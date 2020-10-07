Солдату Нацгвардії повідомлено про підозру у смертельному побитті товариша по службі, - військова прокуратура
Затримано солдата-строковика Національної гвардії України, йому повідомлено про підозру у вчиненні нестатутних взаємовідносин, які спричинили смерть потерпілого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
Встановлено, що 03.10.2020 цей військовослужбовець, порушуючи статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, застосував насильство до свого співслужбовця, а саме примусив останнього віджиматися від підлоги, після чого завдав удару кулаком правої руки в область грудної клітки, від чого постраждалий знепритомнів та, не приходячи до тями, помер.
Військовослужбовця затримали та вручили йому повідомлення в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України.
Наразі триває проведення судово-медичної експертизи та слідчих дій з метою встановлення об’єктивних обставин вчиненого злочину, за результатами яких буде ухвалено рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваного.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у в/ч 3027 Національної гвардії України, розташованої у Вишгороді, помер солдат. За словами батьків померлого, їхнього сина спочатку змусив віджиматися, а після ударив ногою в груди старослужбовець. У солдата обірвався тромб, і він помер.
Так мы периодически стариков и дембелей водили туда на экскурсию для профилактики - на какое-то время помогало.....
Но и это не было 100 % гарантией,так что нарядами урода не проймёшь....
Такой подход, поможет больше, чем наряды)
"... после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки"-класика дідівщини,називається "пробити фанєру". Не сумніваюсь,є там і такі штучки,як "ставати на лося","нога к бою",підписані цигарки,доклад дєдушкє з відданим маслом,та інші веселі прикольчики,після яких солдати стають каліками й моральними виродками.
Например, у погранцов дедовщины, в принципе нет - завтра идти с автоматами в наряд, а там патроны, темно, обрыв.....
но - не помогло- один х регулярно на постсовете гибнут пацики...(((- совок будет выходить долго и тяжко.....(((