ВАКС заарештував із правом застави в 9,9 млн першого заступника гендиректора "Енергоатому" Орлова

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику гендиректора ДП НАЕК "Енергоатом" у справі про сховища для відпрацьованого ядерного палива.

7 жовтня слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до першого заступника гендиректора ДП НАЕК "Енергоатом" запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 млн 984 тис. 500 грн. Дії посадовця держпідприємства кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Строк дії обов’язків – до 28 листопада 2020 року включно.

28 вересня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру народному депутатові України VIII скликання та першому заступникові гендиректора ДП "НАЕК "Енергоатом".

За версією слідства, в 2017 році директор однієї з нових ядерних установок відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" НАЕК "Енергоатом" Ігор Орлов забезпечив перемогу будівельної компанії екснардепа Максима Микитася на тендері зі спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вартістю майже 1 млрд гривень.



За таку "послугу" народний обранець забезпечив родину Орлова безоплатними квартирами в житлових комплексах, що споруджувала його будівельна компанія у Києві.

Йдеться про майнові права на квартири в ЖК "Сонячна Рів'єра" і "Верховина", які дружина і мати Орлова отримали в 2017-2019 роках, коли комплекси ще будувалися.