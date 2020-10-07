ДержТБ Білорусі в сюжеті "переіменувало" Україну на "колишню УРСР", щоб наголосити на "спільному і славному минулому". ФОТО

Кілька днів тому на білоруських державних телеканалах новинні випуски з відео з Литви, Польщі та України супроводили титрами, які називали ці країни "колишня радянська республіка Литва" або "колишня радянська Литовська республіка", "колишня Польська Народна Республіка" і "колишня УРСР".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, голова Білоруського союзу журналістів Андрій Кривошеєв пояснив, із чим були пов'язані такі нововведення.

"Оригінальними географічними титрами, які напередодні з'явилися на головних телеканалах країни, на мій погляд, насамперед підкреслювалося наше спільне і славне минуле з Польщею, Литвою та Україною. Наша спільна спадщина, час, коли в цих країнах створювалися ключові об'єкти промисловості, інфраструктура портів, доріг, житлових кварталів. Час, коли у нас був спільний соціальний і культурний простір", - йдеться в повідомленні.

Кривошеєв пояснив, що така демонстрація на білоруському телебаченні стала відповіддю на деякі заяви представників країн-сусідок Білорусі.

"Вважаю, що такими ностальгічними титрами головні телеканали Білорусі вирішили достукатися до наших колег на заході і півдні. І, з огляду на їхню гостру реакція, нас справді почули. Сподіваюся, що і висновки зробили правильні", - зазначив Кривошеєв.





