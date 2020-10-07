УКР
Зеленський про боротьбу з корупцією: "Ми невтомно шукаємо вакцину. А поки застосовуємо ті ліки, що є"

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме після його приходу до влади антикорупційна архітектура в Україні стала завершеною і дійсно незалежною, проте Україна продовжує шукати вакцину від "пандемії" корупції.

Про це він написав у колонці на "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на саміті Україна-ЄС багато уваги приділялося проблемі корупції, яка фактично є другою для України пандемією поряд з коронавірусом.

"Для неї теж використовують маски, але вони не допомагають. Ми невтомно шукаємо вакцину. А поки застосовуємо ті ліки, що є", - зазначив Зеленський, додавши, що саме після його приходу до влади антикорупційна архітектура в Україні стала завершеною та справді незалежною.

"Ми робимо все, щоб антикорупційні органи діяли незалежно, і разом з усім суспільством очікуємо від них чітких результатів у вигляді вироків для корупціонерів", - стверджує президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент ЄС Мішель про саміт з Україною: Ми пояснили, що ключовою для нас є боротьба з корупцією з конкретними результатами

За його словами, недавнє рішення Конституційного суду щодо Національного антикорупційного бюро не створює загроз для нього.

"Як немає загрози й для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тут позиція проста. Після відходу колишнього керівника САП комісія з відбору нового очільника має працювати незалежно й обрати фахову чесну людину на цю посаду", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, за підсумками двостороннього саміту Україна-ЄС в Брюсселі Європейський Союз закликав Київ прискорити зусилля з проведення судової реформи та боротьби з корупцією. В цілому саміт визнав "значний прогрес, досягнутий Україною в процесі здійснення реформ", і погодився з необхідністю подальшого прискорення цих зусиль.

Зеленський Володимир корупція
Топ коментарі
+32
Зеленский о борьбе с коррупцией: "Мы без устали ищем вакцину. А пока применяем те лекарства, которые есть" - Цензор.НЕТ 4159
07.10.2020 11:59 Відповісти
+26
Зеленский о борьбе с коррупцией: "Мы без устали ищем вакцину. А пока применяем те лекарства, которые есть" - Цензор.НЕТ 3482
07.10.2020 11:55 Відповісти
+22
Зельц несёт какую-то то дичь...
07.10.2020 11:58 Відповісти
"Мы ожидаем..."
Тут была бы уместна картинка Ждуна.
Надо не ожидать а работать.
07.10.2020 12:25 Відповісти
Зєля бере хабарі вже в мільярдах гривень. Наприклад Зєля пробачив табачному магнату Кауфману штраф у 6,5 млрд. гр., які присудив йому Антимонопольний комітет. Це сталось після того, як Зєля влітку посидів з Кауфманом у кафе. Як ви думаєте, скільки Зєля взяв відкату?
https://ua.112.ua/polityka/butusov-nazvav-pidtrymku-tiutiunovoi-kompanii-kaufmana-tedis-ochevydnoiu-koruptsiinoiu-skhemoiu-za-uchastiu-zelenskoho-551249.html Кауфман, Зеленський, корупція
07.10.2020 12:26 Відповісти
Коротше Зєля черговий раз накиздів про корупцію. Зєля тупо всівсь в усі корупційні схеми Пєці і краде ще зухваліше і нахабніше.
Зєлю і Пєцю на довічне з конфіскацією. Дострокові.
07.10.2020 12:29 Відповісти
Зеленський про боротьбу з корупцією: "Ми невтомно шукаємо вакцину. А поки застосовуємо ті ліки, що є" - Цензор.НЕТ 2333
07.10.2020 12:29 Відповісти
Зеленський про боротьбу з корупцією: "Ми невтомно шукаємо вакцину. А поки застосовуємо ті ліки, що є" - Цензор.НЕТ 6065
07.10.2020 12:40 Відповісти
То він все брехав. Він і зараз бреше. Поміняли одного брехуна на іншого.
07.10.2020 12:43 Відповісти
Живой жулькабот...) Вам убогим не сообщили, шо вана уже помножена на ноль?))
07.10.2020 12:56 Відповісти
Це не ти, платний пєцябот, її на нуль помножив?
У Юлі підтримка стабільна, бо її виборці не продаються.
07.10.2020 13:31 Відповісти
Її виборці не продаються бо 1) тупі, 2) їх ніхто не купує бо такий непотріб нікому не потрібен (тавтологія)
07.10.2020 13:37 Відповісти
Так, знаходяться поціновувучі дорогого газу, стогонів про пів вареничка, зУбажіння та договорняків з ворогом.
07.10.2020 14:00 Відповісти
Правильно сказал,если немного изменить текст - "после его прихода к власти коррупционная архитектура в Украине стала завершенной и действительно независимой"
07.10.2020 12:31 Відповісти
Оказывается, наш през уже не клоун, а фигаро, который одновременно присутствует в Великобритании и в Украине,и это уже прооресс, растем.
07.10.2020 12:35 Відповісти


ЭТО ТОЛЬКО ЗА СЕГОДНЯ.
https://gmk.center/ua/news/svitovij-bank-prognozuie-spad-vvp-ukraini-u-2020-roci-na-5-5/ Світовий банк прогнозує спад ВВП України у 2020 році на 5,5%

http://www.capital.ua/ru/news/146524-nkreku-khochet-povysit-tarif-na-peredachu-e-e-na-30 НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу э/э на 30%

https://gordonua.com/news/money/mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokratilis-na-87-nacbank-1521834.html Международные резервы Украины сократились на 8,7% - Нацбанк

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895826-v-********-suttyevo-skorotilas-kilkist-velikikh-platnikiv-podatkiv В Україні суттєво скоротилась кількість великих платників податків .

https://korabelov.info/2020/10/174849/v-nikolaeve-vtoroj-den-podryad-fiksiruyut-antirekordy-po-covid-19-183-novyh-sluchaya/ В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды по COVID-19

https://zn.ua/ECONOMICS/hrivnja-v-2020-hodu-obestsenitsja-na-18-opros-reuters.html Гривня в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters

http://newsone.ua/opinions/afera_karantinnogo_veka_minfin_vykupil_vvp_varrantov_na_320_mln.html Афера карантинного века. Минфин выкупил ВВП-варрантов на $320 млн

А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???
Зеленський про боротьбу з корупцією: "Ми невтомно шукаємо вакцину. А поки застосовуємо ті ліки, що є" - Цензор.НЕТ 5624
07.10.2020 12:36 Відповісти
фсьо прапало !
07.10.2020 12:57 Відповісти
Меняються прокуроры, судьи и чиновники!!! Но все вы решаете свои дела!! Не знаю почему так в пост советских странах!!! Но точно знаю , что вы и есть корупция!!!
Поэтому - идите все вы!!! Послушал в Днепре депутата Загида по телевизору - и понял как все было так и осталось!!!! Поэтому- просто идите!!!!
Украина - это сказка, люблю ее и уважаю! Хорошо тут!!!!
07.10.2020 12:37 Відповісти
Зеленський про боротьбу з корупцією: "Ми невтомно шукаємо вакцину. А поки застосовуємо ті ліки, що є" - Цензор.НЕТ 2593
07.10.2020 12:37 Відповісти
І кому він цю "художню" локшину на вуха вішає? Нам чи інеземним спострігачам?
Державні грошу розсмоктуються, в турборежимі. Беня, ахметка, та інші бубочкині спонсори, як і "слуги" - жиріють. Боротьба з корупцією по-зеленські.
07.10.2020 12:38 Відповісти
Ли Куа́н Ю давно нашел это лекарство ,но клоун не хочет начинать с посадки ёрМака который гребет уже не по детски !
07.10.2020 12:39 Відповісти
Вакцина давно есть,Саакашвили. Но он его боится, как боялось порося...
07.10.2020 12:42 Відповісти
Михо, перелогинься...
07.10.2020 12:46 Відповісти
він не вміє
07.10.2020 12:59 Відповісти
Саака без команди Бендукідзе і в Грузії нічого б не зробив. А тут хто в нього є? А нікого. Це він має з Грузії завозити когось?
Саака в Україні - чергове розчарування.
07.10.2020 12:50 Відповісти
А полицию с собакой вызывали?
07.10.2020 13:21 Відповісти
Ляпнув що-небудь, тільки б у роті не завонялось.
07.10.2020 13:32 Відповісти
Господа президенты ВСЕХ стран!- Рецепт против коррупцци очень прост-нужно бухгалтерские документы (как минимум- где все статьи Доходы- - Расходы государственных органов и предприятий)- ВЫЛОЖИТЬ на сайтах- и ВСЁ ! ! ! И, такие милые сердцу чновников статьи как типа "Прочие расходы" намноооогооо уменьшатся)))).... А статьи типа "Повышение квалификации уборщиц на Канарх" - исчезнут вовсе)))
07.10.2020 13:38 Відповісти
Президент Владимир Зеленский заявил, что именно после его прихода к власти антикоррупционная архитектура в Украине стала завершенной и действительно независимой, однако Украина продолжает искать вакцину от "пандемии" коррупции."зеленое словоблудие не лоха" ибо завершенная и независимая антикорупционная архитектура имеет в наличии вакцину в необходимом количестве...
07.10.2020 13:47 Відповісти
Корупція? Україною править мафія!
07.10.2020 13:52 Відповісти
Без устали принимают лекарства из листьев коки,те что уже есть
07.10.2020 14:12 Відповісти
Цікаво, чи залишилися ще ідіоти, які сприймають зельцманівську нісенітницю всерйоз.
07.10.2020 14:58 Відповісти
Залишилось і багато. Рейтини в цілому не брешуть.
07.10.2020 18:01 Відповісти
Хватит ВРАТЬ! Вы Всей шоблой "без устали" уже полтора года безуспешно ищите, что же все таки украл Порох... На это и идут огромные деньги налогоплательщиков.... А вот результаты "действительной борьбы" просто смешны: " За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба. ДОКУМЕНТ"

https://censor.net/ru/news/3189760/za_pervyyi_kvartal_2020_goda_u_korruptsionerov_konfiskovali_14_tys_grn_goskaznacheyiskaya_slujba_dokument
07.10.2020 20:57 Відповісти
Гео Лерос наглядно продемонстрировал, какие "лекарства" вы там ищете...
08.10.2020 07:31 Відповісти
Хоче дурити Захід-для Штатів та Заходу люди які брешуть і знають що про це всі знають-розумово відсталі....вони за Союзом спостерігали,за кремлівською мафією (дуже багато людей було знищено в гулагах,в війнах,голодомором)тому люди мовчать і терплять...але зараз....вибрати собі катів....то ,що такі люди затуркані?
08.10.2020 09:53 Відповісти
Оно же компом пользоваться не может. Уже ж всем известно,что корона вновь повторяться может. иммунитет на 3 месяца. А вакцина только с наночипами будет.которая будет людей калечить. в зомби превращать, Зелька. научись компом пользоваться.новости читать. давай я .пенсионерка. тебя научу.- ДЕДЖИТАЛИЗАЦИЯ. говоришь для пенсионеров.
08.10.2020 11:50 Відповісти
