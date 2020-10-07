Солдату Нацгвардії повідомлено про підозру у смертельному побитті товариша по службі, - військова прокуратура

Затримано солдата-строковика Національної гвардії України, йому повідомлено про підозру у вчиненні нестатутних взаємовідносин, які спричинили смерть потерпілого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Встановлено, що 03.10.2020 цей військовослужбовець, порушуючи статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, застосував насильство до свого співслужбовця, а саме примусив останнього віджиматися від підлоги, після чого завдав удару кулаком правої руки в область грудної клітки, від чого постраждалий знепритомнів та, не приходячи до тями, помер.

Військовослужбовця затримали та вручили йому повідомлення в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України.

Наразі триває проведення судово-медичної експертизи та слідчих дій з метою встановлення об’єктивних обставин вчиненого злочину, за результатами яких буде ухвалено рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваного.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у в/ч 3027 Національної гвардії України, розташованої у Вишгороді, помер солдат. За словами батьків померлого, їхнього сина спочатку змусив віджиматися, а після ударив ногою в груди старослужбовець. У солдата обірвався тромб, і він помер.

Також дивіться: Вірмени зібрали тіла 10 азербайджанських солдатів після бою в горах. ВIДЕО