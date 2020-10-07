УКР
Регламентний комітет рекомендує Раді підтримати постанову про створення ТСК щодо "вагнерівців"

Комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради підтримав проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців".

Про це повідомив у Facebook секретар комітету, нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер постанову винесуть в зал на розгляд Верховної Ради. Сподіваюся на підтримку депутатів, адже це - питання національної безпеки України. Вже досить чуток і брехні у справі "вагнерівців". Годі закривати на це очі й ігнорувати. Парламент повинен розібратися, чи була державна зрада в Офісі Президента", - написав Костенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР більше цікавлять джерела інформації, а не хто "злив" спецоперацію, - Ар'єв про допит в бюро щодо справи "вагнерівців"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Дивіться також: Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

ВР (15235) ТСК (377) ПВК Вагнер (1547) Костенко Роман (210)
А толку?
Хоча, це голосування в залі під куполом буде тестом на проукраїнськість нардепів, перш за все, з числа слуг уродів. Нехай воно і стане провальним. Але ми побачимо, скільки з них натисне кнопку "за".
07.10.2020 12:21 Відповісти
Толк - це : 1. Залишати на слуху це питання. 2. Це остаточно показати хто є ХУ у скаладі СЛУГ, а хто прямі зрадники й слуги уХйла. ...
07.10.2020 12:25 Відповісти
ну, і я про те ж саме. Але з претензією на практичний реалізм: не проголосують; точніге, провалять голосування по створенню ТСК.
07.10.2020 13:40 Відповісти
А от тепер повинні вийти до ВР з "ЧЕРВОНИМИ ЛІНІЯМИ"
07.10.2020 12:22 Відповісти
ЯГАхамия против.
07.10.2020 12:23 Відповісти
Из тех ихтамнетов поди половину уже в землю закопали, а они за комиссию скубутся.
07.10.2020 12:25 Відповісти
бояться суки з народу вийти на себе або на своїх корешів. І взагалі, зе казав леросу, богдан друг а ти ...овно, от по такому принципу і живе країна. треба чекати поки програють вибоби а краще щоб виздихали всім складом зекоманди
07.10.2020 20:09 Відповісти
памятаймо про термінове та танмниче відрядження в Оман...- і такі "збіги" ...борт Патрушева , та борт мЄтвечука - в одному місці і в один час ...
агов ДБР - ви там "мишей" ловите..., чи вже будуть робити наступні
07.10.2020 20:25 Відповісти
 
 