3 035 61

У "СН" пропонують штрафувати і позбавляти ліцензій телерадіоорганізації за трансляцію висловлювань, які заперечують військову агресію РФ

У "СН" пропонують штрафувати і позбавляти ліцензій телерадіоорганізації за трансляцію висловлювань, які заперечують військову агресію РФ

У фракції "Слуга народу" пропонують заборонити телерадіоорганізаціям висловлювання, що заперечують факти військової агресії Російською Федерацією та окупації нею частини території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідний законопроєкт № 4188 "Про внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні" зареєстрував у Верховній Раді народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу").

Закон забороняє телерадіоорганізаціям використовувати трансляцію висловлювань, які містять заперечення факту військової агресії РФ щодо України, окупації Росією частини територій України та ведення РФ гібридної війни проти України.

Автор законопроєкту пропонує зобов'язати Національну раду з питань телебачення і радіомовлення штрафувати телерадіоорганізації в разі порушення цієї норми.

У законопроєкті наголошується, що якщо порушення не були усунені протягом місяця після застосування санкції у вигляді штрафу, а також у разі повторного штрафу за порушення цього ж положення закону, Нацрада звертається до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги.

Згідно з документом, якщо висловлювання, які містять заперечення факту військової агресії РФ проти України, транслювалися і поширювалися без попереднього запису, і містилися у виступах, репліках особи, яка не є працівником телерадіоорганізації, то телерадіоорганізація не несе відповідальності за ці порушення.

+21
Ну это нормально.
07.10.2020 12:24 Відповісти
+17
Давно пора..
07.10.2020 12:24 Відповісти
+13
Что,мертвечуковские помойки закроют? Че-то сомневаюсь.
07.10.2020 12:28 Відповісти
Ну это нормально.
07.10.2020 12:24 Відповісти
Ага, очень.. чтобы земразей которые отрицают агрессию срашки нельзя было показывать по телику.
07.10.2020 12:29 Відповісти
Ну ты дебил)))
07.10.2020 12:33 Відповісти
неужели квартал95 - закроют, а шмарклю - оштрафуют?
за его:
"расейские войска стоят на границе, просто эту границу отодвигают вглубь Украины"(с)зеленский...
07.10.2020 12:57 Відповісти
Давно пора..
показати весь коментар
07.10.2020 12:24 Відповісти
у меня есть еще поправка: бить рыла тем, кто отрицает...
показати весь коментар
Эта поправка будет обсуждаться на большом партийном мордобое.
показати весь коментар
Будут говорить как президент, «та сторона» ?
показати весь коментар
07.10.2020 12:24 Відповісти
збс
07.10.2020 12:25 Відповісти
В "СН" предлагают штрафовать и лишать лицензий телерадиоорганизации за трансляцию высказываний, отрицающих военную агрессию РФ - Цензор.НЕТ 5473
07.10.2020 12:25 Відповісти
Удивительное рядом. Что случилось со Слугами?
показати весь коментар
Симпатиков добирают на выборы. Ни черта они не сделают.
показати весь коментар
Это ближе к истине.
показати весь коментар
Ишак разосрался со всеми с кем мог. И они теперь его поливают говном со своих ручных телеканалов. Вот будет возможность пресануть. Или вы таки всерьёз верите, что ********** решил стартовать на Интер или заниматься обороноспособностью страны?
показати весь коментар
Так Зеля уже должен в буцегарне сидеть..
показати весь коментар
чем ближе выборы тем сильнее прозрение слуг народа Коломойского.
показати весь коментар
не сегодня-завтра с портретами С.Бандеры хороводы начнут водить, не верьте хитро...опым...
показати весь коментар
Что,мертвечуковские помойки закроют? Че-то сомневаюсь.
показати весь коментар
Красивая не выполнимая лапша народу )))
показати весь коментар
https://twitter.com/GoncharenkoUa

https://twitter.com/GoncharenkoUa Oleksiy Goncharenko

https://twitter.com/GoncharenkoUa @GoncharenkoUa

·https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1313533612394938368 15 ч

Зеленский год назад про Медведчука: «У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится». Медведчук через год после обещанной «громкой истории»: летит на встречу с Путиным в Ново-Огарево

В "СН" предлагают штрафовать и лишать лицензий телерадиоорганизации за трансляцию высказываний, отрицающих военную агрессию РФ - Цензор.НЕТ 1729
07.10.2020 12:30 Відповісти
может медведчука нужно зазомбировать , что бы на следующей встрече он ему горло перегрыз? Есть такие ведьмаки?
показати весь коментар
То тільки в кіно...
показати весь коментар
Перегрызет, а тут с боковой двери очередной двойник-подполковник выходит
показати весь коментар
Таки да. Медведчуку даже его супердорогие сверкающие импланты не помогут взвод Пыней перегрызть.
показати весь коментар
Заразить его сифилисом. Чтоб у ***** потом нос отпал.
показати весь коментар
У всех ****** сразу не получится.
показати весь коментар
и опять же на крайняк они смогут выпустить Безрукова в гриме...
показати весь коментар
Если это вдруг произойдет то закрывать придется кучу телеканалов. Экономически штрафы не потянут. И также разорятся все зажописты. Разве что Медведчук потянет эту финансовую нагрузку благодаря всяким алмазнонефтяным копям своей жены.
показати весь коментар
дай бог что бы 112, ЗИК и НАШ закрыли...
показати весь коментар
вместе с совкодрочерным интером...
показати весь коментар
Сами назначили Фокина и сам же он отрицает войну с Россией.
Сами хотят кого-то за это наказывать. Это дурка 100%.
КОНЧЕНЫЕ.
показати весь коментар
Це потрібно давно зробити. Просто поки Бужанський в СН, я в це не повірю
показати весь коментар
Торговля на миллиарды ведется с агрессором. Нашо та мова.
показати весь коментар
Они на этих тезисах,опираясь на "уставших ат вайны" малоросах в Раду влезли. А теперь на горло собственной песне наступать будут? Не верю.
показати весь коментар
Сивохо мы больше не увидим тогда?
показати весь коментар
Как же много у нас любителей цензуры! Уже 30 лет прошло, а совок в головах не выветрился.
показати весь коментар
Начните с ЗЕленой головешки, пользующейся термином "та сторона".
показати весь коментар
и не плохо было бы развесить в раде за лапы медведчука и всю его шантропу ... киву... и тд... сивоху боюсь тут канат карабельный нужен
показати весь коментар
Та на фоні новин:
«служащій ВСУ, бил лишон самостоятєльной жизнєдєятєльності, в рєзультатє внєдрєнія в організм нєізвєстной пулі»,
замість сказати, як воно було:
«український воїн був вбитий пострілом снайпера ОРДЛО»,
то ці законопроекти, щось не теє...
показати весь коментар
Смешно! Явный босс партии СН Коломойский и тайный - Мертвечук ржут, утирая слезы. А Вава, с полотенцем, перекинутом через руку, протягивает им салфетки.
показати весь коментар
Вот что предстоящие выборы делают и на что только не согласишься для поднятия рейтинга: вначале СН противились даже гипотетически рассматривать создание СК по вагнеровцам теперь внесут на рассмотрение ВР, многие из СН не признают российскую аргессию и тут уже предлагают меры борьбы с этим.Не факт, то все это будет проголосовано, изменения в Закон промурыжат на комитете пока выборы не пройдут
показати весь коментар
Якщо Єрмак з словами "Слава Україні!" буде зливати всі операції українців, то втіхи від цього буде мало. Краще прибрати Єрмака від Зєлі, або прибрати їх обох від влади.
показати весь коментар
Якщо кума ***** та бариги .*мертвячука * візьмуть за сраку ..то добре !
показати весь коментар
Хтось в це вірить? Жоден з тих презеків, що були, з Медведчука здували пил. Тому і Зєля його не зачепить. Він тільки киздить і киздить, киздить і киздить...
показати весь коментар
Прибрати не обоїх треба, а усіх зелених покидьків. Ти б, звичайно, Вану зразу на трон впер.Що б як кажуть хрєн редькі бил нє слащє.
показати весь коментар
А хто слаще? Російський шпигун Пєця?))
показати весь коментар
Это что же -все каналы Медведчука закроют?)
показати весь коментар
ДАВНО ПОРА!! Может закроют наконец эти медведчуковские пророссийскме телеканалы!! НАДОЕЛО УЖЕ СЛУШАТЬ НОВОСТИ РОССИИ НА УКРАИНСКИХ ТВ МЕДВЕДЧУКА! ! А то создается впечатление, что Украина уже какой-то регион россии!! Этот медведчук , со своими вставными челюстями, чавкает и чавкает, каждый день на своих ТВ каналах, как брежнев!!
показати весь коментар
Выше читай. Это просто предвыборная лапша для тех кто искренне считал зеленую пакость молодыми реформаторами, а сейчас вкурил их гнусную прокацапскую сущность. Вот им этот новый посыл и идет. Вдруг поверят еще раз. Мозги то у ихнего избирателя остались теже- деЦЦкие.
показати весь коментар
Треба ввести кримінальну відповідальність за заперечення російської агресії, адже питання не лише в ЗМІ, а й у так званих "лідерах думок", які це поширюють.
показати весь коментар
Якби випадок з Бузиною був не одинокий, то і подібних лідерів думок не так уже й багато було б наразі.
показати весь коментар
Невже? Нарешті!!!
показати весь коментар
Сбивают своих противников с толку, якобы сбивая напряжение. Таким верить - себя не уважать. Сколько раз, эти, "слуги Х...ла", врали! И, вот: сделав такое заявление - все ими уже проблеянное против народа Украины, как бы, обнуляется. Можно снова продолжать в том же ритме, покрывать страну медведчуковским матом На одного, заявившее это - в этих слуг, целая толпа злоязыких мразей.
показати весь коментар
Чудово. Тільки де хоч один вирок хоча б суду України з визнанням цього факту на підставі тисяч (вісм відомих доказів)? Де ескалація цього рішення на підтвердження в міжнародних судах (зі зрозумілими наслідками для москотостану)?
Те що хочуть зробити "лохи народу", це - профанація на замовлення рашистів, які зможуть потім звинувачувати Україну в черговому "фашизмі" та розпинанні безвинних "мальчіков в трусіках".
Де обіцяні судові процеси, брехлива тупа зеленява пісюнява?!!
показати весь коментар
Эх, выборы, выборы...
показати весь коментар
Надо не только за отрицание российской агрессии наказывать, а и за призывы к нормализации отношений с россией, к переговорам с россией, к любым связям с россией (экономическим, культурным, дипломатическим, любым другим) до смены действующего там режима.
показати весь коментар
предлагати, не рівно проголосувати. Це передвиборчі загравання.
показати весь коментар
блаЗЄнський хоче мати монополію на такі висловлювання. (разом зі своїми "фокінами")
показати весь коментар
Так это запрет только для работников телеканалов.А вся шобла ватных икспердов,которая не вылазит из медведчуковских помоек дальше сможет спокойно нести свою чушь про гражданскую войну итд.
показати весь коментар
Обіцять не означає одружитися.
показати весь коментар
