Скасування безвізу після саміту Україна-ЄС не буде, значить треба визнати неконституційним призначення Ситника директором НАБУ, - "слуга народу" Дубінський

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що скасування безвізу з Євросоюзом не буде.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Воплі соросят про скасування безвізового режиму Україна-ЄС, як і було зрозуміло із самого початку, виявилися повним фейком і інформаційною маніпуляцією. ... Його метою, традиційно, була спроба вплинути на думку Президента і депутатів парламенту, і відтермінувати перебування в будівлі НАБУ корупціонера-самозванця Ситника, якому так створювалася нібито "інформаційна підтримка". Підсумкова заява за підсумками 22 саміту Україна-ЄС вчергове дезавуює фейк-ньюз, яким Ситнику намагаються створити образ підтримуваного ЄС чиновника", - йдеться в повідомленні.

Нардеп зазначив, що після цієї заяви має бути негайно вжито всіх заходів для забезпечення виконання рішення Конституційного суду, який визнав не відповідним Конституції указ про призначення Ситника директором НАБУ.

"Тому що вдавати, що цього рішення немає - для керівництва країни вже не просто ганебно, смішно але й небезпечно політично. Бо це демонструє нездатність влади забезпечити виконання рішення навіть найвищого суду в Україні", - підсумував Дубінський.

Також читайте: Дубінський очолив список СН на виборах до Київоблради