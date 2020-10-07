УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5867 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
9 571 107

Україна і Велика Британія підпишуть Меморандум на £1,25 млрд про розвиток Військово-морського флоту України, - Зеленський

Україна і Велика Британія підпишуть Меморандум на £1,25 млрд про розвиток Військово-морського флоту України, - Зеленський

Україна і Велика Британія підпишуть Угоду про стратегічне партнерство і Меморандум про розвиток Військово-морського флоту України на £1,25 млрд.

Про це сказав Зеленський у коментарі з нагоди початку візиту до Великої Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливий візит. Я вважаю, що історичний візит. Насамперед очікуємо зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Буде предметна зустріч, підпишемо важливу історичну угоду про стратегічне партнерство і торгівлю між нашими країнами, яка дає можливість продовжити і розширити угоду про зону вільної торгівлі між нашими країнами після того, як Велика Британія вийде з ЄС", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що також буде підписано Меморандум про розвиток Військово-Морського флоту України.

"Важливий стратегічний документ. Будемо на військово-морській базі, підпишемо цей меморандум на суму £1,25 млрд. Ми всі вірили, що знову з'явиться Військово-Морський флот в Україні. І мені здається, що це такий важливий сильний крок", - зазначив він.

Президент розповів, що також планується зустріч із представниками британської королівської сім'ї.

"Одне із пріоритетних питань для нашої країни, у чому британці справді професіонали, - це інфраструктура для психологічної передусім реабілітації для наших воїнів, наших ветеранів. Я думаю, що тут ми отримаємо підтримку з боку Великої Британії", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія збільшить фінансування місії ОБСЄ на Донбасі на 600 тис. фунтів стерлінгів

Як повідомлялося, Зеленський вже розпочав візит до Великої Британії.

Автор: 

Велика Британія (5794) Зеленський Володимир (25515)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Главное Клоуну и его свите, в руки денег не давайте
показати весь коментар
07.10.2020 14:14 Відповісти
+12
Піарщик галімий.
показати весь коментар
07.10.2020 14:13 Відповісти
+10
Наш милый попрошайка))))))
показати весь коментар
07.10.2020 14:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В Украине только Осел Оманский еще не знает , что меморандум это бумажка которой жопу вытирают , по тому что это пустой договор о намерениях и не кого не к чему не обязывает.
показати весь коментар
07.10.2020 18:24 Відповісти
А чи будуть ці кораблі, чи гроші просто розпилять.
показати весь коментар
07.10.2020 18:34 Відповісти
А лучше всего вообще денег этому маланцу -зеленскому не давать!! Всё равно просрёт на дороги и кортежи для себя!!
показати весь коментар
07.10.2020 18:45 Відповісти
а в ето время в казластане:
Україна і Велика Британія підпишуть Меморандум на £1,25 млрд про розвиток Військово-морського флоту України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4259
показати весь коментар
07.10.2020 19:21 Відповісти
та копейки 1.5 грн какието - должно быть 1000000000000000000000000 млрд евро тысячи эсминцев авианосцев...
показати весь коментар
07.10.2020 21:56 Відповісти
ой зрадулька, караульчик!
показати весь коментар
08.10.2020 03:11 Відповісти
С этими меркантильными сыкунами уже есть один меморандум. 1994 года.
показати весь коментар
08.10.2020 10:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 