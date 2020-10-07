Степанов назвав "зрадою" інформацію про те, що в Одесі бракує ліжок для хворих на COVID-19

Ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу в лікарнях Одеси вистачає, МОЗ залежно від ситуації в кожному регіоні запроваджує додаткові ліжка.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз багато хто розганяє "зраду", що немає ліжок у лікарнях під лікування хворих на COVID-19. Це неправда, у нас є лікарні, у нас є медичні працівники, які надають цю медичну допомогу ... Остання "зрада" була, що у нас в Одесі повністю закінчилися ліжка, це цілковита неправда ... У нас є ліжка в лікарнях міста Одеси, ми вводимо додаткові ліжка в лікарнях, які місцева влада дає на розширення. Звичайно, оскільки система велика, в тих чи інших випадках виникають якісь труднощі. Але ми вирішуємо це відразу в міру того, як вони виникають. Але медична допомога тим людям, які цього потребують, надається в повному обсязі", - запевнив Степанов.

Нагадаємо, напередодні глава благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова опублікувала записи телефонних розмов з людьми, які скаржаться, що їхнім родичам відмовляють у госпіталізації.

