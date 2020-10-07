Зеленський про боротьбу з корупцією: "Ми невтомно шукаємо вакцину. А поки застосовуємо ті ліки, що є"
Президент Володимир Зеленський заявив, що саме після його приходу до влади антикорупційна архітектура в Україні стала завершеною і дійсно незалежною, проте Україна продовжує шукати вакцину від "пандемії" корупції.
Про це він написав у колонці на "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на саміті Україна-ЄС багато уваги приділялося проблемі корупції, яка фактично є другою для України пандемією поряд з коронавірусом.
"Для неї теж використовують маски, але вони не допомагають. Ми невтомно шукаємо вакцину. А поки застосовуємо ті ліки, що є", - зазначив Зеленський, додавши, що саме після його приходу до влади антикорупційна архітектура в Україні стала завершеною та справді незалежною.
"Ми робимо все, щоб антикорупційні органи діяли незалежно, і разом з усім суспільством очікуємо від них чітких результатів у вигляді вироків для корупціонерів", - стверджує президент.
За його словами, недавнє рішення Конституційного суду щодо Національного антикорупційного бюро не створює загроз для нього.
"Як немає загрози й для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тут позиція проста. Після відходу колишнього керівника САП комісія з відбору нового очільника має працювати незалежно й обрати фахову чесну людину на цю посаду", - заявив Зеленський.
Як повідомлялося, за підсумками двостороннього саміту Україна-ЄС в Брюсселі Європейський Союз закликав Київ прискорити зусилля з проведення судової реформи та боротьби з корупцією. В цілому саміт визнав "значний прогрес, досягнутий Україною в процесі здійснення реформ", і погодився з необхідністю подальшого прискорення цих зусиль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут была бы уместна картинка Ждуна.
Надо не ожидать а работать.
https://ua.112.ua/polityka/butusov-nazvav-pidtrymku-tiutiunovoi-kompanii-kaufmana-tedis-ochevydnoiu-koruptsiinoiu-skhemoiu-za-uchastiu-zelenskoho-551249.html Кауфман, Зеленський, корупція
Зєлю і Пєцю на довічне з конфіскацією. Дострокові.
У Юлі підтримка стабільна, бо її виборці не продаються.
ЭТО ТОЛЬКО ЗА СЕГОДНЯ.
https://gmk.center/ua/news/svitovij-bank-prognozuie-spad-vvp-ukraini-u-2020-roci-na-5-5/ Світовий банк прогнозує спад ВВП України у 2020 році на 5,5%
http://www.capital.ua/ru/news/146524-nkreku-khochet-povysit-tarif-na-peredachu-e-e-na-30 НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу э/э на 30%
https://gordonua.com/news/money/mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokratilis-na-87-nacbank-1521834.html Международные резервы Украины сократились на 8,7% - Нацбанк
https://www.unn.com.ua/uk/news/1895826-v-********-suttyevo-skorotilas-kilkist-velikikh-platnikiv-podatkiv В Україні суттєво скоротилась кількість великих платників податків .
https://korabelov.info/2020/10/174849/v-nikolaeve-vtoroj-den-podryad-fiksiruyut-antirekordy-po-covid-19-183-novyh-sluchaya/ В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды по COVID-19
https://zn.ua/ECONOMICS/hrivnja-v-2020-hodu-obestsenitsja-na-18-opros-reuters.html Гривня в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters
http://newsone.ua/opinions/afera_karantinnogo_veka_minfin_vykupil_vvp_varrantov_na_320_mln.html Афера карантинного века. Минфин выкупил ВВП-варрантов на $320 млн
А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???
Поэтому - идите все вы!!! Послушал в Днепре депутата Загида по телевизору - и понял как все было так и осталось!!!! Поэтому- просто идите!!!!
Украина - это сказка, люблю ее и уважаю! Хорошо тут!!!!
Державні грошу розсмоктуються, в турборежимі. Беня, ахметка, та інші бубочкині спонсори, як і "слуги" - жиріють. Боротьба з корупцією по-зеленські.
Саака в Україні - чергове розчарування.
https://censor.net/ru/news/3189760/za_pervyyi_kvartal_2020_goda_u_korruptsionerov_konfiskovali_14_tys_grn_goskaznacheyiskaya_slujba_dokument