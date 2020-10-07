УКР
703 5

Вимогам для пом'якшення карантину, як і раніше, відповідає лише Кіровоградщина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 7 жовтня Київ і 23 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок загалом в Україні становить 58,3%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській , Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину, як і раніше, відповідає лише Кіровоградська область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу рекордні 4 753 нові випадки COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Вимогам для помякшення карантину, як і раніше, відповідає лише Кіровоградщина, - МОЗ 01

Автор: 

_Что-то странное, что-то здесь не так: одна Кировоградщина Д'артаньян, а все остальные - канальи...
показати весь коментар
07.10.2020 10:57 Відповісти
та давне "що не те" у назві від совкосталінського упиря, там і коронавірус не хоче жити
показати весь коментар
07.10.2020 11:05 Відповісти
А чому назву "Кіровоградщина" ще не декомунізовано?
показати весь коментар
07.10.2020 11:25 Відповісти
Почем всё ещё Кировоградщина это вопрос к верховной зраде Украины. Количество тестов за сутки стало намного меньше чем весной, потому и заболевших меньше (мне так кажется).
Расслабляться не стоит.
показати весь коментар
07.10.2020 11:52 Відповісти
может хватит говорить про смягчение при росте кривой почти каждый день?
показати весь коментар
07.10.2020 22:11 Відповісти
 
 