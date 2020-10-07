УКР
Новини
21 561 31

Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка та Комарницького: "Я можу його балончиком пофарбувати. Можу зеленкою". ВIДЕО

Народний депутат Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса і обшуки у Комарницького у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського моста.

За словами Лероса, це друга частина записів, які вела СБУ, і зроблені вони в лазні, де був Комарницький після обшуків у нього в липні, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, один зі співрозмовників (за словами Лероса, це Комарницький) обговорює з нібито Тищенком те, як можна покарати Лероса - "відкрутити вухо" або "організувати, що візьмуть на хабарі", "обійняти десь в ресторані, щоб він яскраво-червоний став", "пристебнути наручниками і пробігти десятку", "облити зеленкою" або лайном. Він також пропонує знімати все це на камеру і каже, що за це передбачений лише штраф в 17 000 гривень, який він готовий заплатити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка"

Також ці ж голоси в подальшому вже з третьою особою (за словами Лероса, це журналіст "Вестей") обговорюють те, що Комарницький повинен дати інтерв'ю щодо обшуків, які пройшли у нього, і що нібито "чесні поліцейські" розповіли, що йому під час цих слідчих дій мали підкинути зброю і наркотики.

Нібито Комарницький і Тищенко кажуть, що треба також написати про конфлікт з одного боку мера Києва Віталія Кличка і з іншого - "Столара, Вавриша, Богдана, братів Горових" і ще "туди засунути групами Лероса і Дубінського", а також "партнера Олександра Ткаченка по 1 + 1 Олександра Третьякова".

В кінці розмови нібито Комарницький також цікавиться, "чи не можна зарядити акуратно" журналіста Дениса Бігуса.

Комарницький Денис (62) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (353)
Топ коментарі
+46
Ылита...
07.10.2020 11:37 Відповісти
07.10.2020 11:37 Відповісти
+39
Та в Україні всім насрати на якісь там плівки. Майже на все насрати - на зрадника президента, консєрви Єрмака...
07.10.2020 11:37 Відповісти
07.10.2020 11:37 Відповісти
+30
Опарышы
07.10.2020 11:44 Відповісти
07.10.2020 11:44 Відповісти
Классные чуваки
07.10.2020 11:35 Відповісти
07.10.2020 11:35 Відповісти
Ылита...
07.10.2020 11:37 Відповісти
07.10.2020 11:37 Відповісти
Опарышы
07.10.2020 11:44 Відповісти
07.10.2020 11:44 Відповісти
Я перепрошую, не треба так про ефективну рибацьку наживку. Краще назвати туалетними черв*яками, середовище якраз підходяще.
07.10.2020 20:37 Відповісти
07.10.2020 20:37 Відповісти
отак образили рибака
07.10.2020 23:22 Відповісти
07.10.2020 23:22 Відповісти
Та в Україні всім насрати на якісь там плівки. Майже на все насрати - на зрадника президента, консєрви Єрмака...
07.10.2020 11:37 Відповісти
07.10.2020 11:37 Відповісти
так а кто понизил, всем, уровень "всім насрати"?
своими предвыборными 30 летними высерами
07.10.2020 12:30 Відповісти
07.10.2020 12:30 Відповісти
Не, "Жму руку, обнимаю" как-то поживее была. Это нудятина.
07.10.2020 11:39 Відповісти
07.10.2020 11:39 Відповісти
вот за это твоих амеры и прикопают ,зесрань)
07.10.2020 11:49 Відповісти
07.10.2020 11:49 Відповісти
Если бы они с собой и своих избирателей прехватили , а так все это хождение по кругу После разгребания всего , что они натворили народ уставший от войны или того , что им напоют пропагандоны олигархов и "братьев" за паребрика выберут очередного віслюка в омані или того хуже очередного януковоща
07.10.2020 13:13 Відповісти
07.10.2020 13:13 Відповісти
А никто не думал, кто Ахматова прикрывает и дорожку прокладывает, какие три буквы в голову приходят?
07.10.2020 14:15 Відповісти
07.10.2020 14:15 Відповісти
эти ушлепки зелено-плесенные живут примитивно-криминальным мышлением.... про державу думать им мешают лишние хромосомы.
07.10.2020 12:00 Відповісти
07.10.2020 12:00 Відповісти
У Р О Д !!!
07.10.2020 12:01 Відповісти
07.10.2020 12:01 Відповісти
Красава! Туда еще надо отнести и гандона Виталика Кличка, который полностью лег под таких личностей как Белоцерковец, Андриевский, Микитась, Алиев, Столар, Палатный.
Кстати там еще лазит наркоман Степа Черновецкий.
Это аморальное, циничное и беспринципное змеиное кубло паразитирует на нашем городе уже 5 лет.
07.10.2020 12:25 Відповісти
07.10.2020 12:25 Відповісти
А до этого город процветал, как сейчас помню...
07.10.2020 12:31 Відповісти
07.10.2020 12:31 Відповісти
А до этого в городе паразитировала банда наркомана Лени Черновецкого с сектой посольства Божьего и кидалой Сандеем Аделаджей, его сына - наркомана Степы, его зятя - ****** Комарницкого. Мелких прихлебателей-шакаленышей Бааса и Довгого.
07.10.2020 13:04 Відповісти
07.10.2020 13:04 Відповісти
Киевляне! Столица Украины в ваших руках! Просто не допускайте к власти
полоумных опозажопистов с их ZIKовско-мураевскими каналами и прочими
мертвечуками.Потом пожалеете. Всем городам страны нужны добротные
хозяйственники а не политизованные идиоты!!!
07.10.2020 17:42 Відповісти
07.10.2020 17:42 Відповісти
Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка та Комарницького: "Я можу його балончиком пофарбувати. Можу зеленкою" - Цензор.НЕТ 6509
07.10.2020 12:55 Відповісти
07.10.2020 12:55 Відповісти
У власти зеленые бандиты. Настоящие бандиты и решалы.
Кого вы выбрали, тупое зебильё?
07.10.2020 13:06 Відповісти
07.10.2020 13:06 Відповісти
Тупое зебилье выросшее на сериалах про бандитов и прочем российском гамне, сами являются таким же гамном и они на все 100% уверены что быть убогим и тупым быдлом это правильно. Свинья живущая в луже помой считает что это правильно.
07.10.2020 13:48 Відповісти
07.10.2020 13:48 Відповісти
Считаю,что свинок обижать не надо. Кстати это очень умные животные! А вот с кем сравнить
этук бездумную комуняцкую быдлоту,просто не знаю.Разве с черными шимпанзе.пожирающими своих собратьев!
07.10.2020 17:32 Відповісти
07.10.2020 17:32 Відповісти
Дам вам, шановний пане Петров, посилання.
УНІАН.
В контексті "зебільйо". Там не багато, з призвіщами і епізодами. Поясніть, яким боком Комарницький і всі згадані зберегли свій вплив після подій на Майдані 2013-2014 року? Не маніпулюйте! Це Порошенко, будучи все життя у владі не знайшов методів щоб все це кодло зачистити. А не знайшов методів тому, що сам все життя тими ж стежками ходив і гроші заробляв через владу.
От і вся казочка.
07.10.2020 19:51 Відповісти
07.10.2020 19:51 Відповісти
https://www.unian.ua/politics/10742847-aferist-chasiv-chernoveckogo-yak-i-chomu-u-veliku-stolichnu-politiku-povertayetsya-denis-komarnickiy.html
07.10.2020 19:52 Відповісти
07.10.2020 19:52 Відповісти
оце точно, бо саме при Пеці кум ***** приріс телеканалами та і Кучма теж взявся при Пеці... Одним словом система, як була так і лишилась. Є тільки зміна жоп на унітазах на Банковій і все. Питання в іншому ця вся братва не втягне нас часом в новий Союз???
07.10.2020 23:27 Відповісти
07.10.2020 23:27 Відповісти
Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка та Комарницького: "Я можу його балончиком пофарбувати. Можу зеленкою" - Цензор.НЕТ 5571
07.10.2020 13:51 Відповісти
07.10.2020 13:51 Відповісти
Зебилье нет не смотрит, их свати по ящику интересуют.
07.10.2020 13:49 Відповісти
07.10.2020 13:49 Відповісти
Лерос, МОЛОДЕЦ !!!
07.10.2020 13:56 Відповісти
07.10.2020 13:56 Відповісти
Лерос, іди в жопу. Ти вже задрочів всіх. Ішов на виборах із "слугами", зараз ****** на твладу слуг і при тому попередня влада в усьому винна...
07.10.2020 20:05 Відповісти
07.10.2020 20:05 Відповісти
Вот же ж сраное дерьмо.
Читать, слушать и понимать, что эти Твари керують моєю Країною-больно, боляче, а головне -це дніще...
07.10.2020 20:24 Відповісти
07.10.2020 20:24 Відповісти
Просто в Украине нет ответственности.

Когда каждый, кто знал и молчал будет отвечать и отвечать как соучастник дело сдвиниться.
а так -- все плечами пожимают: ванты пропали, ничего не знаем, ничего не видели.
Когда эти гниды сядут - другие будут сидеть поджав хвост.
А так -- Украина обречена.
08.10.2020 00:39 Відповісти
08.10.2020 00:39 Відповісти
 
 