Припинення залученості Туреччини і виведення терористів, - Пашинян назвав умови для припинення вогню в Карабасі

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян озвучив вірменські умови для припинення вогню в зоні карабаського конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В інтерв'ю виданню TIME Пашинян як умову для перемир'я назвав необхідність "припинення залучення Туреччини" і "виведення або нейтралізації найманців і терористів", повідомляє в середу пресслужба вірменського уряду.

"За даними Пашиняна, зараз в Азербайджані присутні 1500-2000 терористів", - пише видання.

Зі свого боку азербайджанський президент Ільхам Алієв в посланні учасникам XIII Євразійського економічного саміту знову підкреслив, що карабаський конфлікт "може бути вирішений тільки в рамках територіальної цілісності, суверенітету і недоторканності державних кордонів Азербайджану".

Алієв підкреслив, що Туреччина підтримує позицію Азербайджану щодо Нагірного Карабаху і "за неоціненну підтримку, яка надає нам великий моральний дух, я ще раз висловлюю свою глибоку вдячність президенту Туреччини, дорогому брату Реджепу Таїпу Ердогану і турецькому народу".

Міноборони Азербайджану 27 вересня заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про напад на невизнану Нагірно-Карабаську Республіку (НКР) з боку Азербайджану. У Вірменії і НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також ухвалив рішення про запровадження воєнного стану в низці регіонів країни і часткову мобілізацію.

В ході боїв сторони зазнають втрат, як в техніці, так і в живій силі.

