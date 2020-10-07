Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка та Комарницького: "Я можу його балончиком пофарбувати. Можу зеленкою". ВIДЕО

Народний депутат Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса і обшуки у Комарницького у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського моста.

За словами Лероса, це друга частина записів, які вела СБУ, і зроблені вони в лазні, де був Комарницький після обшуків у нього в липні, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, один зі співрозмовників (за словами Лероса, це Комарницький) обговорює з нібито Тищенком те, як можна покарати Лероса - "відкрутити вухо" або "організувати, що візьмуть на хабарі", "обійняти десь в ресторані, щоб він яскраво-червоний став", "пристебнути наручниками і пробігти десятку", "облити зеленкою" або лайном. Він також пропонує знімати все це на камеру і каже, що за це передбачений лише штраф в 17 000 гривень, який він готовий заплатити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка"

Також ці ж голоси в подальшому вже з третьою особою (за словами Лероса, це журналіст "Вестей") обговорюють те, що Комарницький повинен дати інтерв'ю щодо обшуків, які пройшли у нього, і що нібито "чесні поліцейські" розповіли, що йому під час цих слідчих дій мали підкинути зброю і наркотики.

Нібито Комарницький і Тищенко кажуть, що треба також написати про конфлікт з одного боку мера Києва Віталія Кличка і з іншого - "Столара, Вавриша, Богдана, братів Горових" і ще "туди засунути групами Лероса і Дубінського", а також "партнера Олександра Ткаченка по 1 + 1 Олександра Третьякова".

В кінці розмови нібито Комарницький також цікавиться, "чи не можна зарядити акуратно" журналіста Дениса Бігуса.