Світовий банк різко погіршив прогноз падіння ВВП України в поточному році до 5,5%

Світовий банк різко погіршив прогноз падіння ВВП України в поточному році до 5,5%

Українська економіка увійшла в коронакризу сильнішою і підготовленою завдяки зваженій монетарній і фіскальній політикам протягом попередніх років, тому падіння ВВП цього року в країні очікується меншим, ніж у багатьох країнах регіону, - на рівні 5,5%, зазначає Світовий банк (СБ).

"Однак, за нашими оцінками, відновлення економічного зростання буде помірним - 1,5% у 2021-му і 3,1% у 2022-му роках на тлі уповільнення темпів впровадження структурних реформ", - йдеться в опублікованому СБ у середу Огляді економіки Європи і Центральної Азії "COVID-19 і людський капітал", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Порівняно з червневим оглядом прогноз спаду ВВП України погіршено на 2 відсоткові пункти, на 2021 рік - на 1,5 в. п.

"Критично важливе швидке впровадження заходів державної політики, спрямованих на підвищення інвестицій і збереження макроекономічної стабільності", - наголосив банк.

Читайте: Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко

СБ уточнив, що, згідно з негативним сценарієм, зростання ВВП України наступного року може бути ще меншим - лише 1%.

На думку аналітиків СБ, ініціатива підвищити мінімальну зарплату на 37% в 2021 році може призвести до збільшення бюджетного дефіциту на більш ніж 6% ВВП, як це передбачає поданий урядом проєкт бюджету на наступний рік, і потребуватиме додаткового фінансування в розмірі більш ніж 13% ВВП .

Фінансові ризики залишаться високими в середньостроковій перспективі, прогнозує СБ. Крім цього, відновленню економіки перешкоджають низькі інвестиції. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій цього року очікується на рівні 2019-го - 2,1% ВВП, у наступному цей показник може зрости до 2,5% ВВП, зазначено в матеріалах банку.

Пожвавлення інвестицій потребує прогресу реформ, однак у частині врегулювання проблемних кредитів Україна не зайшла далеко, провисає також питання ринкових змін через відсутність ринку землі, через антиконкурентне середовище і велику кількість держпідприємств, вважають у СБ.

"Для зміцнення довіри інвесторів необхідне постійне дотримання антикорупційних реформ та обачної макроекономічної політики", - йдеться в матеріалах СБ.

Також читайте: У 2020 році економіка України "просяде", в 2021 - зросте, - прогноз ЄБРР

Згідно з прогнозом, СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 4,8% наприкінці цього року і 5% у 2021 році. Аналітики також прогнозують профіцит поточного рахунку в 2020 році на рівні 1,5% ВВП, в наступному - дефіцит в 1,9% ВВП, а рівень держборгу в нинішньому році зросте до 62% ВВП проти 50,4% ВВП у 2019-му з подальшим зниженням до 58,9% ВВП у 2021 році.

Уряд України прогнозує спад економіки на 4,8% цього року та її відновлення на 4,6% наступного.

Нацбанк України очікував спаду цього року на 6%, проте допускає певне поліпшення свого прогнозу до 5%. За його оцінками, наступного року ВВП країни може зрости на 4%.

ВВП (1404) Світовий банк (831) інвестиції (2157) інфляція (931)
Топ коментарі
ваще красавцы. накерували зеленые недоумки
07.10.2020 11:14 Відповісти
а згадати статистику, що за другий квартал падіння ВВП в об'ємі 11% - слабо?
07.10.2020 11:23 Відповісти
Всё пожирает зеленая гниль.
07.10.2020 11:25 Відповісти
єто тебе расшифровка статьи, а то ты совсем не того ,зебил)
Світовий банк різко погіршив прогноз падіння ВВП України в поточному році до 5,5% - Цензор.НЕТ 78
07.10.2020 11:57 Відповісти
Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих летИсточник: https://censor.net/ru/n3223389
07.10.2020 12:13 Відповісти
ваще красавцы. накерували зеленые недоумки
07.10.2020 11:14 Відповісти
_Хуже, эти упыри и кровососы - враги народа и Украины. Разграбили дотла и толкают под иго москвы!
07.10.2020 11:19 Відповісти
А первое предложение статьи слабо прочитать, в других странах ситуация еще хуже, хотя тебе лишь бы обосрать даже не читая статью.
07.10.2020 11:24 Відповісти
"в других странах ситуация еще хуже" - о, мне уже легче
07.10.2020 11:26 Відповісти
Особливо початок першого речення "Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет".
07.10.2020 11:29 Відповісти
ты дебил?
07.10.2020 11:40 Відповісти
А шмыгаль говорит , что всё за и пись.
07.10.2020 11:18 Відповісти
А асіліть прочитати більш, як "Всемирный банк резко ухудшил прогноз", слабо?
07.10.2020 11:20 Відповісти
а згадати статистику, що за другий квартал падіння ВВП в об'ємі 11% - слабо?
07.10.2020 11:23 Відповісти
Тобто "Всємірний банк врьот! Фсьо прапала! України большє нєт!", так?
07.10.2020 11:28 Відповісти
черговий дебілізм подолякового 73/43%зебіла https://censor.net/ru/user/46103
07.10.2020 11:33 Відповісти
Так "Всєміврний банк врьот!", дегенерат чи ні?
07.10.2020 11:36 Відповісти
Зебіли продовжують жерти лайно і доказують що то шоколад.
07.10.2020 12:38 Відповісти
Чому дефіцит в бюджеті 300 млрд.?
Чому не продав літак?
Чому не переїхав з Банкової?
Що за скандал з вагнерівцівцями?
Чому Укрзалізниця отримала 7 млрд збитків?
Чому залишив помирати військового під Зайцево?
Чому ми не відповіли адекватно на вбивство наших бійців під час "перемир'я"?
Чому незаконно ув'язнено патріотів у "справі Шеремета"?
Чому Зеленський забирає у людей субсидії на 8.2 млрд?
Чому вчителям відмінили заплановане ще за Порошенка підняття зарплат? Де 4000$?
Чому в Держрезерві пропало 2 700 вагонів зерна?
Чому при Зеленському 30 км дороги коштує 12 млрд, а при Порошенку - за 12 млрд було побудовано 80 км?
Чому йде падіння промислового виробництва на 8,3%?
Чому Зеленський забрав з фонду на коронавірус 35 млрд грн?
Чому Зеленський не віддав дачу в Конча-Заспі дітям як обіцяв?
Чому вирубка лісів збільшилась в 7 разів?
Чому Укренерго отримало збитків на 21 млрд?
Чому інвестори та ІТішники покидають Україну?
Чому охорона Зеленського ламає людям ребра?
Чому Зеленський за 1 рік 19 разів відпочивав?
Чому при режиму Зеленського заблокували українські канали?
Чому був прийнятий "закон про землю" без референдума? І де взагалі обіцяні референдуми "з усіх ключових питань"?
Чому Зеленський взяв у владу близько 30 друзів з 95 кварталу? Чому процвітає не професіоналізм, а нове кумовство?
Чому придушують українське кіно та одночасно серіальчики для росії продають без сплати податків?
Чому Зеленський брехав що не знімався в кіно в Москві під час війни?
Чому Роттердам+ при Порошенку був поганий, а при ЗЕ - хороший?
Про що Зеленський домовлявся з мошками в Омані?
Чому олігархи таємно приїздять на зустрічі на Банковій?
Чому у Зеленського найбільший кортеж із всіх президентів (52 машини)? Де "кортежі нах!"?
Чому Медведчук на свободі? Та всі інші рашисти почуваються в безпеці?
Як Зеленський боре "всіх тих, хто 20 років був при владі", якщо Кучма та Кравчук найближчі його довірені особи?
Чому не відновлено слідство у "справі Гонгадзе", де підозрюваним є саме Кучма?
Чому повернулись прибічники януковоща, та чують себе безкарно в Україні?
Чому повернувся Коломойський? Чому віддав свого охоронця та адвоката до послуг Зеленського?
Чому сепарня балотується на виборах?
Чому ведеться незаконна агітація "Зе-команди Місцеві"?
Чому Зеленський уникає державної символіки?
Чому нашим військовим заборонено себе захищати на передовій?
Чому Зеленський не задекларував 5 млн гривень?
Чому Зеленський не звільняє Авакова?
Чому діти захисників України здають ЗНО, а діти бойовиків - ні?
Чому при Зеленському падає ВВП, і де 500 000 робочих місць? Коли повернуться заробітчани?
Чому припинено закупівлю зброї, видачу набоїв? Чому роззброюється Армія, якщо не закінчена війна?
Чому йде скорочення військ на 40 000?
Чому Зеленський під час епідемії продав за кордон 500 тонн масок?
Де виконані обіцянки?
Де хоч якісь реформи?
07.10.2020 16:41 Відповісти
А 2 х 2 = 7
07.10.2020 11:20 Відповісти
він казав за ріст наступного року в 4%, а тут всього-навсього - 1%
07.10.2020 11:21 Відповісти
Покращення наближається.
07.10.2020 11:21 Відповісти
В нашей светлой любви всё ещё впереди. Украина прошла кризис в экономике, - министр Марченко. Украиной пройден кризисный этап в экономике. Это дает основания ожидать, что государственный бюджет на 2020 год будет выполнен/"Начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики в Украине", - Шмыгаль/ Надейся и жди.
07.10.2020 11:23 Відповісти
Он это просто сказал народу. С чего ты взял что он думает так же? Ну вот с хера ли?!
07.10.2020 11:29 Відповісти
Он это просто сказал народу.-Ты веришь кодлану Коломойского?
07.10.2020 11:31 Відповісти
_Можешь объяснить как твой комментарий логически связан с предшествующим диалогом? Я не умею в шизофрению и теперь в растерянности и недоумении.
07.10.2020 11:39 Відповісти
Можешь объяснить как твой комментарий логически связан с предшествующим диалогом?.-Диалогом между кем и кем?
07.10.2020 11:48 Відповісти
Ну вот с хера ли?!/ Я не умею в шизофрению/-Много пьёшь. Пить надо меньше.
07.10.2020 12:21 Відповісти
прикольно Ишак на саммит ЕС скатался...
07.10.2020 11:24 Відповісти
Всё пожирает зеленая гниль.
07.10.2020 11:25 Відповісти
Брехня. Зечмо сказало +40% за п'ять років. Вони хотять оклєвєтать бубоночку нашу.
07.10.2020 11:26 Відповісти
Вашу *
07.10.2020 12:13 Відповісти
Ви сдєлалі ето вмєстє! Да здрастуєт мудрий нарід!
07.10.2020 11:28 Відповісти
Зато резко улучшил рост состояния Каломойкого, его Зе-цуцика и Бенядиктовой. ЖриТЕ.
07.10.2020 11:28 Відповісти
Ти ба ...
Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет, потому падение ВВП в этом году в стране ожидается меньшим, чем во многих странах региона - на уровне 5,5%, отмечает Всемирный банк (ВБ)
Ну бубочка вже майже всіх порошенкових Смаліїв подолав Залишились Рожкова з Сологубом. Та ними вже зайнявся "смортящий" зеленського. Так що, майбутнє виглядає " райдужним"
07.10.2020 11:29 Відповісти
Світовий банк різко погіршив прогноз падіння ВВП України в поточному році до 5,5% - Цензор.НЕТ 4875
07.10.2020 11:38 Відповісти
Я так этим удивлён !
07.10.2020 11:39 Відповісти
УХУДШИТЬ прогноз падения - крутая формуліровочка !!! Но если при этом зелёным рассказывают, как им помог монарх Петро спасти Вовкину жопу , сойдет и так!
07.10.2020 12:30 Відповісти
Зе, ты зачем лично создал коронавирус?
08.10.2020 02:31 Відповісти
 
 