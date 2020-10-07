УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5204 відвідувача онлайн
Новини
3 913 45

Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

У серпні-вересні 2020 р. ставлення українців до РФ знову погіршилося, а ставлення росіян до України дещо покращилося і вдруге за історію спостережень із 2008 р. росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії, але, як зазначається, різниця мінімальна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", опубліковані на сайті КМІС.

Так, за весь період спостережень (крім вересня 2019) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України (див. графік 1). У вересні 2019 ставлення росіян до України було дещо кращим, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії. Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося. І зараз – в серпні-вересні 2020 ставлення українців до Росії знов погіршилося, а ставлення росіян до України дещо покращилося і другий раз за історію спостережень росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії (але різниця мінімальна). Разом з тим, на цей раз опитування не є повністю еквівалентними, бо в Росії дослідження проводилося методом особистого (face-to-face) інтерв’ю, а в Україні – методом телефонного опитування, це питання потребує подальшого вивчення.

В Україні у вересні 2020 року добре або дуже добре ставилося до Росії 42% українців, погано або дуже погано теж 42%, 16% не визначилися. У Росії добре або дуже добре ставилися до України 48% населення, погано або дуже погано - 43%, 9% не визначилися.

Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування 01

Ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 30%, у Центрі – 38%, на Півдні – 52%, на Сході – 56%. Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована у Західному регіоні (56%), найменше таких – у Східному регіоні (27%) (див. таблицю 2).

Динаміка відповідей на запитання "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?"

- Порівняно з вереснем 2019 і лютим 2020 рівень підтримки незалежності України (відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії) залишається таким самим – 90%, цей показник практично не змінюється з 2014 року. Кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, складає 39%, а кількість тих, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 51%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: 23,3% - "Слуга народу", 18,4% - "Європейська солідарність", 14,3% - ОПЗЖ, - опитування "Соцису"

- У Росії порівняно з січнем 2020 року трохи збільшилася кількість бажаючих закритих кордонів з Україною (було 26%, стало 30%) та зменшилася кількість тих, хто не хоче мати візи і кордонів (було 56%, стало 51%). Кількість тих, хто бажає об’єднання в одну державу практично не змінилася - 16%.

Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування 02

Лінія на графіку "Україна і Росія мають бути незалежними" – це сума перших двох стовпчиків у таблиці 6, тобто відсоток тих, хто хоче незалежності з кордонами та митницями, і тих, хто хоче незалежності, але без кордонів і митниць (див таблиці нижче).

"Час від часу ми запитуємо не тільки про ставлення до Росії, а також окремо про ставлення до росіян і до керівництва Росії. Останнє таке дослідження було у лютому 2019. В цілому до Росії тоді позитивно ставилися 57% українців. При цьому до росіян позитивно ставилося 77% українців, в той час як до керівництва Росії ставлення було різко негативне і лише 13% українців ставилося позитивно. Така сама ситуація зі ставленням росіян (громадян Росії) до України, у лютому 2019 усього 34% росіян ставилося позитивно до України, 82% росіян позитивно ставилося до українців, і тільки 7% росіян – позитивно до керівництва України", - повідомив гендиректор КМІС Паніотто.

Таким чином, і в Україні і в Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення.

Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування 03

Додаток 2. Склад регіонів України

Західний макрорегіон – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області;

Центральний макрорегіон – м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області;

Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області;

Східний макрорегіон – Харківська, Донецька, Луганська область (райони, підконтрольні Україні)

Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування 04
Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування 05
Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування 06
Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування 07
Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування 08

Представлений пресреліз містить результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", що здійснюється з 2008 року (Автономна некомерційна організація "Левада-Центр" примусово внесена до реєстру некомерційних організацій Росії, що виконують функції іноземного агента.

Опитування КМІС проводилося з 12 по 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

"Левада-центр" проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1601 осіб у віці 18 років і старше, в період 20-26 серпня 2020 року методом особистого інтерв’ю.

Статистична похибка при вибірці 1601 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% — для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% — для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% — для показників, близьких до 5% / 95%

Автор: 

опитування (2048) Левада-Центр (76) КМІС (357)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Отношение граждан Украины к России в сентябре ухудшилось, почти 40% хотят закрытия границ, - соцопрос - Цензор.НЕТ 9457
показати весь коментар
07.10.2020 11:29 Відповісти
+14
Це добре, однак 100% зевлади прагнуть протилежного...
показати весь коментар
07.10.2020 11:30 Відповісти
+13
давно пора - чем раньше отгородимся от мордора кацапского, тем больше шансов сохранить Украину....- аксиома...
показати весь коментар
07.10.2020 11:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отношение граждан Украины к России в сентябре ухудшилось, почти 40% хотят закрытия границ, - соцопрос - Цензор.НЕТ 9457
показати весь коментар
07.10.2020 11:29 Відповісти
Остальные 60% - дураки, барыги и враги
показати весь коментар
07.10.2020 11:30 Відповісти
Це добре, однак 100% зевлади прагнуть протилежного...
показати весь коментар
07.10.2020 11:30 Відповісти
почти 40% хотят закрытия границ

Куприк за это уже давно топит , только толку нема
показати весь коментар
07.10.2020 11:30 Відповісти
Закриють.
Оно вже Європейський Союз, товсто намєкнул Арахамії про це.
показати весь коментар
07.10.2020 11:32 Відповісти
лолибот , мы тут совсем другие границы обсуждаем
показати весь коментар
07.10.2020 11:35 Відповісти
Та ті мені похєр.
Я туди не їжджу.
показати весь коментар
07.10.2020 11:47 Відповісти
Це треба було зробити ще в березні 2014-го року, а не рахувати "атнашєніє граждан України к Расєє".
показати весь коментар
07.10.2020 11:30 Відповісти
Та там же таких як ти бздуух, 3 мільйони.
З ними як?
показати весь коментар
07.10.2020 11:48 Відповісти
Соєва нечисть, іди з богом.
показати весь коментар
07.10.2020 11:50 Відповісти
Тобто: «А я как то, про ето і нє подумал» ?
показати весь коментар
07.10.2020 11:52 Відповісти
"Тобто", повторюю ще раз: згинь, соєва нечисть.
показати весь коментар
07.10.2020 12:09 Відповісти
А що ви хочете.
Україна батьківщина Леопольда Захєр Мазоха.
Того самого.
показати весь коментар
07.10.2020 11:30 Відповісти
давно пора - чем раньше отгородимся от мордора кацапского, тем больше шансов сохранить Украину....- аксиома...
показати весь коментар
07.10.2020 11:31 Відповісти
Отношение к Засрахе должно быть как к вечному потенциальному врагу.
Жаль, что это понимают только 40% украинцев.
показати весь коментар
07.10.2020 11:33 Відповісти
Что то я не слышал историй про то как кацапам машину в Украине разбили за номера. Или просто морду набили. Нет такого. Отец зарезал сына.Мать дочку сожгла. Но только не это ! Непонятна психология.Неужели нет ненависти за убитых родственнников ? Да и вообще национальной гордости наконец...У немцев к примеру за польские номера запросто машину разрисуют и разобьют. - Так это при том,что те их не трогали и не нападали !
показати весь коментар
07.10.2020 11:34 Відповісти
в подавляющем большинстве на машинах с московитской регистрацией ездят наши же сограждане, которые там туссят на постоянной основе и которые "устали от войны", "они же наши братья", "это все политики народ разобщают" и т.д., так что нет смысла им гробить колесное имущество, их нужно гражданства лишать, а такого закона нынешняя шобла в ВР даже инициировать не хочет
показати весь коментар
07.10.2020 11:45 Відповісти
Во время войны все методы хороши. Тебе жало "сограждан" на российских номерах ?
показати весь коментар
07.10.2020 11:47 Відповісти
нет, не жалко, но тягаться с ними по нашим судам, где они будут "потерпевшими" от праведного гнева, такого желания нет
показати весь коментар
07.10.2020 11:49 Відповісти
А зачем это делать официально и прелюдно ? )) Немцы это делают натихоря по умному.А их полиция хрена два потом кого разыскивает. Голову только жалобщикам проморочит.
показати весь коментар
07.10.2020 11:52 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

@herooftheday10

·https://twitter.com/herooftheday10/status/1313758617384947713 2 мин

Дроны - сила
Побольше бы таких в Украину и Донецк будет НАШ
Приключения ватных журналистов

https://twitter.com/i/status/1313758617384947713
показати весь коментар
07.10.2020 11:36 Відповісти
Скільки дрони не застосовуй, а доки туди піхота не зайде нашим він не буде.
показати весь коментар
07.10.2020 15:25 Відповісти
ги...ги...зараз зелена мразота закриє кордони із Европою
показати весь коментар
07.10.2020 11:41 Відповісти
Причина любові до рашки "на всходє" економічна.
За часів СРСРа західна Україна була дупою світу. З військових міркувань серйозних підприємств ближче як за 300км від кордону не будували. У західних областях через це ще й досі 60% сільського населення! Відповідно нижчим був і рівень життя.
А тепер, якщо ми раптом будемо у НАТО, то ситуація перевернеться на 180 градусів! Тоді східна Україна буде дупою світу. Маючи такого сусіда як раха, доведеться переносити всю серйозну промислосість на захід. Звичайно, ні хто ешелонами перевозити заводи не буде, просто існуючі занепадатимуть, а на заході відкриватимуться нові з залученням європейських інвестицій.
Буде як з Італією, де Пулія, Калабрія та Сіцилія це дупа світу, а Генова, Ломбардія, Емілія-Романія та Венетто багаті і розвинені. Просто логістика. Навіщо тягти товар 1200км додатково з якогось Лече, якщо можна зробити його у Модені чи Мантуї і звідти везти у Германію, Францію, Східну Європу?
Те ж саме буде і у нас. Жителі сходу животом це відчувають.
показати весь коментар
07.10.2020 11:45 Відповісти
Так, #тамженашилюди самі вже розвалили все що можна було. Нема проблем з переносом підприємств на Захід. По-суті, переносити вже нема чого. Просто будувати все західніше, а Схід скоріше за все стане аграрним.
показати весь коментар
07.10.2020 15:28 Відповісти
Але ж вони цього не хочуть, їм хочеться щоб було як завше, от і тягнуть мазу за рашку.
Тому не дивуйте їм.
показати весь коментар
07.10.2020 15:33 Відповісти
Есть одна проблема-уголь,железная руда,водные и электроресурсы в большей степени расположены в центрально-восточной Украине.Максимум что можно сделать это перетянуть их в Центр,а на Западе Украины лучше всего открывать европейские заводы малой и средней сборки,ну и аграрку развивать по максимуму.
показати весь коментар
07.10.2020 15:47 Відповісти
Поки кацапи не роздовбали Донбас у нас була унікальна в світі ситуація для металургії. 150-200км на схід від Дніпра - залізна руда.150- 200 км на схід - вугілля. Повноводний Дніпро забезпечує водою сталаплавильні. Такого ні де в світі нема.
Австралія має купу руди, але змушена експортувати її навіть не збагаченою, бо не має води!
А промисловість там будували бо вон була завязана на СРСР і заводи ставили поближче до споживачів продукціє. Тоді теж гроші рахувати вміли.
Якщо споживачі будуть у ЄС, то навідо везти продукт зайві 1200км? Економічний центр переміститься на захід. Просто логістика і бізнес, нічого особистого.
показати весь коментар
07.10.2020 15:59 Відповісти
Предлагаете открывать сталеплавительные заводы под Львовом чтобы потом через пол Украины подвозить к ним железную руду и коксующий уголь?
показати весь коментар
07.10.2020 16:45 Відповісти
Ні, звичайно, вони залишаться там де є, але воєнка, машинобудування, приладобудування поступово перебереться на захід, якщо ми таки твердо розвернемося до ЄС і НАТО.
показати весь коментар
07.10.2020 16:49 Відповісти
Какая промышленность? На Западе перепроизводство. Они даже Игнолинскую АЭС по приказу из Брюсселя закрыли. Посмотрите хотя бы на Грецию. До вступления в ЕС, там были развиты, промышленность, кораблестроение в том числе танкеры строили и яхты, рыбодобывающая и перерабатывающая промышленность. Сейчас им доверяют только блювотину за богатыми туристами убирать. Я уж не говорю за Болгарию и страны Балтии. Посмотрите на динамику убыли населения в этих странах. Вспомните поговорку, рыба ищет где глубже, а человек где лучше.
показати весь коментар
09.10.2020 18:24 Відповісти
Схоже,що таки дочка *****-катерина тіхонова буде президентом раши.А в Бєларусі -тіхановская(проєкт *****):

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17126 15 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17126 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17126&force-full=1
👑👨‍👩‍👧‍👧На днях в резиденции Бочаров Ручей Президент провел встречу со своей семьей. И дочери, и Алина Кабаева просили Путина не уходить досрочно с поста президента на Госсовет, исходя из более чем реального предположения, что ситуацию в стране удержать не удастся и все посыпется. Тщательная подготовка с минимизацией рисков к передаче власти возможному преемнику Путина на посту президента не дает ни ему, ни семье стопроцентных гарантий безопасности. Очевидным подтверждением являются https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert происходящие события в Киргизии, где имел место неудачный транзит власти и прямое предательство преемника.
https://t.me/kremlin_mother_expert/17123 Кремлёвский мамковед
🇰🇬🧨🇷🇺 Россия попала в опасную дугу напряженности. К бунтующей Белоруссии, войне в Нагорном Карабахе и протестующему уже 3 месяца Хабаровску добавилось восстание и попытка госпереворота в южном подбрюшье Ро...TELEGRAM
показати весь коментар
07.10.2020 11:48 Відповісти
От кацапи сподівалися саме на такий розвиток подій в Білорусі.
З погромами магазинів, мародерством...
показати весь коментар
07.10.2020 11:50 Відповісти
Мені наприклад глибоко на@рати як Козлостан відноситься до Украіни , мене більш бентежить чому до сьогодня не закриті кордони візовим режимом з тою дурноватою краіною
показати весь коментар
07.10.2020 12:12 Відповісти
Медведчук захватив ці аналізи з собою до уХйла - звідки вони почнуть в Україні на виборах?
показати весь коментар
07.10.2020 12:18 Відповісти
Брехня! Сорок процентов,это наверное на востокн,вся остальная Украина поддерживает закрытие границ на процентов 90.
показати весь коментар
07.10.2020 12:24 Відповісти
Несмотря на почти 7 лет войны почти ничего не изменилось. У нас ( к сожалению) так и есть 50 на 50, а то маленькое относительное преимущество что имеют проукраинские граждане, меркнет перед тем что эти данные не учитывают наших "бывших" граждан в ОРДЛО , Крыму и Севастополе. И получается что если бы война была а оккупированные ныне территории контролировала украина и они участвовали в опросах.. Соотношение было бы совсем другим, и понятно в чью строну.. И это напомню на 7 м году войны и 15 тыс убитых, десятки тысяч раненых и миллионы беженцев.. Да ,что то видно не так " в консерватории".. да это видно хотя бы по тому что у нас 90% СМИ в руках рашен агентуры."Кум- ТВ". Вот он и результат
показати весь коментар
07.10.2020 12:36 Відповісти
Только закрытие границ и разрыв дипотношений пока дикари-мавзолейщики не наберутся цивилизационной зрелости.
показати весь коментар
07.10.2020 12:48 Відповісти
Нічого не міняється в Україні.Як було :"Москаляку на гиляку!" так і залишилось.
показати весь коментар
07.10.2020 12:58 Відповісти
Після розвалу "совка" мені всі росіяни були по фігу. Мене абсолютно не цікавило що там в них відбувається до 2005 року. Саме в цьому році в усіх кацапських фільмах та серіалах почали з'являтися мерзотники-українці. Образ шароварного, скурвленого бандерівця-салоїда почав превалювати в кацапських ЗМІ і нав'язуватися кацапському населенню. Почався процес дегуманізації українців і вже тоді було зрозуміло що це робиться для того щоб розпочати війну. Дегуманізований українець втрачає ознаки людини і таких легше вбивати. Ми такого не робили і наша армія не змогла миттєво змінити ставлення до кацапів і відразу почати їх знищення... З початком війни інакше ніж "*********" цю помийку не називаю і всіляко дегуманізую кацапів. А як інакше? - вбивати все одно доведеться навіть в Києві...
показати весь коментар
07.10.2020 13:00 Відповісти
80% россиян поддерживают Путина, убившего 15 000 украинцев. Но: в сентябре 2020 хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев.Чудны дела твои, Господи.
показати весь коментар
07.10.2020 13:46 Відповісти
Якщо вже на Заході 30% до кацапів ставляться позитивно, то "труба" Україні.
показати весь коментар
07.10.2020 14:34 Відповісти
C каждым годом ватанов и кацапни все меньше.
Это хорошо
показати весь коментар
07.10.2020 14:54 Відповісти
Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування - Цензор.НЕТ 9077
вот и всё отношение к козломордым собакам
показати весь коментар
07.10.2020 15:11 Відповісти
Ну хоч за президенства Зеленського пішло впевнено до низу. А то при сивочолому навіть покращувалося ставлення. Добре, що дали під с...раку.
показати весь коментар
07.10.2020 15:14 Відповісти
 
 