ВАКС засудив до 9 років в'язниці суддю госпсуду Одеської області за хабар у 570 тис.

7 жовтня 2020 року Вищий антикорупційний суд за участю прокурорів САП оголосив обвинувальний вирок судді Господарського суду Одеської області, обвинуваченому у вимаганні та отриманні 570 тис. гривень неправомірної вигоди.

У 2014 році цього суддю було викрито на вимаганні та одержанні 570 тис. гривень від директора приватного підприємства за задоволення позовних вимог у господарській справі, яка перебувала у нього на розгляді.



Гроші він отримав у три етапи, двічі – безпосередньо у службовому кабінеті.

Колегія суддів, розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши свідків та дослідивши докази у справі, визнала суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.



Вироком суду суддю Господарського суду засуджено до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.



Вирок набуває законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.