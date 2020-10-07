За минулу добу в МВС 246 випадків COVID-19, помер один правоохоронець
Сьогодні, 7 жовтня, лабораторно підтверджені 246 випадків коронавірусної хвороби серед правоохоронців за минулу добу, від ускладнень померла одна працівниця МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільша кількість хворих COVID-19 правоохоронців зареєстровано в Хмельницькій області (19), в Миколаївській області (14) та м. Київ (+36).
З початку пандемії на коронавірус захворіли 6 924 співробітники МВС, одужали - 6 212, померли - 17.
