Велика Британія збільшить фінансування місії ОБСЄ на Донбасі на 600 тис. фунтів стерлінгів

Велика Британія збільшить фінансування української Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на 600 тис. фунтів стерлінгів.

Про це повідомило посольство Великої Британії в Twitter із посиланням на МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.

"Розпалювання Росією конфлікту на сході України призвело до загибелі понад 13 тис. осіб і до втечі 1,4 млн людей з їхніх домівок. Ми повністю підтримуємо СММ ОБСЄ в Україні, що повідомляє про ситуацію в зоні конфлікту і збільшуємо фінансування роботи місії на £600 тис.", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Зеленський вже розпочав візит до Великої Британії.

У Великій Британії з'явиться спецпосланник прем'єра з питань торгівлі з Україною, - посол Сіммонс

Велика Британія (5794) Зеленський Володимир (25515) МЗС (4281) ОБСЄ (3526)
В ресторанах цены подняли?
07.10.2020 14:14 Відповісти
Так их же кацапия подкармливает. Они с руки у ***** едят. Слепые, глухие, хромые.
07.10.2020 14:37 Відповісти
 
 