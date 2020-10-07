У "СН" пропонують штрафувати і позбавляти ліцензій телерадіоорганізації за трансляцію висловлювань, які заперечують військову агресію РФ

У фракції "Слуга народу" пропонують заборонити телерадіоорганізаціям висловлювання, що заперечують факти військової агресії Російською Федерацією та окупації нею частини території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідний законопроєкт № 4188 "Про внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні" зареєстрував у Верховній Раді народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу").

Закон забороняє телерадіоорганізаціям використовувати трансляцію висловлювань, які містять заперечення факту військової агресії РФ щодо України, окупації Росією частини територій України та ведення РФ гібридної війни проти України.

Автор законопроєкту пропонує зобов'язати Національну раду з питань телебачення і радіомовлення штрафувати телерадіоорганізації в разі порушення цієї норми.

У законопроєкті наголошується, що якщо порушення не були усунені протягом місяця після застосування санкції у вигляді штрафу, а також у разі повторного штрафу за порушення цього ж положення закону, Нацрада звертається до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги.

Згідно з документом, якщо висловлювання, які містять заперечення факту військової агресії РФ проти України, транслювалися і поширювалися без попереднього запису, і містилися у виступах, репліках особи, яка не є працівником телерадіоорганізації, то телерадіоорганізація не несе відповідальності за ці порушення.