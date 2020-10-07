В Україні на закупівлю товарів для боротьби з COVID-19 витратили 6,75 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

3,39 млрд гривень витрачені з державного бюджету і 3,36 млрд гривень - з місцевих бюджетів.

Про це повідомляє Мінфін, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Держказначейства, станом на 1 жовтня 2020 року на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 за рахунок бюджетів всіх рівнів здійснено платежів на суму 6,75 млрд грн: 3,39 млрд грн з Державного бюджету та 3, 36 млрд грн з місцевих бюджетів. За вересень витрачені 1,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

