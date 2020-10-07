Світовий банк різко погіршив прогноз падіння ВВП України в поточному році до 5,5%
Українська економіка увійшла в коронакризу сильнішою і підготовленою завдяки зваженій монетарній і фіскальній політикам протягом попередніх років, тому падіння ВВП цього року в країні очікується меншим, ніж у багатьох країнах регіону, - на рівні 5,5%, зазначає Світовий банк (СБ).
"Однак, за нашими оцінками, відновлення економічного зростання буде помірним - 1,5% у 2021-му і 3,1% у 2022-му роках на тлі уповільнення темпів впровадження структурних реформ", - йдеться в опублікованому СБ у середу Огляді економіки Європи і Центральної Азії "COVID-19 і людський капітал", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Порівняно з червневим оглядом прогноз спаду ВВП України погіршено на 2 відсоткові пункти, на 2021 рік - на 1,5 в. п.
"Критично важливе швидке впровадження заходів державної політики, спрямованих на підвищення інвестицій і збереження макроекономічної стабільності", - наголосив банк.
СБ уточнив, що, згідно з негативним сценарієм, зростання ВВП України наступного року може бути ще меншим - лише 1%.
На думку аналітиків СБ, ініціатива підвищити мінімальну зарплату на 37% в 2021 році може призвести до збільшення бюджетного дефіциту на більш ніж 6% ВВП, як це передбачає поданий урядом проєкт бюджету на наступний рік, і потребуватиме додаткового фінансування в розмірі більш ніж 13% ВВП .
Фінансові ризики залишаться високими в середньостроковій перспективі, прогнозує СБ. Крім цього, відновленню економіки перешкоджають низькі інвестиції. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій цього року очікується на рівні 2019-го - 2,1% ВВП, у наступному цей показник може зрости до 2,5% ВВП, зазначено в матеріалах банку.
Пожвавлення інвестицій потребує прогресу реформ, однак у частині врегулювання проблемних кредитів Україна не зайшла далеко, провисає також питання ринкових змін через відсутність ринку землі, через антиконкурентне середовище і велику кількість держпідприємств, вважають у СБ.
"Для зміцнення довіри інвесторів необхідне постійне дотримання антикорупційних реформ та обачної макроекономічної політики", - йдеться в матеріалах СБ.
Згідно з прогнозом, СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 4,8% наприкінці цього року і 5% у 2021 році. Аналітики також прогнозують профіцит поточного рахунку в 2020 році на рівні 1,5% ВВП, в наступному - дефіцит в 1,9% ВВП, а рівень держборгу в нинішньому році зросте до 62% ВВП проти 50,4% ВВП у 2019-му з подальшим зниженням до 58,9% ВВП у 2021 році.
Уряд України прогнозує спад економіки на 4,8% цього року та її відновлення на 4,6% наступного.
Нацбанк України очікував спаду цього року на 6%, проте допускає певне поліпшення свого прогнозу до 5%. За його оцінками, наступного року ВВП країни може зрости на 4%.
