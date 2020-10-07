УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7239 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
472 2

За минулу добу в МВС 246 випадків COVID-19, помер один правоохоронець

За минулу добу в МВС 246 випадків COVID-19, помер один правоохоронець

Сьогодні, 7 жовтня, лабораторно підтверджені 246 випадків коронавірусної хвороби серед правоохоронців за минулу добу, від ускладнень померла одна працівниця МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільша кількість хворих COVID-19 правоохоронців зареєстровано в Хмельницькій області (19), в Миколаївській області (14) та м. Київ (+36).

З початку пандемії на коронавірус захворіли 6 924 співробітники МВС, одужали - 6 212, померли - 17.

Також читайте: Вимогам для пом'якшення карантину, як і раніше, відповідає лише Кіровоградщина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу в МВС 246 випадків COVID-19, помер один правоохоронець 01

Автор: 

карантин (18172) МВС (3535) Правоохоронні органи (2712) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ухудшение прогноза падения в переводе на понятный - будет на маленькая задница, а большая жопа
показати весь коментар
07.10.2020 11:27 Відповісти
Вакансия освободилась ...
показати весь коментар
07.10.2020 11:36 Відповісти
 
 