коментар
07.10.2020 10:50 Відповісти
+4
Онлайн тест на корону через приложение "ДІЯ" .
1 Плюнуть на экран телефона.
2. Ждать результата.
показати весь коментар
07.10.2020 11:26 Відповісти
+3
Хтось непогано заробить за наш кошт.
показати весь коментар
07.10.2020 10:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Носить маски уже не обязательно, но почему-то стали популярными противогазы.
Какие-то хомячки съели в Госрезерве стратегический запас подгузников.
Платные туалеты резко увеличили доходы и стали основным стимулятором роста ВВП.
Президент не может лично встречать самолеты с памперсами из Китая по причине острой стадии заболевания.
Городская канализация не справляется с волнами свирепствующей панднмии.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19.
показати весь коментар
07.10.2020 10:48 Відповісти
Ах, хотелочки, мои хотелочки... (песня)
А вот практических достижений у вас - полный ноль.
показати весь коментар
07.10.2020 10:48 Відповісти
И супруги фирма наконец заработает по полной.
показати весь коментар
07.10.2020 10:50 Відповісти
Хтось непогано заробить за наш кошт.
показати весь коментар
07.10.2020 10:54 Відповісти
Это "золотая жила" Их теперь хочет делать любое медицинское заведение. Прибыльность в разы больше чем себестоимость самого теста
показати весь коментар
07.10.2020 10:55 Відповісти
Ключевое слово "частный"? Бред какой-то.Может правительство не будет искать,как слить деньги.А сформирует какую-то политику тестирования с разработкой заданий на срочную закупку материалов и услуг для этого. Причем открыто,а не через междусобойчики. Глупые зеленые мечты ...
показати весь коментар
07.10.2020 11:00 Відповісти
А они до сих пор этого не сделали? Когда нужно всеми способами увеличивать количество тестов?? Они что, не знают, что часники эффективнее и дешевле, чем государство??? Это же абсолютная профнепригодность и несоответствие занимаемой должности!
показати весь коментар
07.10.2020 11:09 Відповісти
Сначала выдоили все деньги у истеричек, потом заговорили о бесплатных тестах. А бесплатные маски будут? Они хоть не виртуальные.
показати весь коментар
07.10.2020 11:12 Відповісти
Tю. А Дональд Фредович сказал что ковид - обычная простуда.
Может ты зря паришься, Степанов ?
показати весь коментар
07.10.2020 11:26 Відповісти
Так это уже многие переболевшие поняли, от этого степашке и страшно.
показати весь коментар
07.10.2020 11:43 Відповісти
Надо не планировать, а давно сделать было.
показати весь коментар
07.10.2020 11:26 Відповісти
Онлайн тест на корону через приложение "ДІЯ" .
1 Плюнуть на экран телефона.
2. Ждать результата.
показати весь коментар
07.10.2020 11:26 Відповісти
а що, дружина степашки вже відкрила свою лабораторію?

чи будете коситибабло разом з пальчевським і радуцьким?
показати весь коментар
07.10.2020 11:28 Відповісти
Мафию не будем создовать мы ее возглавим. Правильной дорогой идете. Маски штрафы не актуально , тесты вот это да! Дальше вакцина пойдет в ход. И чуть шо -мы не виноваты это они частники и пусть полиция с ними разбирается. Вы поняли какие там тесты будут?
показати весь коментар
07.10.2020 11:32 Відповісти
А сейчас вроде не такие... В Харькове расеянские - от 1400 грн, Корея - 5 200.
показати весь коментар
07.10.2020 11:41 Відповісти
взятки это вчерашнее, все по зеленому часныку
показати весь коментар
07.10.2020 11:41 Відповісти
 
 