Степанов назвав "зрадою" інформацію про те, що в Одесі бракує ліжок для хворих на COVID-19
Ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу в лікарнях Одеси вистачає, МОЗ залежно від ситуації в кожному регіоні запроваджує додаткові ліжка.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз багато хто розганяє "зраду", що немає ліжок у лікарнях під лікування хворих на COVID-19. Це неправда, у нас є лікарні, у нас є медичні працівники, які надають цю медичну допомогу ... Остання "зрада" була, що у нас в Одесі повністю закінчилися ліжка, це цілковита неправда ... У нас є ліжка в лікарнях міста Одеси, ми вводимо додаткові ліжка в лікарнях, які місцева влада дає на розширення. Звичайно, оскільки система велика, в тих чи інших випадках виникають якісь труднощі. Але ми вирішуємо це відразу в міру того, як вони виникають. Але медична допомога тим людям, які цього потребують, надається в повному обсязі", - запевнив Степанов.
Нагадаємо, напередодні глава благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова опублікувала записи телефонних розмов з людьми, які скаржаться, що їхнім родичам відмовляють у госпіталізації.
Бил себя пяткой в пах - з/п медикам в сентябре на 30% повысит. Уже октябрь... И хернаны
Зрада - это предательство. Получается, что информация о дефиците коек в Одессе это правда. Иначе это называлось бы "брехня"
Чому тоді Олександрівська і 4-та лікарня не приймають на госпіталізацію з важким перебігом Ковід?
Всіх пруть в БСП, в звичайні палати - помирати
так шо пистит спепанов ...