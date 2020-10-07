Зеленський про боротьбу з корупцією: "Ми невтомно шукаємо вакцину. А поки застосовуємо ті ліки, що є"

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме після його приходу до влади антикорупційна архітектура в Україні стала завершеною і дійсно незалежною, проте Україна продовжує шукати вакцину від "пандемії" корупції.

Про це він написав у колонці на "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на саміті Україна-ЄС багато уваги приділялося проблемі корупції, яка фактично є другою для України пандемією поряд з коронавірусом.

"Для неї теж використовують маски, але вони не допомагають. Ми невтомно шукаємо вакцину. А поки застосовуємо ті ліки, що є", - зазначив Зеленський, додавши, що саме після його приходу до влади антикорупційна архітектура в Україні стала завершеною та справді незалежною.

"Ми робимо все, щоб антикорупційні органи діяли незалежно, і разом з усім суспільством очікуємо від них чітких результатів у вигляді вироків для корупціонерів", - стверджує президент.

За його словами, недавнє рішення Конституційного суду щодо Національного антикорупційного бюро не створює загроз для нього.

"Як немає загрози й для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тут позиція проста. Після відходу колишнього керівника САП комісія з відбору нового очільника має працювати незалежно й обрати фахову чесну людину на цю посаду", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, за підсумками двостороннього саміту Україна-ЄС в Брюсселі Європейський Союз закликав Київ прискорити зусилля з проведення судової реформи та боротьби з корупцією. В цілому саміт визнав "значний прогрес, досягнутий Україною в процесі здійснення реформ", і погодився з необхідністю подальшого прискорення цих зусиль.