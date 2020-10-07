УКР
Україна зможе отримати від Євросоюзу до 8 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, - Стефанишина

Україна зможе отримати до 8 млн доз вакцини проти коронавірусу як учасниця ініціативи Фонду "COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)". Євросоюз виділив цьому фонду 400 млн євро на придбання майже 2 млрд доз вакцини.

Про це в статті для "Дзеркала тижня" написала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна була відібрана до переліку учасників цієї ініціативи, тому зможе отримати до 8 млн доз вакцини. Водночас ми готові зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусом. У нас є відповідна інфраструктура, підприємства для виробництва вакцин, і ми готові разом з іншими країнами ЄС брати участь у їхньому масовому виробництві", - написала Стефанишина.

Вона зазначила, що пандемія коронавірусу стала першим питанням, яке Україна і Євросоюз обговорювали напередодні на саміті в Брюсселі. Адже всі розуміють, що забезпечення швидкого доступу до вакцини є важливим міжнародним завданням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця року, - гендиректор ВООЗ

"Ми вдячні, що Євросоюз був і залишається нашим надійним партнером у впровадженні медичної реформи та розвитку спроможності державних інституцій України. У свою чергу, ми будемо і надалі розбудовувати співпрацю наших установ з європейськими, перш за все з Європейським центром з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), Європейським агентством лікарських засобів (EMA) та Об’єднаним дослідницьким центром Європейської комісії (JRC)", - пообіцяла Стефанишина.

Також читайте: Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (14162) Стефанишина Ольга нардеп (86) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+2
найдётся 8000000 идиотов? это печально
показати весь коментар
07.10.2020 13:53 Відповісти
+2
Нуль - це теж до восьми мільйонів.
показати весь коментар
07.10.2020 13:53 Відповісти
+1
вы будете себе по 100 штук колоть? дибилы
показати весь коментар
07.10.2020 13:51 Відповісти
вы будете себе по 100 штук колоть? дибилы
показати весь коментар
07.10.2020 13:51 Відповісти
найдётся 8000000 идиотов? это печально
показати весь коментар
07.10.2020 13:53 Відповісти
Выборы показали, что найдётся гораздо больше. Так что идиотов в Украине с запасом.
показати весь коментар
07.10.2020 14:01 Відповісти
Нуль - це теж до восьми мільйонів.
показати весь коментар
07.10.2020 13:53 Відповісти
Могли б з таким же успіхом написати "до 2 мдрд. доз"
показати весь коментар
07.10.2020 13:56 Відповісти
До сраки. Мериканські вчоні кажуть що корона вже мутувала тисячі разів.
показати весь коментар
07.10.2020 13:57 Відповісти
до-это хорошо...а шо после?
показати весь коментар
07.10.2020 13:58 Відповісти
дещо про механізми нинішньої пошесті
(інфа для лікарів і дослідників!)
https://twitter.com/dweisa
Alexey Weiss, MD@dweisa

COVID-19 смертельно опасен, потому что он нацелен на главный регулятор РААС, а резервного защитника нет. Множественные функции органов превращаются в беспорядок, поскольку вирус SARS-CoV-2 обращает защитников нашего эволюционного выживания против нас.
показати весь коментар
07.10.2020 13:58 Відповісти
хоть бы кто-то заикнулся про ответственность ублюдков, которые вывели эту заразу
показати весь коментар
07.10.2020 14:02 Відповісти
в европах на эту тему идёт какой-то странный попил бабла. Нидерланды купили вакцин раз в десять больше чем всё население тут. Похоже просто осваивают бюджеты.
показати весь коментар
07.10.2020 14:00 Відповісти
Так и ***** мертветчуку пообещал вакцину для украинцев. Теперь держись вирус!
показати весь коментар
07.10.2020 14:12 Відповісти
на всех не хватит - это только для зе-команды и членов их семей, друзей и родственников...
показати весь коментар
07.10.2020 14:13 Відповісти
Евросоюз выделил этому фонду 400 млн евро на приобретение около 2 млрд доз вакцины Источник: https://censor.net/ru/n3223444

Так дал бесплатно деньги или занял с процентами для того чтобы мы у них типа купили типа вакцину?
показати весь коментар
07.10.2020 14:14 Відповісти
Вакцина от COVID-19, разработанная в Китае, ориентировочно будет стоить около 1 тыс. грн, - Ляшко: https://censor.net/ru/v3209748

Украина готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана, - Зеленский: https://censor.net/ru/n3219481
показати весь коментар
07.10.2020 14:21 Відповісти
Єврокомісія попередньо домовилася про закупівлю 300 млн доз потенційної вакцини від коронавируса, яку розробляє компанія Sanofi-GSK. Тобто, це НЕ безкоштовна допомога, а платна послуга від спільної з ЄС і Англійській фармкорпорації за рахунок і такої країни як Україна, что купить у них на 400 млн євро їх же вакцин. Чи я помиляюсь і ЄС безплатно закуплять для України на цІ кошти вакцин?
показати весь коментар
07.10.2020 15:10 Відповісти
Как и газ будет Словакия поставлять?
показати весь коментар
07.10.2020 15:17 Відповісти
на 39 миллионов или сколько там население 8?.... ******.....
показати весь коментар
07.10.2020 22:09 Відповісти
Правильно.
показати весь коментар
08.10.2020 03:07 Відповісти
 
 