Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка та Комарницького: "Я можу його балончиком пофарбувати. Можу зеленкою". ВIДЕО
Народний депутат Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса і обшуки у Комарницького у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського моста.
За словами Лероса, це друга частина записів, які вела СБУ, і зроблені вони в лазні, де був Комарницький після обшуків у нього в липні, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, один зі співрозмовників (за словами Лероса, це Комарницький) обговорює з нібито Тищенком те, як можна покарати Лероса - "відкрутити вухо" або "організувати, що візьмуть на хабарі", "обійняти десь в ресторані, щоб він яскраво-червоний став", "пристебнути наручниками і пробігти десятку", "облити зеленкою" або лайном. Він також пропонує знімати все це на камеру і каже, що за це передбачений лише штраф в 17 000 гривень, який він готовий заплатити.
Також ці ж голоси в подальшому вже з третьою особою (за словами Лероса, це журналіст "Вестей") обговорюють те, що Комарницький повинен дати інтерв'ю щодо обшуків, які пройшли у нього, і що нібито "чесні поліцейські" розповіли, що йому під час цих слідчих дій мали підкинути зброю і наркотики.
Нібито Комарницький і Тищенко кажуть, що треба також написати про конфлікт з одного боку мера Києва Віталія Кличка і з іншого - "Столара, Вавриша, Богдана, братів Горових" і ще "туди засунути групами Лероса і Дубінського", а також "партнера Олександра Ткаченка по 1 + 1 Олександра Третьякова".
В кінці розмови нібито Комарницький також цікавиться, "чи не можна зарядити акуратно" журналіста Дениса Бігуса.
своими предвыборными 30 летними высерами
Кстати там еще лазит наркоман Степа Черновецкий.
Это аморальное, циничное и беспринципное змеиное кубло паразитирует на нашем городе уже 5 лет.
полоумных опозажопистов с их ZIKовско-мураевскими каналами и прочими
мертвечуками.Потом пожалеете. Всем городам страны нужны добротные
хозяйственники а не политизованные идиоты!!!
Кого вы выбрали, тупое зебильё?
этук бездумную комуняцкую быдлоту,просто не знаю.Разве с черными шимпанзе.пожирающими своих собратьев!
УНІАН.
В контексті "зебільйо". Там не багато, з призвіщами і епізодами. Поясніть, яким боком Комарницький і всі згадані зберегли свій вплив після подій на Майдані 2013-2014 року? Не маніпулюйте! Це Порошенко, будучи все життя у владі не знайшов методів щоб все це кодло зачистити. А не знайшов методів тому, що сам все життя тими ж стежками ходив і гроші заробляв через владу.
От і вся казочка.
Читать, слушать и понимать, что эти Твари керують моєю Країною-больно, боляче, а головне -це дніще...
Когда каждый, кто знал и молчал будет отвечать и отвечать как соучастник дело сдвиниться.
а так -- все плечами пожимают: ванты пропали, ничего не знаем, ничего не видели.
Когда эти гниды сядут - другие будут сидеть поджав хвост.
А так -- Украина обречена.