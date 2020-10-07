УКР
ВАКС засудив до 9 років в'язниці суддю госпсуду Одеської області за хабар у 570 тис.

7 жовтня 2020 року Вищий антикорупційний суд за участю прокурорів САП оголосив обвинувальний вирок судді Господарського суду Одеської області, обвинуваченому у вимаганні та отриманні 570 тис. гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

У 2014 році цього суддю було викрито на вимаганні та одержанні 570 тис. гривень від директора приватного підприємства за задоволення позовних вимог у господарській справі, яка перебувала у нього на розгляді.

Гроші він отримав у три етапи, двічі – безпосередньо у службовому кабінеті.

Також читайте: ВАКС заарештував із правом застави в 9,9 млн першого заступника гендиректора "Енергоатому" Орлова

Колегія суддів, розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши свідків та дослідивши докази у справі, визнала суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

Вироком суду суддю Господарського суду засуджено до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Вирок набуває законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

Одеська область (3489) суддя (1605) ВАКС Антикорупційний суд (2063)
+9
его еще не посадили
дела рассматривали 6 лет, а апеляцию сколько будут рассматривать?
показати весь коментар
07.10.2020 13:32 Відповісти
+7
Произошел сбой системы. На апеляции все исправят.
показати весь коментар
07.10.2020 14:11 Відповісти
+6
приговорили к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией

Первый раз за последние годы, слышу, что бы судью посадили да ещё и с конфискацией его имущества.
показати весь коментар
07.10.2020 13:30 Відповісти
приговорили к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией

Первый раз за последние годы, слышу, что бы судью посадили да ещё и с конфискацией его имущества.
показати весь коментар
07.10.2020 13:30 Відповісти
его еще не посадили
дела рассматривали 6 лет, а апеляцию сколько будут рассматривать?
показати весь коментар
07.10.2020 13:32 Відповісти
так, це проблема. Але сам факт, що цей суд почав повертати судді із хмар на землю, це плюс.
показати весь коментар
07.10.2020 13:34 Відповісти
Произошел сбой системы. На апеляции все исправят.
показати весь коментар
07.10.2020 14:11 Відповісти
та ні, це вже другий вирок цього суду по суддям і другий із реальною мірою покарання...
показати весь коментар
07.10.2020 14:15 Відповісти
Жівотворяща апеляція все порєшає.
показати весь коментар
07.10.2020 14:22 Відповісти
Будемо бачити, апеляція теж у цьому суді. Я би більше касації остерігався...
показати весь коментар
07.10.2020 14:31 Відповісти
апелляция, кассация, - потом еспч...- и шр там останется, оптимист..???
показати весь коментар
07.10.2020 23:36 Відповісти
ЄСПЛ, це залежить від якості слідства. Я не думаю, що ЄСПЛ дуже буде топити за суддю хабарника.
показати весь коментар
08.10.2020 10:31 Відповісти
а чи відбувають ці аж двоє суддів реальну міру покарання? В данному випадку, важливий результат, а не процес
показати весь коментар
07.10.2020 15:13 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, то апеляції ще не було. Для відбування покарання вирок має набрати силу, а у нас в країні 99% вироків із реальною мірою покарання (незалежно від фігуранта) оскаржуються в апеляції.
показати весь коментар
07.10.2020 15:15 Відповісти
повинна відбутися судова реформа, але не така як з поліцією
показати весь коментар
07.10.2020 15:22 Відповісти
повинна відбутись реформа країни, народу нашому у макітрі потрібно пару клепок перевернути! Ви поліцію, суд звідки берете, з Марсу? Це ж ваші друзі, однокласники, сусіди, родичі... Ви можете сказати, за що конкретно ви проголосували на минулих виборах? За яку реформу, за які конкретні кроки, на що ви розраховували і т.п.?
показати весь коментар
07.10.2020 15:24 Відповісти
з обрання зелені, я вже впевнилася, що розраховувати не має на що, жах, 73%

клепок у макітрі не має у 70 % НАРІДУ, можна розраховувати на Божу милість щодо блаженних
показати весь коментар
07.10.2020 15:35 Відповісти
саме так. А винуваті судді... а чому не психіатрія, або освітяни? Куди вони дивляться, 2/3 населення довб.би тупі!
показати весь коментар
07.10.2020 15:36 Відповісти
все, з вами не цікаво в нас схоже відношення до того, що відбувається навколо
гарного дня
показати весь коментар
07.10.2020 15:45 Відповісти
это точно, а пока будут рассматривать, народ уже и забудет про то, что кого-то хотели пасадить
показати весь коментар
07.10.2020 15:10 Відповісти
з усією повагою, але це вам потрібно повернутися із хмар на землю, навіть якщо він буде відбувати покарання, він один, а саджати треба всіх суддів
показати весь коментар
07.10.2020 15:09 Відповісти
саджати потрібно усі 36-46 мільйонів українців, це якщо по справедливості.
Покарання сприяє утриманню інших. Звісно, само по собі ні. У 2014 яка у нього зарплата була, просто цікаво? 5 тис? Ви реально думаєте, що сплачуючи людині 5 тис., ви можете запобігти корупції? Ну якщо відверто?
показати весь коментар
07.10.2020 15:13 Відповісти
вони всі знали про розмір зарплатні і все одно всі свідомо йшли працювати, планували добирати нестачу незаконним шляхом. Наразі, в них зарплатня значно більша, а незаконні вироки залишилися. Крім того, зп в 2014 була не 5000

ну якщо ви так далеко заглядаєте в минуле, то тоді потрібно під час голосування користуватися головою, а не дупою.
показати весь коментар
07.10.2020 15:19 Відповісти
Усі знали які зарплати в медицині, освіті, армії і т.п., але ж йшли? На що вони усі розраховували, померти із голоду? Наразі так, але ж хабар брався у 2014. Я не пам'ятаю скільки тоді в них була зарплата, тим паче що це господарський суд, а я із ним рідко працюю.
на рахунок дупи... ну то я 30 років закликаю це робити, і що думаєте? чують? Та хрен.
показати весь коментар
07.10.2020 15:30 Відповісти
розумію вашу думку, але не зовсім вдале порівняння, працівники з медицини, освіти, армії і т.п. мають змогу підробляти і отримувати більше коштів, тому там більше гідних людей, а судді, лише наукова, викладацька та медична діяльність, обмежені можливості
показати весь коментар
07.10.2020 15:43 Відповісти
та ні, військовим це заборонено. Підробіток там = протокол про корупцію.
Щодо перших двох категорій, то підробити ж не на робочому ж місті?
показати весь коментар
07.10.2020 16:03 Відповісти
кто ж его посадит, он же памятник, фраза из фильма
показати весь коментар
07.10.2020 15:14 Відповісти
в країні де рулить суддівська мафія створена олігархами-покидьками і зацементована кривосуддям прийнятих законів під себе сяде в тюрму якийсь виродок з їх середовища???????? та ще й з конфіскацією??????
......... народ, не тіште себе дурницями, прецедента не буде, ні сьогодні, ні завтра. допоки дурнувата більшість народонаселення буде обирати тих кого підсуне злодійське тупонагле олігархічне шобло, яке і керує реально країною від села до міста.
показати весь коментар
07.10.2020 15:13 Відповісти
Намечается мор среди ежей в лесу ?..
показати весь коментар
07.10.2020 13:31 Відповісти
аха ха у них там по ходу пьесы лотерея, надо посадить судью, че там с его семьей то? конфисковали то небось у бедолаг жилье на вокзале помыкаются? или живут в хоромах припеваючи а судья в уехал в евроапартаменты в платную тюрьму с малолетними проститутками пицей и ролами а в ноябре пятую плойку подвезут чтоб нескучал? еще скажите что он варежки шьет с нариками на зоне
показати весь коментар
07.10.2020 13:32 Відповісти
Навіть якщо так, в хоромах і з повіями, але 9 років життя, це 9 років...
показати весь коментар
07.10.2020 13:35 Відповісти
да он сидеть будет как мы не живем, как же вы не понимаете, вы юлину камеру видели? а паши лазаренко который сидел с ниграми и его не покатали на нигерийских куканах исключительно в виду возраста и недостаточно упругой попы
показати весь коментар
07.10.2020 13:41 Відповісти
Як ви не розумієте... сидіти він там буде значно гірше, ніж жив на волі. Без "Мальдів", тому хто звик, ой як не комфортно.
Ви не покарання бажаєте, а помсти. І не за вчинене, а за соціальну нерівність між ним, та вами. А чому ви маєте бути рівні, якщо вже на те пішло?
І так, я взагалі проти існуючих (нелюдських) умов усіх ув'язнених...
показати весь коментар
07.10.2020 13:48 Відповісти
штож, отчасти вы правы, даже в большинстве, только я почему то не испытываю ненависти к Биллу Гейтсу, но у нас с ним социально не равны, я даже не испытываю социальной ненависти к директору скажем интернет магазина Розетка, а к ох%евшему судье и его семье я испытываю ненависть я не превликался и не сидел, а почему эти ублюдки в прямом смысле этого слова живут шикарно являясь властью а я нет? а чем я лучше? ну пожалуй тем что в 14 пошел в военкомат, а про судей я не слыхал чтоб сложили полномочия и ушли солдатом на фронт, да и детей судейских я там не встречал по этому при всех моих огромных недостатках я ДА лучше чем весь судейский корпус вместе взятый
показати весь коментар
07.10.2020 13:58 Відповісти
зате я зустрічав хабарників з числа колишніх вояків. У т.ч., суддів, прокурорів, ментів, що пройшли Афган. І не просто пройшли, а скажімо так, строковик, що повернувся із двома орденами Червоної зірки, це вам не "хух ри мухри"...
Ви мабуть молоди і наївні. Корупція і відвага, це речі не пов'язані. Суддя це професія. Професія у яку потрібно багато вкласти, в першу чергу зусиль. (я зараз про нормальну судову систему,а не про нашу). Це відповідальність і т.п. Тому ніякої соціальної рівності у вас (звичайної людини) не може бути із суддею. Тут інша проблема. Вона полягає в тому, що ви, не зможете стати суддею (в нашій країні), яких би зусиль не приклали, окрім як за протеже, або великі гроші. Але це замкнуте коло. Суддів призначають ті, кого ми обираємо, усе знову повертається до нас самих...
показати весь коментар
07.10.2020 14:05 Відповісти
вы саме себе противоречете, во первых сказав не про нашу систему судов, не один судья не высказал свой протест против системы, вы я так понимаю имеете отношение к судебной системе, значит ловите, вы мерзавцы ссыкуны и мрази, в США судья мелкого городишка может взлохматить президента по желанию левой пятки, а вы скоты видите что президент наркоман и сосете деньги, что касаемо каких усилий в этой жизни принял я я вам скажу я просто ****??ый фельдшер СМП если вы считаете что усилий там не не надо и фельдшер ниже по социальному статусу чем судья то вы мразь и не зря я отношусь к вам как к мрази
показати весь коментар
07.10.2020 14:14 Відповісти
Так, я так рахую. Суддя це аналог досвіченого і високоваліфікованого лікаря. Хірурга для прикладу. фельдшер, це аналог секретаря в суді.
Ви можете відноситись до мене, як вам завгодно, тим паче, що мені пох.р. Я не намагався когось образити, я просто пояснив, що є що. А подобаються вам речі реального світу, чи ні, це ваша справа.
показати весь коментар
07.10.2020 14:19 Відповісти
фельдшер имеет право принять решение по лечению на догоспитальном этапе по закону, а секретарь суда не имеет права принимать ни какого решения вообще она носит бумажки, раз уж вы законник, применяйте параллели правильно, секретарь суда это санитарка в больнице
показати весь коментар
07.10.2020 14:24 Відповісти
тоді вже логічніше, що це медсестра. Але це не робить фельдшера - провідним лікарем. Ви просто підрахуйте, скільки у вашому місті лікарів, а скільки суддів? 1/100, чи більше?
Але головне, що ви вловили суть.
показати весь коментар
07.10.2020 14:30 Відповісти
вы ******??? у нас социальное государство вы это понятие знаете? представитель власти какой бы он небыл невебенный чувак не имеет права пользоваться своей *************, просто слов нет от вашей зашкаливаюшей чсв и *********, надеюсь нашу переписку прочитают, вы кто такие вообще? солдаты воюют медсестры с ковидом борются, вы что делаете? воров наркоманов сажаете? я им бесплатно по пятерику накидывать могу, долги по жкх и кредитам еще взыскиваете сволота, вешать вас надо, ***** элита выискалась, применяйте ваши знания на благо Украины, а то *********** научились а делать нет
показати весь коментар
07.10.2020 14:40 Відповісти
Не підгорай дітвачок. Так, я знаю цей маразм, що дебіли забили у Конституцію. Саме тому ти і живеш у лайні, що у нас соціальна, а не справедлива країна. Але ти дуже юний для того, щоби зрозуміти різницю.
Їди саджай, я хіба проти? Ось тільки для цього потрібно освіту мати і мізки, а в тебе їх (сподіваюсь що ПОКИ ЩО) вистачило, лишень на фельдшера...
Хто я такий? Я адвокат з криміналу, доволі непоганий (сильний адвокат) і тому, твої опуси "я им бесплатно по пятерику накидывать могу" в мене викликають сміх! Знаєш як це виглядає? Ну для прикладу, коли сантехнік каже, та що ті лікарі можуть, я ковідних десятками можу безкоштовно лікувати... десь так, мій юний мрійнику....
дати наркоману заслужений п'ятьорик, це кропітка, тривала (від декількох місяців до року і навіть більше) праця цілого колективу, чоловік 5, 10 а іноді і значно більше і кожна помилка, неуважність трактується на його користь. Людей роками вчать документувати вказаний тип злочинів, розслідувати і здійснювати процесуальне керівництво, а суддя, має усе це оцінити на відповідність Закону...
показати весь коментар
07.10.2020 14:51 Відповісти
ооооо, все гораздо хуже, адвокат, ну а если защищаешь судей значит заносящий адвокат, адвокаты вообще не люди, мое личное суждение которое я не поддерживаю на всякий случай, наверняка еврей, человек защищающий уголовников просто тварь надеюсь на карму и саркому
показати весь коментар
07.10.2020 15:02 Відповісти
єврей? та ні, а що, у нас вже лікарі євреїв не лікують? Просто цікаво... Я так думав, що більшість лікарів євреї, а оно он як...
А як ти дітваче відносишся до медсестер, фельдшерів та лікарів, які оббирають до нитки, родичів смертельно хворого (для прикладу онко)? Ти про соціальну країну тоді згадуєш?
Чи ти не бачиш, що оточуючи тебе лікарі живуть не на одну тисячу доларів у місяць?
Саркома у тебе хіба що на дурному язику з'явиться, якщо не перестанеш дурню молоти.
Я захищаю професію судді, а не людей, які її *********.
Слухай, а от коли ти лікуєш наркоторговця, що жирує на біді інших людей, ти себе твариною не відчуваєш?
показати весь коментар
07.10.2020 15:10 Відповісти
ти не лох, тобі 42 роки... я це зрозумів. Як і те, що фельдшер, це твій максимум. В нашій країні в 42 лікарем не становляться... Ти не лікував, хтось інший, твій колега по білому халату лікував, мені яка різниця? Що тобі заважало стати потужним лікарем? Клав би у кишеню зараз 3-5 к євро у місяць і спокійно би сприймав зарплату судді?
показати весь коментар
07.10.2020 15:35 Відповісти
если адвокат, да еще и крим, - должен понимать, шо ему оставят макс 5-ку....- отсидит 2-ку))- от еспч отсудит 10-ку))- вкурил тему, адвокат...???
показати весь коментар
07.10.2020 23:39 Відповісти
Я адвокат, а не ворожка. На сьогодні у нього 9ть. Буде завтра, будемо бачити.
Я так розумію, що він вину не визнає, не каяться, то з якого буя, йому за ч.4 ст.368 (я так розумію ЦН помилився із ч.5) де санкція стартує від 8-ми, давати 5?
Час покаже.
показати весь коментар
08.10.2020 10:29 Відповісти
С такими судьями и преступников не нужно.
показати весь коментар
07.10.2020 15:46 Відповісти
До речі, чому ви вважаєте, що я голосував за цього президента? Ви мене ображаєте!
показати весь коментар
07.10.2020 14:21 Відповісти
Я не думаю, що ви відчуваєте ненависть до американських суддів? Тому приклад із Б.Гейтсом невдалий. Наш аналог (український) це злодій, який усе життя ухилявся від податків, давав хабарі і за рахунок цього став мільйонером. Не думаю, що вам такий персонаж до вподоби і що він чимось ліпший за цього суддю. Врешті решт, це ж не перший його хабар, і усі попередні підприємці, давали йому для вирішення власних проблем, плюючі на Закон!
показати весь коментар
07.10.2020 14:08 Відповісти
ото коли він сяде тоді і співати будеш,
тарапиться не надо.
показати весь коментар
07.10.2020 15:16 Відповісти
так раніше взагалі важко було такий вирок уявити, а тут дві справи і два реальних покарання! Не скажіть, це явно прогрес! Ви ж розумієте яке там було лобі, які адвокати захищали і все рівно - винні!
показати весь коментар
07.10.2020 15:19 Відповісти
Вам не подобаються молоді нігери? Пане, та ви расист!
показати весь коментар
07.10.2020 14:09 Відповісти
Ну то что ты хреново живешь этот судья не виноват. Если для тебя сидеть как Юля - это верх мечтаний, то прими мои соболезнования. А лучше научись зарабатывать
показати весь коментар
07.10.2020 14:10 Відповісти
и тебе отвечу, судебная система это ветвь власти, и научи зарабатывать фельдшера СМП? мразота по этому я так к вам и относился как к скоту ибо вы скот и есть
показати весь коментар
07.10.2020 14:17 Відповісти
О, насекомое меня жизни учит. Достигни сначала чего-нибудь сам в этой жизни, ничтожество. А то легче всего ходить бухим в рваных портках и ненавидеть всех классовой ненавистью. Никогда успешный человек не ненавидит успешного. А всякие люмпены вроде тебя ненавидят, ибо сами хотят быть успешными, но.... пустота в черепной коробке мешает.
показати весь коментар
07.10.2020 16:29 Відповісти
У Тимошенко, была обычная камера, только отношение к ней было особенное и свой холодильник
показати весь коментар
07.10.2020 14:22 Відповісти
Видать левый чувак взятый по конкурсу. Вовка за большие нарушения только повышают.
показати весь коментар
07.10.2020 13:32 Відповісти
2014 рік, який конкурс?
Поки країна на шкарпетки воякам збирала, цей ганд.он пві ляма брав...
показати весь коментар
07.10.2020 13:36 Відповісти
Вас хоть когда-то что-то устраивает в этой жизни ? И то не так, и сё не сяк . . .
без обид, но стакан надо воспринимать наполовину полным, а не на половину пустым, иначе никогда никакого прогресса и движения вперёд не будет . . .
С чего-то начали и то хорошо.
показати весь коментар
07.10.2020 13:38 Відповісти
"сажайте" через одного , или по четным- нечетным....- не ошибетесь... , только РЕАЛЬНО с полным конфискатом, и запретом занимать любые государственные в последующим (это фЭнтези)
показати весь коментар
07.10.2020 13:46 Відповісти
щас вылезет ботсуга и будет орать о зеленой перемоге
показати весь коментар
07.10.2020 13:54 Відповісти
Та да, только "свидетели Петра" повылазили.
показати весь коментар
07.10.2020 14:26 Відповісти
Їжак
показати весь коментар
07.10.2020 14:01 Відповісти
Скільки ж ше їх здохне?
показати весь коментар
07.10.2020 14:02 Відповісти
Смачний та гарний прецедент (враховуючи, що він увесь цей час міг перебувати не під вартою, а наприклад під домашнім арештом) Сухарики готуй, бовдуре!
показати весь коментар
07.10.2020 14:00 Відповісти
Судье не повезло. У скомороха визит в Лондон. Вот судье и придется отдуваться. Но это всего два дня. Так что граждане судьи, держитесь. Это ненадолго.
показати весь коментар
07.10.2020 14:08 Відповісти
новость звучит как музыка небесная!..
ВАКС засудив до 9 років в'язниці суддю госпсуду Одеської області за хабар у 570 тис. - Цензор.НЕТ 7330
показати весь коментар
07.10.2020 14:16 Відповісти
А скільки ж Ви конфіскували у нього і його родини накраденого ?! Лохи !!!
показати весь коментар
07.10.2020 14:23 Відповісти
Тваю мать... Это как???
показати весь коментар
07.10.2020 14:38 Відповісти
Судью еще найти надо, он же скрывается.
показати весь коментар
08.10.2020 02:07 Відповісти
 
 