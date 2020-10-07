Україна зможе отримати від Євросоюзу до 8 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, - Стефанишина

Україна зможе отримати до 8 млн доз вакцини проти коронавірусу як учасниця ініціативи Фонду "COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)". Євросоюз виділив цьому фонду 400 млн євро на придбання майже 2 млрд доз вакцини.

Про це в статті для "Дзеркала тижня" написала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна була відібрана до переліку учасників цієї ініціативи, тому зможе отримати до 8 млн доз вакцини. Водночас ми готові зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусом. У нас є відповідна інфраструктура, підприємства для виробництва вакцин, і ми готові разом з іншими країнами ЄС брати участь у їхньому масовому виробництві", - написала Стефанишина.

Вона зазначила, що пандемія коронавірусу стала першим питанням, яке Україна і Євросоюз обговорювали напередодні на саміті в Брюсселі. Адже всі розуміють, що забезпечення швидкого доступу до вакцини є важливим міжнародним завданням.

"Ми вдячні, що Євросоюз був і залишається нашим надійним партнером у впровадженні медичної реформи та розвитку спроможності державних інституцій України. У свою чергу, ми будемо і надалі розбудовувати співпрацю наших установ з європейськими, перш за все з Європейським центром з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), Європейським агентством лікарських засобів (EMA) та Об’єднаним дослідницьким центром Європейської комісії (JRC)", - пообіцяла Стефанишина.

