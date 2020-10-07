Україна і Велика Британія підпишуть Меморандум на £1,25 млрд про розвиток Військово-морського флоту України, - Зеленський

Україна і Велика Британія підпишуть Угоду про стратегічне партнерство і Меморандум про розвиток Військово-морського флоту України на £1,25 млрд.

Про це сказав Зеленський у коментарі з нагоди початку візиту до Великої Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливий візит. Я вважаю, що історичний візит. Насамперед очікуємо зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Буде предметна зустріч, підпишемо важливу історичну угоду про стратегічне партнерство і торгівлю між нашими країнами, яка дає можливість продовжити і розширити угоду про зону вільної торгівлі між нашими країнами після того, як Велика Британія вийде з ЄС", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що також буде підписано Меморандум про розвиток Військово-Морського флоту України.

"Важливий стратегічний документ. Будемо на військово-морській базі, підпишемо цей меморандум на суму £1,25 млрд. Ми всі вірили, що знову з'явиться Військово-Морський флот в Україні. І мені здається, що це такий важливий сильний крок", - зазначив він.

Президент розповів, що також планується зустріч із представниками британської королівської сім'ї.

"Одне із пріоритетних питань для нашої країни, у чому британці справді професіонали, - це інфраструктура для психологічної передусім реабілітації для наших воїнів, наших ветеранів. Я думаю, що тут ми отримаємо підтримку з боку Великої Британії", - наголосив він.

Як повідомлялося, Зеленський вже розпочав візит до Великої Британії.