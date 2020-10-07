Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА
У серпні-вересні 2020 р. ставлення українців до РФ знову погіршилося, а ставлення росіян до України дещо покращилося і вдруге за історію спостережень із 2008 р. росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії, але, як зазначається, різниця мінімальна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", опубліковані на сайті КМІС.
Так, за весь період спостережень (крім вересня 2019) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України (див. графік 1). У вересні 2019 ставлення росіян до України було дещо кращим, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії. Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося. І зараз – в серпні-вересні 2020 ставлення українців до Росії знов погіршилося, а ставлення росіян до України дещо покращилося і другий раз за історію спостережень росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії (але різниця мінімальна). Разом з тим, на цей раз опитування не є повністю еквівалентними, бо в Росії дослідження проводилося методом особистого (face-to-face) інтерв’ю, а в Україні – методом телефонного опитування, це питання потребує подальшого вивчення.
В Україні у вересні 2020 року добре або дуже добре ставилося до Росії 42% українців, погано або дуже погано теж 42%, 16% не визначилися. У Росії добре або дуже добре ставилися до України 48% населення, погано або дуже погано - 43%, 9% не визначилися.
Ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 30%, у Центрі – 38%, на Півдні – 52%, на Сході – 56%. Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована у Західному регіоні (56%), найменше таких – у Східному регіоні (27%) (див. таблицю 2).
Динаміка відповідей на запитання "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?"
- Порівняно з вереснем 2019 і лютим 2020 рівень підтримки незалежності України (відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії) залишається таким самим – 90%, цей показник практично не змінюється з 2014 року. Кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, складає 39%, а кількість тих, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 51%.
- У Росії порівняно з січнем 2020 року трохи збільшилася кількість бажаючих закритих кордонів з Україною (було 26%, стало 30%) та зменшилася кількість тих, хто не хоче мати візи і кордонів (було 56%, стало 51%). Кількість тих, хто бажає об’єднання в одну державу практично не змінилася - 16%.
Лінія на графіку "Україна і Росія мають бути незалежними" – це сума перших двох стовпчиків у таблиці 6, тобто відсоток тих, хто хоче незалежності з кордонами та митницями, і тих, хто хоче незалежності, але без кордонів і митниць (див таблиці нижче).
"Час від часу ми запитуємо не тільки про ставлення до Росії, а також окремо про ставлення до росіян і до керівництва Росії. Останнє таке дослідження було у лютому 2019. В цілому до Росії тоді позитивно ставилися 57% українців. При цьому до росіян позитивно ставилося 77% українців, в той час як до керівництва Росії ставлення було різко негативне і лише 13% українців ставилося позитивно. Така сама ситуація зі ставленням росіян (громадян Росії) до України, у лютому 2019 усього 34% росіян ставилося позитивно до України, 82% росіян позитивно ставилося до українців, і тільки 7% росіян – позитивно до керівництва України", - повідомив гендиректор КМІС Паніотто.
Таким чином, і в Україні і в Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення.
Додаток 2. Склад регіонів України
Західний макрорегіон – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області;
Центральний макрорегіон – м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області;
Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області;
Східний макрорегіон – Харківська, Донецька, Луганська область (райони, підконтрольні Україні)
Представлений пресреліз містить результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", що здійснюється з 2008 року (Автономна некомерційна організація "Левада-Центр" примусово внесена до реєстру некомерційних організацій Росії, що виконують функції іноземного агента.
Опитування КМІС проводилося з 12 по 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.
"Левада-центр" проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1601 осіб у віці 18 років і старше, в період 20-26 серпня 2020 року методом особистого інтерв’ю.
Статистична похибка при вибірці 1601 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% — для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% — для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% — для показників, близьких до 5% / 95%
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Куприк за это уже давно топит , только толку нема
Оно вже Європейський Союз, товсто намєкнул Арахамії про це.
Я туди не їжджу.
З ними як?
Україна батьківщина Леопольда Захєр Мазоха.
Того самого.
Жаль, что это понимают только 40% украинцев.
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
@herooftheday10
·https://twitter.com/herooftheday10/status/1313758617384947713 2 мин
Дроны - сила
Побольше бы таких в Украину и Донецк будет НАШ
Приключения ватных журналистов
https://twitter.com/i/status/1313758617384947713
За часів СРСРа західна Україна була дупою світу. З військових міркувань серйозних підприємств ближче як за 300км від кордону не будували. У західних областях через це ще й досі 60% сільського населення! Відповідно нижчим був і рівень життя.
А тепер, якщо ми раптом будемо у НАТО, то ситуація перевернеться на 180 градусів! Тоді східна Україна буде дупою світу. Маючи такого сусіда як раха, доведеться переносити всю серйозну промислосість на захід. Звичайно, ні хто ешелонами перевозити заводи не буде, просто існуючі занепадатимуть, а на заході відкриватимуться нові з залученням європейських інвестицій.
Буде як з Італією, де Пулія, Калабрія та Сіцилія це дупа світу, а Генова, Ломбардія, Емілія-Романія та Венетто багаті і розвинені. Просто логістика. Навіщо тягти товар 1200км додатково з якогось Лече, якщо можна зробити його у Модені чи Мантуї і звідти везти у Германію, Францію, Східну Європу?
Те ж саме буде і у нас. Жителі сходу животом це відчувають.
Тому не дивуйте їм.
Австралія має купу руди, але змушена експортувати її навіть не збагаченою, бо не має води!
А промисловість там будували бо вон була завязана на СРСР і заводи ставили поближче до споживачів продукціє. Тоді теж гроші рахувати вміли.
Якщо споживачі будуть у ЄС, то навідо везти продукт зайві 1200км? Економічний центр переміститься на захід. Просто логістика і бізнес, нічого особистого.
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17126 15 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17126 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17126&force-full=1
👑👨👩👧👧На днях в резиденции Бочаров Ручей Президент провел встречу со своей семьей. И дочери, и Алина Кабаева просили Путина не уходить досрочно с поста президента на Госсовет, исходя из более чем реального предположения, что ситуацию в стране удержать не удастся и все посыпется. Тщательная подготовка с минимизацией рисков к передаче власти возможному преемнику Путина на посту президента не дает ни ему, ни семье стопроцентных гарантий безопасности. Очевидным подтверждением являются https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert происходящие события в Киргизии, где имел место неудачный транзит власти и прямое предательство преемника.
https://t.me/kremlin_mother_expert/17123 Кремлёвский мамковед
🇰🇬🧨🇷🇺 Россия попала в опасную дугу напряженности. К бунтующей Белоруссии, войне в Нагорном Карабахе и протестующему уже 3 месяца Хабаровску добавилось восстание и попытка госпереворота в южном подбрюшье Ро...TELEGRAM
З погромами магазинів, мародерством...
Это хорошо
вот и всё отношение к козломордым собакам