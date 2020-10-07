УКР
Степанов назвав "зрадою" інформацію про те, що в Одесі бракує ліжок для хворих на COVID-19

Ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу в лікарнях Одеси вистачає, МОЗ залежно від ситуації в кожному регіоні запроваджує додаткові ліжка.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз багато хто розганяє "зраду", що немає ліжок у лікарнях під лікування хворих на COVID-19. Це неправда, у нас є лікарні, у нас є медичні працівники, які надають цю медичну допомогу ... Остання "зрада" була, що у нас в Одесі повністю закінчилися ліжка, це цілковита неправда ... У нас є ліжка в лікарнях міста Одеси, ми вводимо додаткові ліжка в лікарнях, які місцева влада дає на розширення. Звичайно, оскільки система велика, в тих чи інших випадках виникають якісь труднощі. Але ми вирішуємо це відразу в міру того, як вони виникають. Але медична допомога тим людям, які цього потребують, надається в повному обсязі", - запевнив Степанов.

Нагадаємо, напередодні глава благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова опублікувала записи телефонних розмов з людьми, які скаржаться, що їхнім родичам відмовляють у госпіталізації.

Читайте також: Лікарні в Одесі заповнені пацієнтами з COVID, нових не приймають, - волонтер Ножевнікова. АУДIО

Койки есть, только ставить уже негде.
ну и мудак, полчаса назад как из больнички -сдавали ифа всей семьей -у нас бабка с положительным и двустороннем воспалением лёгких , *****, просили главврача ещё неделю назад забрать в стационарили в любую ближайшую в области,- куй мест нет даже за бабло -только блатные и очень тяжёлые..
так шо пистит спепанов ...
Лживый лицемер! Можно было конечно подумать что он не в курсе, что оставшиеся на бумаге койки без оборудования и врачей, для отчетности, но думаю он прекрасно знает что острых больных с тяжелейшим воспалением легких не принимают! А анализы ПЦР больше недели не дают ни какого ответа !
Койки есть, только ставить уже негде.
Наші доблесні лікарі давно придумали як гарно заробляти, вони кажуть хворим, що місць немає. Поки їм нне проплатиш за місце, ніхто тебе не госпіталізує)
"Швидка" дзвонить до начмеда і питає чи узгоджена гостпіталізація.
Може в них нова редакція клятви Гіпократа, а ми просто не знаємо?
Ні, натомість можна видати нову редакцію цього старого анекдоту:

Вторая мировая война. У советского пулеметчика кончились патроны. Он докладывает:
- Товарищ командир, у меня патроны кончились.
- Что значит кончились? Ты коммунист? - спрашивает командир.
- Да, коммунист, - и пулемет застрочил еще яростнее.
"В кожен дім, який я увійду, я увійду для користі свого гаманця."
верить этому хмырю - себя не уважать.
Бил себя пяткой в пах - з/п медикам в сентябре на 30% повысит. Уже октябрь... И хернаны
Степанов отреагировал как мразь. Он и есть мразь?
Он земразь..
Он сам по себе "мальчик".
что-то тем, кто говорит о бардаке в медицине верится больше...
Так он еще и безграмотный?
Зрада - это предательство. Получается, что информация о дефиците коек в Одессе это правда. Иначе это называлось бы "брехня"
Степанов, а в Києві теж вистачає ліжок?
Чому тоді Олександрівська і 4-та лікарня не приймають на госпіталізацію з важким перебігом Ковід?
Всіх пруть в БСП, в звичайні палати - помирати
а кроме коек, что либо есть? ведь в больницу не просто полежаться приходят... сори, за ватный рессурс, но просто в тему, сегодна на глаза попалось. и цитируют волонтеров: https://vesti.ua/strana/net-dazhe-analgina-kak-v-bolnitsah-lechat-covid-19
никуя нет - всё за свой счёт ...
ну и мудак, полчаса назад как из больнички -сдавали ифа всей семьей -у нас бабка с положительным и двустороннем воспалением лёгких , *****, просили главврача ещё неделю назад забрать в стационарили в любую ближайшую в области,- куй мест нет даже за бабло -только блатные и очень тяжёлые..
так шо пистит спепанов ...
В Одессе остро не хватает людей которые думаю головой.
ахахаха))))кровати у него есть-очень рады, шо не на полу лежат ...только теперь никого не принимают, а в обл бабки умирают, т к кислород на них экономят -вчера очередной случай
Лживый лицемер! Можно было конечно подумать что он не в курсе, что оставшиеся на бумаге койки без оборудования и врачей, для отчетности, но думаю он прекрасно знает что острых больных с тяжелейшим воспалением легких не принимают! А анализы ПЦР больше недели не дают ни какого ответа !
так и есть, мы результат старухи ждали ровно 8 дней... и у контактирующих со вчерашнего дня бесплатно не берут -приказ МОЗ, да и в Одессе одна лаборатория стоит на ремонте уже неделю..
а еще скорая трубки не подымает
Шо оно лепит, в Одессе просто писец. Лечь в больницу можно только за деньги. Статистика по Одессе занижена минимум в 10 раз !!!!
Этот земинистр только койки считать научился? Так в пионерлагерях этих коек добиса. Больных не принимают с тяжелым ковид и сопутствующими. Нет ИВЛ, нет СИСТЕМЫ госпитализации больных. 50 процентов тестов делается за свой счет. Деньги из фонда ковид растратили.
А может зрада - это отсутствие коек для больных? Окончательно поплыл мозгами.
Всё верно сказал.
