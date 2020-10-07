Регламентний комітет рекомендує Раді підтримати постанову про створення ТСК щодо "вагнерівців"

Комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради підтримав проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців".

Про це повідомив у Facebook секретар комітету, нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер постанову винесуть в зал на розгляд Верховної Ради. Сподіваюся на підтримку депутатів, адже це - питання національної безпеки України. Вже досить чуток і брехні у справі "вагнерівців". Годі закривати на це очі й ігнорувати. Парламент повинен розібратися, чи була державна зрада в Офісі Президента", - написав Костенко.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.