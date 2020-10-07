ДержТБ Білорусі в сюжеті "переіменувало" Україну на "колишню УРСР", щоб наголосити на "спільному і славному минулому". ФОТО
Кілька днів тому на білоруських державних телеканалах новинні випуски з відео з Литви, Польщі та України супроводили титрами, які називали ці країни "колишня радянська республіка Литва" або "колишня радянська Литовська республіка", "колишня Польська Народна Республіка" і "колишня УРСР".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, голова Білоруського союзу журналістів Андрій Кривошеєв пояснив, із чим були пов'язані такі нововведення.
"Оригінальними географічними титрами, які напередодні з'явилися на головних телеканалах країни, на мій погляд, насамперед підкреслювалося наше спільне і славне минуле з Польщею, Литвою та Україною. Наша спільна спадщина, час, коли в цих країнах створювалися ключові об'єкти промисловості, інфраструктура портів, доріг, житлових кварталів. Час, коли у нас був спільний соціальний і культурний простір", - йдеться в повідомленні.
Кривошеєв пояснив, що така демонстрація на білоруському телебаченні стала відповіддю на деякі заяви представників країн-сусідок Білорусі.
"Вважаю, що такими ностальгічними титрами головні телеканали Білорусі вирішили достукатися до наших колег на заході і півдні. І, з огляду на їхню гостру реакція, нас справді почули. Сподіваюся, що і висновки зробили правильні", - зазначив Кривошеєв.
Що в БІлорусі у 1941-1944 було із "колишнього"?
Но за такое написание белорусское КГБ бы кое-чего белорусским журналистам оторвало, такой креатив забоялись бы пустить на экран
https://censor.net/ru/video_news/3222750/belorusskiyi_telekanal_stv_nazval_ukrainu_byvsheyi_ussr_videofoto
Навпаки, пам"ятати треба, хоча б для того, щоб переповідати своїм дітям та онукам до чого НЕ ТРЕБА прагнути і що не повинне повторитись.
А вы назовите в новостях Германию бывшим Третьим Рейхом. Ну чисто, чтобы подчеркнуть славное прошлое...
в той час таракан у Бресті струк буцав
До ознак суверенної держави відносяться: територіальне верховенство держави і її незалежність .
Суверенна держава самостійно: визначає:
1) форму правління, форму державного устрою, систему органів державної влади, основи організації місцевого самоврядування;
2) організовує: свою незалежну фінансову, грошову, банківську системи; свої національні: збройні сили, рідну церкву, рідну мову ...і інше.
3) забезпечує: територіальну цілісність, законність і правопорядок в країні;
Чи мала поневолена кремлівськими - комуно-фашистами Українська держава - УНР, під окупаційною назвою республіка - колонія урср. хоча б найменші ознаки суверенної держави. Ні ніяких, урср була тільки безправною колонією у складі кривавої в'язниці народів срср з 1921 до 1991 р.