Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

У серпні-вересні 2020 р. ставлення українців до РФ знову погіршилося, а ставлення росіян до України дещо покращилося і вдруге за історію спостережень із 2008 р. росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії, але, як зазначається, різниця мінімальна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", опубліковані на сайті КМІС.

Так, за весь період спостережень (крім вересня 2019) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України (див. графік 1). У вересні 2019 ставлення росіян до України було дещо кращим, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії. Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося. І зараз – в серпні-вересні 2020 ставлення українців до Росії знов погіршилося, а ставлення росіян до України дещо покращилося і другий раз за історію спостережень росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії (але різниця мінімальна). Разом з тим, на цей раз опитування не є повністю еквівалентними, бо в Росії дослідження проводилося методом особистого (face-to-face) інтерв’ю, а в Україні – методом телефонного опитування, це питання потребує подальшого вивчення.

В Україні у вересні 2020 року добре або дуже добре ставилося до Росії 42% українців, погано або дуже погано теж 42%, 16% не визначилися. У Росії добре або дуже добре ставилися до України 48% населення, погано або дуже погано - 43%, 9% не визначилися.

Ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 30%, у Центрі – 38%, на Півдні – 52%, на Сході – 56%. Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована у Західному регіоні (56%), найменше таких – у Східному регіоні (27%) (див. таблицю 2).

Динаміка відповідей на запитання "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?"

- Порівняно з вереснем 2019 і лютим 2020 рівень підтримки незалежності України (відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії) залишається таким самим – 90%, цей показник практично не змінюється з 2014 року. Кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, складає 39%, а кількість тих, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 51%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: 23,3% - "Слуга народу", 18,4% - "Європейська солідарність", 14,3% - ОПЗЖ, - опитування "Соцису"

- У Росії порівняно з січнем 2020 року трохи збільшилася кількість бажаючих закритих кордонів з Україною (було 26%, стало 30%) та зменшилася кількість тих, хто не хоче мати візи і кордонів (було 56%, стало 51%). Кількість тих, хто бажає об’єднання в одну державу практично не змінилася - 16%.

Лінія на графіку "Україна і Росія мають бути незалежними" – це сума перших двох стовпчиків у таблиці 6, тобто відсоток тих, хто хоче незалежності з кордонами та митницями, і тих, хто хоче незалежності, але без кордонів і митниць (див таблиці нижче).

"Час від часу ми запитуємо не тільки про ставлення до Росії, а також окремо про ставлення до росіян і до керівництва Росії. Останнє таке дослідження було у лютому 2019. В цілому до Росії тоді позитивно ставилися 57% українців. При цьому до росіян позитивно ставилося 77% українців, в той час як до керівництва Росії ставлення було різко негативне і лише 13% українців ставилося позитивно. Така сама ситуація зі ставленням росіян (громадян Росії) до України, у лютому 2019 усього 34% росіян ставилося позитивно до України, 82% росіян позитивно ставилося до українців, і тільки 7% росіян – позитивно до керівництва України", - повідомив гендиректор КМІС Паніотто.

Таким чином, і в Україні і в Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення.







Додаток 2. Склад регіонів України

Західний макрорегіон – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області;

Центральний макрорегіон – м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області;

Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області;

Східний макрорегіон – Харківська, Донецька, Луганська область (райони, підконтрольні Україні)











Представлений пресреліз містить результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", що здійснюється з 2008 року (Автономна некомерційна організація "Левада-Центр" примусово внесена до реєстру некомерційних організацій Росії, що виконують функції іноземного агента.

Опитування КМІС проводилося з 12 по 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

"Левада-центр" проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1601 осіб у віці 18 років і старше, в період 20-26 серпня 2020 року методом особистого інтерв’ю.

Статистична похибка при вибірці 1601 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% — для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% — для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% — для показників, близьких до 5% / 95%