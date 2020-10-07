УКР
Новини
Солдату Нацгвардії повідомлено про підозру у смертельному побитті товариша по службі, - військова прокуратура

Солдату Нацгвардії повідомлено про підозру у смертельному побитті товариша по службі, - військова прокуратура

Затримано солдата-строковика Національної гвардії України, йому повідомлено про підозру у вчиненні нестатутних взаємовідносин, які спричинили смерть потерпілого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Встановлено, що 03.10.2020 цей військовослужбовець, порушуючи статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, застосував насильство до свого співслужбовця, а саме примусив останнього віджиматися від підлоги, після чого завдав удару кулаком правої руки в область грудної клітки, від чого постраждалий знепритомнів та, не приходячи до тями, помер.

Військовослужбовця затримали та вручили йому повідомлення в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України.

Наразі триває проведення судово-медичної експертизи та слідчих дій з метою встановлення об’єктивних обставин вчиненого злочину, за результатами яких буде ухвалено рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваного.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у в/ч 3027 Національної гвардії України, розташованої у Вишгороді, помер солдат. За словами батьків померлого, їхнього сина спочатку змусив віджиматися, а після ударив ногою в груди старослужбовець. У солдата обірвався тромб, і він помер.

Такое начинается когда офицеры начинают забивать болт на свои обязанности. Если бы каждому срочнику было доведено - что за неуставные отношения в части его в части просто сгноят в нарядах - такого бы не было. А когда офицер отдает поддержание порядка в части самим солдатам и самоустраняется - такое бывает.
"Дедовщина" появилась в СА после скандального решения Хрущева призывать на службу бывших зэков. Они-то и внесли в казармы эту заразу. Конечно ,если бы офицерам не понравилось возможность переложить "воспитательную работу" на добровольных помощников,это бы можно быстро задушить....но понравилось!
Совдеповская система к такому и приводит.
Такое начинается когда офицеры начинают забивать болт на свои обязанности. Если бы каждому срочнику было доведено - что за неуставные отношения в части его в части просто сгноят в нарядах - такого бы не было. А когда офицер отдает поддержание порядка в части самим солдатам и самоустраняется - такое бывает.
Недалеко от части, где я служил, была зона строгого режима.....
Так мы периодически стариков и дембелей водили туда на экскурсию для профилактики - на какое-то время помогало.....
Но и это не было 100 % гарантией,так что нарядами урода не проймёшь....
По справедливости, теперь его надо заставить отжиматься и бить, пока не умрёт.

Такой подход, поможет больше, чем наряды)
Возможно. Но это если в свое время этого офицера не принуждали стирать носки старшекурснику.
Так.Все залежить від офіцерні(всі про все знають).Від командира роти-зокрема.Його-першим мали б відправити на нари.З замполітом (чи як він тепер називається) разом.
"... после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки"-класика дідівщини,називається "пробити фанєру". Не сумніваюсь,є там і такі штучки,як "ставати на лося","нога к бою",підписані цигарки,доклад дєдушкє з відданим маслом,та інші веселі прикольчики,після яких солдати стають каліками й моральними виродками.
какие наххх наряды...???- савецкий бред...- раньше был дисбат.., а щас- сразу колония, - как рукой снимет...)))
Совдеповская система к такому и приводит.
Интересно в каких армиях мира есть подобная система взаимоотношений. И второе как потом не боятся выстрела в спину?
Во первых, это срочники, это не фронтовики, а во вторых, они оружия не видят иногда ни разу, за всю службу.
Это есть в любой армии, но ! В большей степени там, где солдаты занимаются всякой фигнёй (уборкой, строевой, покраской и т.п.) и в меньшей там, где занимаются боевой подготовкой, охраной, боевыми действиями и т.п.
Например, у погранцов дедовщины, в принципе нет - завтра идти с автоматами в наряд, а там патроны, темно, обрыв.....
На фронте тоже такого нет.
Во всех.
По справедливости, теперь его надо заставить отжиматься и бить, пока не умрёт.
Когда то давно был знакомый ливанец христианин-маронит. Между школой и универом отслуживший в ливанской армии.И услышав однажды об наших внеуставных отношениях в армии он искренне не понимал зачем солдаты избивают друг друга. Говорил, у них это просто невозможно и никому в голову бы не пришло несмотря что в одной казарме спят люди разных религий. И отцы которых убивали друг друга еще несколько лет назад в ихней стране.
"Дедовщина" появилась в СА после скандального решения Хрущева призывать на службу бывших зэков. Они-то и внесли в казармы эту заразу. Конечно ,если бы офицерам не понравилось возможность переложить "воспитательную работу" на добровольных помощников,это бы можно быстро задушить....но понравилось!
В советской армии дисциплина пропала после того, как появились замполиты !!!
Ссыкун свою удаль показал? Теперь на зону. Занавес.
Реформа во всей красе.
казел
в рашке пацан в 19-ом положил за такую хню 8 рыл, из них старлея и кэпа..)))- нормально справился...
но - не помогло- один х регулярно на постсовете гибнут пацики...(((- совок будет выходить долго и тяжко.....(((
..теперь сидит пожизненную..
