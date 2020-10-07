Київ взяв зобов'язання щодо деолігархізації: Опубліковано повний текст спільної заяви за підсумками саміту Україна-ЄС

Лідери Європейського Союзу зауважують значний прогрес, досягнутий Україною в сфері реформ, і вітають її оновлене зобов'язання щодо деолігархізації.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів України та ЄС, ухваленій за підсумками саміту, який відбувся у вівторок в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми визнали значний прогрес, досягнутий Україною в процесі здійснення реформ, і погодилися з необхідністю подальшого прискорення цих зусиль", - сказано в заяві.

Зокрема, в ЄС привітали початок проведення земельної реформи, ухвалення закону про регулювання банківської діяльності і досягнутий прогрес у децентралізації.

"Ми привітали початок роботи Вищого антикорупційного суду. Ми погодилися з важливістю прискорювати та посилювати зусилля у здійсненні реформ, зокрема реформи судової влади (включно з реформуванням Вищої ради правосуддя та незалежним набором доброчесних суддів), а також щодо боротьби з корупцією, забезпечуючи сильні й незалежні антикорупційні інституції. Ми привітали поновлене зобов’язання України боротися із впливом приватних інтересів (тобто шлях на "деолігархізацію"). У зв’язку з цим ми наголосили на потребі у подальшому зміцненні плюралізму ЗМІ в Україні", - заявили лідери.

Європейський Союз також заявляє, що непохитний у своїй підтримці і відданості незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"ЄС підкреслив свою непохитну підтримку і відданість незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в заяві.

Лідери констатували, що вони зібралися сьогодні, щоб підтвердити "незмінну прихильність зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом на основі Угоди про асоціацію і поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі".

"Ми поділяємо спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права і прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин, а також гендерної рівності", - підкреслили вони.

Також Україна і ЄС мають намір дати оцінку прогресу виконання Угоди про асоціацію у 2021 році.

Україна і Європейський Союз домовилися про подальшу економічну інтеграцію і регуляторне зближення в ряді сфер.

"Ми очікуємо подальшого поглиблення економічної інтеграції та наближення законодавства України та ЄС, у відповідності до Угоди про асоціацію, у таких галузях:

У галузі цифрових технологій ми взяли до уваги результати проведеної на місці оцінки виконання Україною своїх зобов’язань відповідно до Угоди про Асоціацію/ГВЗВТ. Ми також обговорили залучення ЄС до подальшої підтримки України та її інституцій у наближенні до та поступовому запровадженні нормативно-правової бази ЄС та його інституційних спроможностей у сфері Єдиного цифрового ринку з метою отримання максимальних переваг від Угоди про асоціацію. Ми домовились підготувати спільний робочий план співпраці ЄС та України у галузі електронних довірчих послуг до кінця 2020 року з подальшою можливістю підписання ​​угоди, що повинна бути заснована на наближенні до законодавства та стандартів ЄС", - сказано в заяві.

Лідери привітали прогрес, досягнутий у справі оновлення додатків до Угоди про асоціацію, присвячених питанням телекомунікацій, навколишнього середовища, клімату та фінансової співпраці. Вітаючи прагнення України наблизити свої політики та законодавство до положень Європейського зеленого курсу, ми наголосили на важливості прогресу у виконанні Україною зобов'язань щодо зміни клімату, навколишнього середовища, морської екосистеми, освіти, енергетики, транспорту та сільського господарства в рамках наявних галузевих діалогів, а також домовилися про ведення цілеспрямованого діалогу стосовно необхідних заходів у цих сферах", - повідомляється в заяві.

Крім того, лідери визнали важливість повного дотримання зобов'язань в частині глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, зокрема, в сферах прав інтелектуальної власності, державних закупівель, захисту торгівлі, санітарних і фітосанітарних стандартів з метою побудови "відкритого і передбачуваного ділового та інвестиційного клімату в Україні". "Ми домовилися про подальше обговорення та вивчення шляхів поліпшення імплементації глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з метою подальшого розвитку та сприяння двосторонній торгівлі", - заявили лідери.

Вони також вітали початок місії щодо попередньої оцінки готовності України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

ЄС також привітав готовність України приєднатися до майбутньої Рамкової програми досліджень та інновацій ЄС "Горизонт Європа" та Програми EU4Health, що стане важливим фактором для "зеленого" і цифрового відновлення після пандемії COVID-19.

"Ми нагадали про важливість і підтвердили наше зобов'язання укласти Угоду про спільний авіаційний простір до найближчої можливої дати", - наголошується в заяві.

Крім того, ЄС підтвердив роль України як стратегічної транзитної країни для газу і привітав з угодою про транзит газу в ЄС після 2019 року. "Ми підкреслили важливість продовження модернізації української національної газотранспортної системи та подальшої співпраці задля зміцнення європейської енергетичної безпеки. Ми наголосили на важливості співпраці України з ЄС з метою її інтеграції до енергетичного ринку ЄС шляхом ефективної імплементації оновленого Додатку XXVII до Угоди про асоціацію, а також координації подальших заходів щодо інтеграції ринків газу та електроенергії", - йдеться в заяві.

Також сторони досягли домовленості поліпшити сполучення між Україною, ЄС та іншими країнами Східного партнерства в цілях сприяння торгівлі, подальшого розвитку безпечних і стійких транспортних зв'язків і підтримки контактів між людьми.

"Ми привітали участь України у програмах ЄС та підкреслили важливість програми Еразмус+ для освіти, навчання, молоді та спорту, а також програми "Креативна Європа" для культури. Ми очікуємо, що відповідна співпраця у рамках поточних та майбутніх програм буде активізована", - підкреслили лідери .

Далі наводимо повний текст спільної заяви за результатами 22-го саміту між ЄС і Україною, 6 жовтня 2020 року:

Шарль Мішель, Президент Європейської Ради, Володимир Зеленський, Президент України, та Жозеп Боррель, Віцепрезидент Європейської Комісії, від імені Урсули фон дер Ляєн, Президентки Європейської Комісії, зустрілися в Брюсселі під час 22-го саміту між ЄС та Україною. Вони зробили таку заяву:

Сьогодні ми зібрались, аби підтвердити наше безперервне зобов’язання зміцнювати політичну асоціацію та економічну інтеграцію України з Європейським Союзом, ґрунтуючись на Угоді про асоціацію та глибоку і всеохопну зону вільної торгівлі (ГВЗВТ). Ми поділяємо спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права і прав людини, зокрема прав осіб, які належать до меншин, а також до ґендерної рівності. ЄС підтвердив свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України у межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою. Про міцність наших відносин свідчать єдність, солідарність та взаємна відданість, продемонстровані в умовах пандемії COVID-19. ЄС та Україна спільно борються проти коронавірусу та його наслідків, що є безпрецедентним викликом для систем охорони здоров'я та економік як країн-членів, так і України. Ми наголосили на важливості посилення нашої готовності та спроможності реагувати на виклики, вільно обмінюватися інформацією у прозорому та оперативному режимі, а також вдосконалювати міжнародну реакцію, зокрема і через відповідні міжнародні організації, такі як ВООЗ, спираючись на уроки, отримані з сучасних світових відповідей на кризу. Ми висловили готовність працювати разом над тим, аби зробити доступ до майбутньої вакцини проти COVID-19 благом для усього світу за доступними цінами. Ми визнали, що глобальна солідарність, співпраця та ефективна багатосторонність необхідні як ніколи для того, щоб перемогти вірус, а також забезпечити стале економічне відновлення. Пакет підтримки обсягом у 190 млн євро та програма макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро, яку ЄС мобілізував для того, аби допомогти Україні подолати наслідки пандемії COVID-19 та її соціально-економічний негативний вплив, значно переважають допомогу, яку надав будь-який інший партнер. Ми відзначили вдячність очільників України та її громадян за надану допомогу. Ми підтвердили нашу відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом, зокрема через тісну співпрацю для зміцнення верховенства права, просування реформ, сприяння сталому економічному зростанню, підтримку зеленої та цифрової трансформації, а також підвищення стійкості. Ми обговорили імплементацію Угоди про асоціацію — після набуття нею чинності у вересні 2017 року та після рішення голів держав чи урядів країн ЄС, прийнятим у грудні 2016 року. У цьому контексті ми визнали європейські прагнення України та привітали її європейський вибір, відповідно до формулювань Угоди про асоціацію. Ми погодилися повністю використовувати потенціал Угоди та підкреслили важливість продовження виконання Україною своїх зобов’язань задля цієї мети. Ми привітали результати, яких уже було досягнуто в імплементації Угоди про асоціацію та успіху ГВЗВТ, яка, від початку свого застосування у січні 2016 року, сприяла збільшенню двосторонніх торговельних потоків на майже 65%. ЄС наразі є найбільшим торговельним партнером України. Ми підтвердили пріоритетність підтримки макроекономічної стабільності України, дотримання зобов'язань перед МВФ та реалізації всіх середньострокових умов, погоджених у рамках програми макрофінансової допомоги ЄС, а також сильного та незалежного Національного банку України. Ми визнали суттєвий прогрес, якого досягла Україна у процесі здійснення реформ, і погодилися, що необхідно далі пришвидшувати зусилля. Ми привітали початок проведення земельної реформи, ухвалення закону про регулювання банківської діяльності та досягнення прогресу у децентралізації. Ми привітали початок роботи Вищого антикорупційного суду. Ми погодилися з важливістю прискорювати та посилювати зусилля у здійсненні реформ, зокрема реформи судової влади (включно з реформуванням Вищої ради правосуддя та незалежним набором доброчесних суддів), а також щодо боротьби з корупцією, забезпечуючи сильні й незалежні антикорупційні інституції. Ми привітали поновлене зобов’язання України боротися із впливом приватних інтересів (тобто шлях на "деолігархізацію"). У зв’язку з цим ми наголосили на потребі у подальшому зміцненні плюралізму ЗМІ в Україні. ЄС підтвердив свою незмінну вагому підтримку України та її зв'язок із ефективним впровадженням реформ і здійсненням політики у тій чи іншій сферах. Покладаючись на успішні реформи України та міжнародну підтримку після Революції Гідності, ЄС оголосив про нові програми з підтримки сільського господарства, місцевих мікро-, малих та середніх підприємств (МСП), зокрема завдяки кредитуванню у місцевій валюті. Йдеться і про програми підтримки громадянського суспільства, транспорту, інфраструктури, навколишнього середовища та протидії змінам клімату, а також про конкретну підтримку для сходу України. ЄС також продовжує підтримувати Україну в питаннях децентралізації, зміцнення місцевого самоврядування та в посиленні боротьби з корупцією. Ми привітали підписання фінансових угод у рамках Європейського інструменту сусідства щодо сходу України, громадянського суспільства та змін клімату. Європейський Союз продовжить підтримку України у протидії гібридним загрозам та боротьбі з дезінформацією, зокрема шляхом посилення незалежних ЗМІ, медіаграмотності, стратегічних комунікацій - щоби зміцнити стійкість України до таких загроз. Ми підкреслили важливість ролі громадянського суспільства, молоді та незалежних ЗМІ у всіх сферах суспільного та політичного життя, а також у контексті дезінформаційних кампаній проти ЄС та України, зокрема з боку Росії. ЄС та Україна домовилися про започаткування кібердіалогу. Ми також відзначили важливість розширення співпраці у сфері Спільної безпекової та оборонної політики ( CSDP) та синхронізацію зі Спільною зовнішньою та безпековою політикою (CFSP) ЄС. З цього приводу ми привітали участь України у місії EUFOR Althea. Крім того, ми визнали важливість роботи Групи підтримки України у Європейській комісії (SGUA) та Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки (EUAM), зокрема завдяки її регіональній присутності в Україні та новому регіональному офісу в Маріуполі. Ми привітали продовження успішної імплементації безвізового режиму для громадян України. Ми підкреслили важливість подальшого виконання умов лібералізації візового режиму та пришвидшення зусиль щодо відповідних реформ. Ми з нетерпінням чекаємо відновлення звичних можливостей подорожувати для наших громадян, щойно це дозволять епідемічні обставини. Ми очікуємо подальшого поглиблення економічної інтеграції та наближення законодавства України та ЄС, у відповідності до Угоди про асоціацію, у таких галузях:

У галузі цифрових технологій ми взяли до уваги результати проведеної на місці оцінки виконання Україною своїх зобов’язань відповідно до Угоди про Асоціацію/ГВЗВТ. Ми також обговорили залучення ЄС до подальшої підтримки України та її інституцій у наближенні до та поступовому запровадженні нормативно-правової бази ЄС та його інституційних спроможностей у сфері Єдиного цифрового ринку з метою отримання максимальних переваг від Угоди про асоціацію. Ми домовились підготувати спільний робочий план співпраці ЄС та України у галузі електронних довірчих послуг до кінця 2020 року з подальшою можливістю підписання ​​угоди, що повинна бути заснована на наближенні до законодавства та стандартів ЄС.

Ми привітали прогрес, досягнутий у справі оновлення додатків до Угоди про асоціацію, присвячених питанням телекомунікацій, навколишнього середовища, клімату та фінансової співпраці. Вітаючи прагнення України наблизити свої політики та законодавство до положень Європейського зеленого курсу, ми наголосили на важливості прогресу у виконанні Україною зобов'язань щодо зміни клімату, навколишнього середовища, морської екосистеми, освіти, енергетики, транспорту та сільського господарства в рамках наявних галузевих діалогів, а також домовилися про ведення цілеспрямованого діалогу стосовно необхідних заходів у цих сферах.

Ми визнали важливість повного дотримання зобов'язань у рамках ГВЗВТ, зокрема у галузях прав інтелектуальної власності, державних закупівель, захисту торгівлі, а також санітарних та фітосанітарних норм з метою створення відкритого та передбачуваного інвестиційного та бізнес-клімату в Україні. Ми домовились продовжити обговорення та пошук шляхів удосконалення застосування ГВЗВТ з метою подальшого розвитку та сприяння двосторонній торгівлі.

Ми привітали започаткування попередньої оціночної місії з питань готовності України до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції.

ЄС також привітав прагнення України приєднатися до майбутньої Рамкової програми з досліджень та інновацій ЄС "Горизонт Європа", а також Програми EU4Health, що стане важливим фактором відновлення після пандемії COVID-19 у зеленій та цифровій галузях.

Ми зазначили важливість і підтвердили свій намір укласти Угоду про Спільний авіаційний простір якомога швидше.

Ми підтвердили роль України як стратегічної країни з точки зору транзиту газу та привітали угоду про транзит газу до ЄС після 2019 року. Ми підкреслили важливість продовження модернізації української національної газотранспортної системи та подальшої співпраці задля зміцнення європейської енергетичної безпеки. Ми наголосили на важливості співпраці України з ЄС з метою її інтеграції до енергетичного ринку ЄС шляхом ефективної імплементації оновленого Додатку XXVII до Угоди про асоціацію, а також координації подальших заходів щодо інтеграції ринків газу та електроенергії .

Ми домовились вдосконалювати сполучення між Україною, ЄС та іншими країнами Східного партнерства з метою сприяння торгівлі, подальшого розвитку безпечних та стійких транспортних зв'язків, а також підтримки контактів між людьми.

Ми привітали участь України у програмах ЄС та підкреслили важливість програми Еразмус+ для освіти, навчання, молоді та спорту, а також програми "Креативна Європа" для культури. Ми очікуємо, що відповідна співпраця у рамках поточних та майбутніх програм буде активізована.

11. Ми домовилися здійснити всеосяжну оцінку досягнення цілей Угоди у 2021 році, як це передбачено самою Угодою.

12. Ми вчергове висловили наше рішуче засудження очевидного порушення суверенітету України та її територіальної цілісності актами агресії з боку російських збройних сил, що відбуваються від 2014 року. Ми продовжимо засуджувати незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополь, мілітаризацією півостова, а також стрімке погіршення стану прав людини поряд із обмеженням свободи пересування громадян України до та з Кримського півострова. Ми засудили процедуру голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації, яке відбулось 1 липня 2020 року на території півострова Крим, так само як і вибори так званого губернатора Севастополя 13 вересня 2020 року, що відбулись із порушенням норм міжнародного права. Ми закликали Росію надати міжнародним організаціям та правозахисникам безперешкодний доступ до територій, які наразі не перебувають під контролем української влади, зокрема до Кримського півострова, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Ми закликали до негайного звільнення незаконно утриманих та ув'язнених українських громадян на території Кримського півострова та в Росії, зокрема кримськотатарських активістів. Ми продовжуємо вимагати від Росії забезпечення безперешкодного та вільного проходу до та з Азовського моря, згідно з нормами міжнародного права. Ми залишаємось повністю вірними імплементації та збереженню політиці невизнання, зокрема через обмежувальні заходи та співпрацю на міжнародних форумах. У цьому контексті ми схвалюємо дипломатичні кроки, що спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонах.

13. Ми підтвердили нашу повну підтримку зусиллям в рамках Нормандського формату, ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи, Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Ми привітали відновлення співпраці сторін під час Нормандського саміту в Парижі в грудні минулого року, та підкреслили важливість імплементації заходів, щодо яких тоді було досягнуто згоди - з огляду на реалізацію Мінських угод усіма сторонами, підкреслюючи ту відповідальність, яку в цьому контексті несе Росія. Ми схвалюємо конструктивний підхід України у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи та закликаємо Росію відповідати таким самим підходом. Всеохопне та безперервне припинення вогню є тим досягненням, яке треба і надалі зберігати. В цьому аспекті ми закликали Росію взяти на себе повну відповідальність та використати свій суттєвий вплив на збройні формування, які вона підтримує, аби повністю відповідати Мінським угодам та забезпечити вільний та безперешкодний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на територію, що не підконтрольна українській владі, зокрема ділянки українсько-російського державного кордону, відповідно до мандату місії. Ми вчергове закликали Росію негайно припинити розпалювати конфікт, надаючи фінансову та військову підтримку збройним формуванням, яким вона допомагає. Ми залишаємось дуже стурбованими щодо присутності російської військової техніки та військовослужбовців на території, непідконтрольній українській владі. Ми знову засудили продовження політики Росії щодо спрощення процедури надання російського громадянства громадянам України, які проживають на непідконтрольних українській владі територіях, адже це суперечить Мінським угодам. Нещодавно ЄС оновив економічні санкції проти Росії, тривалість застосування яких залишається безпосередньо пов'язаною із повною реалізацією Мінських угод.

14. Ми домовились продовжувати співпрацю у сфері вирішення соціально-економічних і гуманітарних наслідків конфлікту, наголошуючи на необхідності забезпечити водо-, електро- і газопостачання та полегшити пересування людей і товарів через лінію зіткнення, аби забезпечити дотримання прав людини громадян України, що проживають на тимчасово непідконтрольних Уряду України територіях, відповідно до міжнародного гуманітарного права. В умовах пандемії COVID-19 доставка гуманітарної допомоги та безперешкодний доступ СММ ОБСЄ, агенцій ООН, НУО та Міжнародного комітету Червоного Хреста до територій, тимчасово непідконтрольних українській владі, набувають ще більшого значення. Ми підкреслили важливість розмінування територій, зокрема і на нових територіях, про які ще слід буде дійти згоди. Ми також згодні з тим, що Україні потрібно створити національний центр із розмінування, аби ефективно вирішувати питання забруднення вибухонебезпечними предметами територій, що постраждали від конфлікту. ЄС готовий надалі підтримувати інклюзивний підхід України до своїх громадян у постраждалих районах та відігравати провідну роль у зусиллях із відновлення країни, зокрема в певних районах Донецької та Луганської областей, щойно Мінські угоди будуть реалізовані.

15. Ми наголосили на підтримці з боку ЄС усіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, справедливості та притягнення до відповідальності винних у катастрофі MH17 - заради жертв катастрофи та їхніх найближчих родичів. Ми закликали Російську Федерацію визнати свою відповідальність та повною мірою співпрацювати задля притягнення до відповідальності винних за збиття рейсу MH17.

16. Ми радо підтримали відеотелеконференцію лідерів Східного партнерства 18 червня 2020 року. Зважаючи на результати цієї зустрічі та наміри її учасників, а також спираючись на Спільну заяву від березня 2020 року, ми повторно наголосили на стратегічній важливості Партнерства. Ми з нетерпінням чекаємо на шостий Саміт Східного Партнерства у 2021 році, спрямований на підтримку основних довгострокових програмних цілей, які разом із внесками держав-членів та країн-партнерів мають сприяти досягненню новітніх показників на період після 2020 року.