5 547 51

Скасування безвізу після саміту Україна-ЄС не буде, значить треба визнати неконституційним призначення Ситника директором НАБУ, - "слуга народу" Дубінський

Скасування безвізу після саміту Україна-ЄС не буде, значить треба визнати неконституційним призначення Ситника директором НАБУ, - "слуга народу" Дубінський

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що скасування безвізу з Євросоюзом не буде.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Воплі соросят про скасування безвізового режиму Україна-ЄС, як і було зрозуміло із самого початку, виявилися повним фейком і інформаційною маніпуляцією. ... Його метою, традиційно, була спроба вплинути на думку Президента і депутатів парламенту, і відтермінувати перебування в будівлі НАБУ корупціонера-самозванця Ситника, якому так створювалася нібито "інформаційна підтримка". Підсумкова заява за підсумками 22 саміту Україна-ЄС вчергове дезавуює фейк-ньюз, яким Ситнику намагаються створити образ підтримуваного ЄС чиновника", - йдеться в повідомленні.

Нардеп зазначив, що після цієї заяви має бути негайно вжито всіх заходів для забезпечення виконання рішення Конституційного суду, який визнав не відповідним Конституції указ про призначення Ситника директором НАБУ.

"Тому що вдавати, що цього рішення немає - для керівництва країни вже не просто ганебно, смішно але й небезпечно політично. Бо це демонструє нездатність влади забезпечити виконання рішення навіть найвищого суду в Україні", - підсумував Дубінський.

Топ коментарі
+47
Какие мерзкие рожи. У меня такой ненависти к Овощу и его пасипакам не было
показати весь коментар
07.10.2020 11:47 Відповісти
+33
Безвіз треба відміняти не Україні, а дубінським, медведчукам та іншим ківам.
показати весь коментар
07.10.2020 11:51 Відповісти
+32
То есть, не убирали Сытника именно потому, что опасались реакции ЕС и отмены безвиза, кукарекая лохторату через нанятых ораторов, что это невозможно.
показати весь коментар
07.10.2020 11:48 Відповісти
Гуляй рванина, от рубля и выше!(с)
показати весь коментар
07.10.2020 11:46 Відповісти
Какие мерзкие рожи. У меня такой ненависти к Овощу и его пасипакам не было
показати весь коментар
07.10.2020 11:47 Відповісти
Бородатая проститутка.
показати весь коментар
07.10.2020 13:14 Відповісти
Не проститутка а высокооплачиваемая гейша, геттера, куртизантка...... Которая дает не всем, а только 3-4 очень богатым папикам....
показати весь коментар
07.10.2020 18:49 Відповісти
По этому недорумыну давно нары плачут Зеленая плесень не вечна
показати весь коментар
07.10.2020 11:48 Відповісти
То есть, не убирали Сытника именно потому, что опасались реакции ЕС и отмены безвиза, кукарекая лохторату через нанятых ораторов, что это невозможно.
показати весь коментар
07.10.2020 11:48 Відповісти
Але ж зебіли схавали.
показати весь коментар
07.10.2020 11:59 Відповісти
Сколько ж там дармоедов собралась. Работать идите!
показати весь коментар
07.10.2020 11:48 Відповісти
Безвіз треба відміняти не Україні, а дубінським, медведчукам та іншим ківам.
показати весь коментар
07.10.2020 11:51 Відповісти
" Отмены безвиза после саммита Украина-ЕС не будет, значит надо признать неконституционным назначение Сытника директором НАБУ," - тебя пи@ора кучерявого нужно объявить неконституционным!
показати весь коментар
07.10.2020 11:52 Відповісти
Кожен раз коли Дубінський відкриває рот, йому потрібно нагадувати перекласти член Ігоря Валерійовича з правої щоки за ліву.
показати весь коментар
07.10.2020 11:52 Відповісти
Відкриває свій собачий рот.
показати весь коментар
07.10.2020 13:44 Відповісти
Дубинский, лучше вали в Румынию сейчас, пока у есть такая возможность, а то в Ростов потом не успеешь.
показати весь коментар
07.10.2020 11:52 Відповісти
Таким людям не Ростов надо предлагать. А веревку и мыло.
показати весь коментар
07.10.2020 11:54 Відповісти
Предлагать - мало. Нужно сначала их ему продать, а потом проконтролировать целевое использование.
показати весь коментар
07.10.2020 12:57 Відповісти
Мафиози в Раде.
показати весь коментар
07.10.2020 11:54 Відповісти
Сытник этому рымынскому пуделю как кость в горле.
показати весь коментар
07.10.2020 11:55 Відповісти
Воплі соросят?))) Один в один таку ж херню і кацапи озвучують))
показати весь коментар
07.10.2020 11:56 Відповісти
Кацапы уже давно пластинку с Сороса на вакцины Билл Гейтса от 5G сменили, потому что самим смешно уже пугать столетним дедком. А этот тормозит безбожно просто)))
показати весь коментар
07.10.2020 12:36 Відповісти
Всем не будет отмены, по крайней мере не сразу. Но у таких как Дубинский могут начаться проблемы!
показати весь коментар
07.10.2020 11:57 Відповісти
Это примерно как тебе выше описали,побрейся и не бухай с самого утра ,зедебил! Еще скажи что ты голосовал не за него.
показати весь коментар
07.10.2020 12:25 Відповісти
Представь себе, За Яныка не голосовал, за Порошенко не голосовал, за Зе не голосовал, надо же такому. Мой совет, бухай с утра и не брейся, больше пользы от тебя будет. Это пишет тебе СТАРШИЙ СОЛДАТ.
показати весь коментар
07.10.2020 15:39 Відповісти
а кремлеботы от сивочолого всё подгорают и подгорают... Видать крепко рашистов прищемил.
показати весь коментар
07.10.2020 12:40 Відповісти
За допомогою голосового набору на це піде небагато часу.
показати весь коментар
07.10.2020 13:09 Відповісти
Надеюсь, ты не потратил время зря, вед ты же умный.
показати весь коментар
07.10.2020 13:09 Відповісти
Ты, псина бени коломойши еще на свободе, осталось тебе не долго зловоние разносить, у тебя, прокремлевская шалава есть достаточно заслуг перед народом, скоро будешь скулить на нарах.
показати весь коментар
07.10.2020 11:59 Відповісти
Одним словом--маланець
показати весь коментар
07.10.2020 12:01 Відповісти
Отмены безвиза после саммита Украина-ЕС не будет, значит надо признать неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 2508
показати весь коментар
07.10.2020 12:07 Відповісти
Скільки бабла дали під "боротьбу з Ситником"? Ну, беня - невідомо, явно що багато насипав...
А от скільки дали МВФ, ****, Євросоюз? Хоча, там одна цифра фігурує - "нуль". Між іншим, за безвіз там також кажуть, (поки що на словах), що буде такий самий "нуль"...
показати весь коментар
07.10.2020 12:07 Відповісти
На городі бузина,а в Києві дядько...
показати весь коментар
07.10.2020 12:09 Відповісти
Дубинский понял, что вошел в пике и вряд ли выйдет из него. Отсюда и безумные заявления в попытке собрать последний кэш.
показати весь коментар
07.10.2020 12:11 Відповісти
Говорящая ж@na Коломойского отрабатывает пайку.
показати весь коментар
07.10.2020 12:11 Відповісти
Євреї доведуть країну до того, що президентом виберуть Мертветчука. Кацапи вже давно в Україні об'єдналися навколо Московського Патріархату.
показати весь коментар
07.10.2020 12:13 Відповісти
Коли ж цю бородату с*ку приберуть?
показати весь коментар
07.10.2020 12:16 Відповісти
Скасування безвізу після саміту Україна-ЄС не буде, значить треба визнати неконституційним призначення Ситника директором НАБУ, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 928
показати весь коментар
07.10.2020 12:23 Відповісти
Дубинського на кіл. Продажна журнашлюшка. Дубинський Теслу купив? Чи що там у тебе і "мами яка любить швидкість"
показати весь коментар
07.10.2020 12:28 Відповісти
Когда уже наконец то, ЭТОТ ВОР, ПРЕДАТЕЛЬ , АФЕРИСТ, И ШЛЮХА ОЛИГАРХОВ! БУДЕТ СИДЕТЬ ТЮРЯГЕ!? АУ! ЗЕВЛАДА! СВОИХ НИ- НИ!
показати весь коментар
07.10.2020 12:37 Відповісти
Сказал гражданин Румынии Дубинеску...
показати весь коментар
07.10.2020 12:57 Відповісти
Европа предупредила, что отменит безвиз для зебилов. Вот было бы правильно если б для всех.
показати весь коментар
07.10.2020 13:14 Відповісти
Говорящий зад бородатой бабушки опять что-то изрыгнул.
показати весь коментар
07.10.2020 13:20 Відповісти
Отмены безвиза после саммита Украина-ЕС не будет, значит надо признать , что Порошенко совместно с ЕС сделали хорошую работу для украинского народа, несмотря на визг разного рода членограев бабломойских
показати весь коментар
07.10.2020 13:42 Відповісти
дУбло, ти махровий перефарбований ІДІОТ!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
07.10.2020 13:47 Відповісти
Маю підбуля. Хоче взяти у Дубинського в рот! Так як Дубинський все хоче комусь дати в собачий рот...
показати весь коментар
07.10.2020 15:40 Відповісти
 
 