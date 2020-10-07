За добу в Києві виявили 383 випадки COVID-19, шість осіб померли, - Кличко

Серед захворілих за минулу добу в Києві 27 дітей і 15 медиків.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість виявлених хворих у Києві, на жаль, не зменшується. За минулу добу - плюс 383 особи. 6 випадків - летальні. Загалом від коронавірусу в Києві померли 442 особи. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 474", - зазначив мер.

Серед захворілих 212 жінок віком від 18 до 94 років і 14 дівчаток від трьох місяців до 16 років. А також 144 чоловіки віком від 19 до 87 роківі 13 хлопчиків від двох років до 17. Захворіли також 15 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Збільшилася кількість тих, хто одужав, - за минулу добу 349 осіб.

Всього коронавірус побороли 8894 мешканці Києва. Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 71, в Оболонському - 50, у Шевченківському районі - 49 випадків.

