ДержТБ Білорусі в сюжеті "переіменувало" Україну на "колишню УРСР", щоб наголосити на "спільному і славному минулому". ФОТО

Кілька днів тому на білоруських державних телеканалах новинні випуски з відео з Литви, Польщі та України супроводили титрами, які називали ці країни "колишня радянська республіка Литва" або "колишня радянська Литовська республіка", "колишня Польська Народна Республіка" і "колишня УРСР".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, голова Білоруського союзу журналістів Андрій Кривошеєв пояснив, із чим були пов'язані такі нововведення.

"Оригінальними географічними титрами, які напередодні з'явилися на головних телеканалах країни, на мій погляд, насамперед підкреслювалося наше спільне і славне минуле з Польщею, Литвою та Україною. Наша спільна спадщина, час, коли в цих країнах створювалися ключові об'єкти промисловості, інфраструктура портів, доріг, житлових кварталів. Час, коли у нас був спільний соціальний і культурний простір", - йдеться в повідомленні.

Кривошеєв пояснив, що така демонстрація на білоруському телебаченні стала відповіддю на деякі заяви представників країн-сусідок Білорусі.

"Вважаю, що такими ностальгічними титрами головні телеканали Білорусі вирішили достукатися до наших колег на заході і півдні. І, з огляду на їхню гостру реакція, нас справді почули. Сподіваюся, що і висновки зробили правильні", - зазначив Кривошеєв.

ДержТБ Білорусі в сюжеті переіменувало Україну на колишню УРСР, щоб наголосити на спільному і славному минулому 01
ДержТБ Білорусі в сюжеті переіменувало Україну на колишню УРСР, щоб наголосити на спільному і славному минулому 02
ДержТБ Білорусі в сюжеті переіменувало Україну на колишню УРСР, щоб наголосити на спільному і славному минулому 03

Білорусь (8076) ЗМІ (1381) СРСР (349)
Топ коментарі
+17
Нет покоя **...тым )))
показати весь коментар
07.10.2020 12:21 Відповісти
+11
Сперматозоид - славное прошлое лукашенки!
показати весь коментар
07.10.2020 12:21 Відповісти
+11
последнее фото "бывшая советская республика Литва"??? - ВОТ ТУПЫЕ - не было такой Респубдики в СССР!!! а была Литовская ССР (Литовская Советская Социалистическая Республика) !!!!!! Дауны!!!
показати весь коментар
07.10.2020 12:24 Відповісти
У папаши крыша поехала. Вот и буянит в разных формах.
показати весь коментар
07.10.2020 12:21 Відповісти
Сперматозоид - славное прошлое лукашенки!
показати весь коментар
07.10.2020 12:21 Відповісти
Нет покоя **...тым )))
показати весь коментар
07.10.2020 12:21 Відповісти
Минск. Бывшая российская империя.
показати весь коментар
07.10.2020 12:56 Відповісти
Можна трохи ближче.
Що в БІлорусі у 1941-1944 було із "колишнього"?
показати весь коментар
07.10.2020 15:36 Відповісти
Лучше бы тогда писали по Литве, Польше и Украине "бывшее Великое княжество Литовское" - это тоже совместное прошлое 4 народов (и без русских, причём), причём более давнее и более длительное, не говоря уже о том, что более успешное . . .

Но за такое написание белорусское КГБ бы кое-чего белорусским журналистам оторвало, такой креатив забоялись бы пустить на экран
показати весь коментар
07.10.2020 13:47 Відповісти
"юмор" на уровне 95-ого квартала....О_о
показати весь коментар
07.10.2020 12:21 Відповісти
Бульбопдры.
показати весь коментар
07.10.2020 12:21 Відповісти
Нынешняя власть, спасибо 73%.ГосТВ Беларуси в сюжете "переименовало" Украину в "бывшую УССР", чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое" - Цензор.НЕТ 5038
показати весь коментар
07.10.2020 12:22 Відповісти
ГосТВ Беларуси в сюжете "переименовало" Украину в "бывшую УССР", чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое" - Цензор.НЕТ 6237
показати весь коментар
07.10.2020 12:26 Відповісти
Тат там нет беларусов ,там сплошное ВатаТВ ...
показати весь коментар
07.10.2020 12:22 Відповісти
Таки да, выводы сделали правильные, как этот Кривошеев и хотел... Похоже, мозаичная шизофрения Луки поразила и его ябатек.
показати весь коментар
07.10.2020 12:23 Відповісти
А чого б не згадати славне минуле: Русь-Україна, Речі Посполита - Польща, Велике Князівство Литовське - Литва і Золота Орда -росія?
показати весь коментар
07.10.2020 12:23 Відповісти
последнее фото "бывшая советская республика Литва"??? - ВОТ ТУПЫЕ - не было такой Респубдики в СССР!!! а была Литовская ССР (Литовская Советская Социалистическая Республика) !!!!!! Дауны!!!
показати весь коментар
07.10.2020 12:24 Відповісти
Что есть то есть...
показати весь коментар
07.10.2020 12:45 Відповісти
ДержТБ БРСР
показати весь коментар
07.10.2020 12:25 Відповісти
Тю... Там беларусов то и нет, на том ТВ. Их же еще несколько недель тому как поперли и на их местах гастеры с рашки... А тем пофигу где гадить, дома не стесняются, а уж у соседей и подавно.
показати весь коментар
07.10.2020 12:27 Відповісти
Моцный ответ от колхозников... На большее силенок не хватает...
показати весь коментар
07.10.2020 12:27 Відповісти
все просто
показати весь коментар
07.10.2020 12:35 Відповісти
Nam te vremena znacili kak vremena okupaciji ,a razvytyje strani nacialos kak raz posle nejio
показати весь коментар
07.10.2020 12:32 Відповісти
Шутники.
показати весь коментар
07.10.2020 12:35 Відповісти
Эта "новость" уже обсуждалась 3-го октября.
https://censor.net/ru/video_news/3222750/belorusskiyi_telekanal_stv_nazval_ukrainu_byvsheyi_ussr_videofoto
показати весь коментар
07.10.2020 12:39 Відповісти
от навіщо з пальця висмоктувати сенсації? Минуле є у всіх, і в людей, і в країн. Хіба ми не УРСР в минулому? Так це ж в минулому, тепер ми вільна і незалежна Україна. Не розумію з чого цей гендель створився взагалі, з якого приводу.
показати весь коментар
07.10.2020 12:43 Відповісти
Повесь на своем доме красный флаг, и немного подожди...
показати весь коментар
07.10.2020 12:46 Відповісти
мені вистачає і свого синє-жовтого.
показати весь коментар
07.10.2020 14:30 Відповісти
совок повинен під корінь знищуватись назавжди
показати весь коментар
07.10.2020 12:48 Відповісти
до чого тут совок і наше минуле? Не можна взяти і викрислити все, що вам не подобається. Спробуй викрислити зі свого минулого ті речі, які тобі не подобаються. То то вже будеш не ти, а якась інша людина, в якої зі спогадів залишаться з п"ятидесяти років лише десять.
Навпаки, пам"ятати треба, хоча б для того, щоб переповідати своїм дітям та онукам до чого НЕ ТРЕБА прагнути і що не повинне повторитись.
показати весь коментар
07.10.2020 14:29 Відповісти
негативний досвід значно цінніший ніж позитивний, він багато чого навчає. І його точно не треба забувати і тим більше, не треба ховатись від нього.
показати весь коментар
07.10.2020 14:31 Відповісти
Ватный стиль. "Можем повторить". Тети Клуши из колхозов умиленно плачут.
показати весь коментар
07.10.2020 12:47 Відповісти
Нунах такое славное прошлое.

А вы назовите в новостях Германию бывшим Третьим Рейхом. Ну чисто, чтобы подчеркнуть славное прошлое...
показати весь коментар
07.10.2020 12:47 Відповісти
а четвертим можна?
показати весь коментар
07.10.2020 13:08 Відповісти
Если я не ошибаюсь, славное прошлое было у Третьего, а четвертого еще не было.
показати весь коментар
07.10.2020 13:09 Відповісти
будет
показати весь коментар
07.10.2020 13:11 Відповісти
Ну, не уверен, шо это прошлое было славным.
показати весь коментар
07.10.2020 12:49 Відповісти
при совке сябри разом зі мною боронили південні кордони СРСР (Гірний Бадахшан)
в той час таракан у Бресті струк буцав
показати весь коментар
07.10.2020 12:56 Відповісти
Нам стыдно за наше прошлое?
показати весь коментар
07.10.2020 13:17 Відповісти
На территории бывшего Великого княжества Литовского проходит выставка достижений народного хозяйства. ПосЁль соседней державы посетил данную выставку и выступил по современному радио с экраном, а после уехал на современном дилижансе в 300 лошадиных сил. С ним на своих современных дилижансах уехала и его свита.
показати весь коментар
07.10.2020 13:18 Відповісти
-
До ознак суверенної держави відносяться: територіальне верховенство держави і її незалежність .
Суверенна держава самостійно: визначає:
1) форму правління, форму державного устрою, систему органів державної влади, основи організації місцевого самоврядування;
2) організовує: свою незалежну фінансову, грошову, банківську системи; свої національні: збройні сили, рідну церкву, рідну мову ...і інше.
3) забезпечує: територіальну цілісність, законність і правопорядок в країні;
Чи мала поневолена кремлівськими - комуно-фашистами Українська держава - УНР, під окупаційною назвою республіка - колонія урср. хоча б найменші ознаки суверенної держави. Ні ніяких, урср була тільки безправною колонією у складі кривавої в'язниці народів срср з 1921 до 1991 р.
показати весь коментар
07.10.2020 13:48 Відповісти
А чому не Литовсько-Руську державу? Вона виникла раніше і з ними була Білорусь і був шаленний розвиток і міць.
показати весь коментар
07.10.2020 13:48 Відповісти
Ну одно можно сказать точно, вас таки да услышали..и сделали выводы.)) Не те на которые возможно надеялись представители союза журналистов соседней страны, но сделали) Например что безграмотные пропагандоны не смогли даже правильно написать названия республик)
показати весь коментар
07.10.2020 14:32 Відповісти
У нас было действительно славное прошлое в европейском триумвирати "Велике князівство Литовське", но с участием кацапии у нас не было никогда ничего хорошего. Почему комуняки так носились с Хатинью, как с "писаной торбой"? При том, что в Украине этих хатыней и крупнее, было побольше (например,житомирское Копыще)! А все потому, что в Беларуси не было своей УПА , ОУН и пр. Т.е., она была подконтрольная москве, ручная. А мы протестовали против нацизма (немецкого и московского), т.е. мы - бандеровцы! Этого до сих пор не поняли беларусские жополизы москвы...
показати весь коментар
07.10.2020 15:09 Відповісти
Почему бы нам не протитровать на ТВ Белоруссию как бывшую колонию Киевской Руси?
показати весь коментар
07.10.2020 15:16 Відповісти
Дебилы, бл.ть!!! (С)
показати весь коментар
07.10.2020 15:17 Відповісти
Це, не жарти. Це, підготовка до територіальних притензій.
показати весь коментар
07.10.2020 15:35 Відповісти
 
 