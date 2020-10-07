УКР
Припинення залученості Туреччини і виведення терористів, - Пашинян назвав умови для припинення вогню в Карабасі

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян озвучив вірменські умови для припинення вогню в зоні карабаського конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В інтерв'ю виданню TIME Пашинян як умову для перемир'я назвав необхідність "припинення залучення Туреччини" і "виведення або нейтралізації найманців і терористів", повідомляє в середу пресслужба вірменського уряду.

"За даними Пашиняна, зараз в Азербайджані присутні 1500-2000 терористів", - пише видання.

Зі свого боку азербайджанський президент Ільхам Алієв в посланні учасникам XIII Євразійського економічного саміту знову підкреслив, що карабаський конфлікт "може бути вирішений тільки в рамках територіальної цілісності, суверенітету і недоторканності державних кордонів Азербайджану".

Читайте також: Переговори, запропоновані Пашиняном, не приведуть до припинення бойових дій, якщо Вірменія не погодиться на звільнення всієї "зони безпеки", - Бутусов

Алієв підкреслив, що Туреччина підтримує позицію Азербайджану щодо Нагірного Карабаху і "за неоціненну підтримку, яка надає нам великий моральний дух, я ще раз висловлюю свою глибоку вдячність президенту Туреччини, дорогому брату Реджепу Таїпу Ердогану і турецькому народу".

Міноборони Азербайджану 27 вересня заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про напад на невизнану Нагірно-Карабаську Республіку (НКР) з боку Азербайджану. У Вірменії і НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також ухвалив рішення про запровадження воєнного стану в низці регіонів країни і часткову мобілізацію.

В ході боїв сторони зазнають втрат, як в техніці, так і в живій силі.

Читайте: Азербайджан заявив про ракетний обстріл Вірменією нафтопроводу. Єреван спростовує

Азербайджан (887) Вірменія (751) Туреччина (3679) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (138)
+51
Оккупанты ещё и условия ставят. Крыша у ар вообще поехала.
07.10.2020 12:33 Відповісти
+44
Кумедний цей Ара.
07.10.2020 12:33 Відповісти
+35
свалите с Карабаха и всё ,огонь прекратиться
07.10.2020 12:34 Відповісти
армяне как и росияне аккупанты и точка нема о чёт говорить...какие условия?придёт время и росияне отгребут своё, кстати не впервой...всему свий час...
07.10.2020 15:03 Відповісти
То нехай забирає своїх терористів з території Азербайджану і парипиняє вогонь.
Сам собі умови ставить... Може йому час до психіатра?
показати весь коментар
07.10.2020 15:23 Відповісти
Якось я не зрозумів, його хтось питав про умови? Може Алієв чи Ердоган зверталися до Пашиняна, а я в цей час каву пив?
показати весь коментар
07.10.2020 15:39 Відповісти
Кого имеет ввиду использованная кремлевская прокладка, говоря о террористах?
показати весь коментар
07.10.2020 18:28 Відповісти
Арарат - это Армения.
показати весь коментар
08.10.2020 02:51 Відповісти
