УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7619 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 325 53

У пріоритеті в Зеленського не коронавірус, а гральний бізнес, - нардеп "ЄС" Герасимов

У пріоритеті в Зеленського не коронавірус, а гральний бізнес, - нардеп "ЄС" Герасимов

Уряд Зеленського позапланово напівтаємно збирався на засідання для розгляду врегулювання діяльності грального бізнесу в Україні. При цьому чергове засідання, де мають розглядати питання боротьби з епідемією коронавірусу, скасовано.

Про це заявив на брифінгу співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.

Депутат підкреслив, що на новий антирекорд захворювання на ковід влада Зеленського взагалі не реагує.

"Я хотів би нагадати всім, що вони закрили всю державу на карантин, довели економіку до повного колапсу і залякали населення, коли кількість інфікованих була у 100 разів менша, ніж ми бачимо сьогодні. І тепер, коли пандемія щодня б’є сумні антирекорди, ця епідемія перестала бути пріоритетом для влади Зеленського взагалі", – сказав Артур Герасимов.

Читайте також: "ЄС" вимагає негайного скликання Ради для звіту про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19, а НАБУ має провести розслідування, - Герасимов

"Наприклад, сьогодні уряд Зеленського скасував своє чергове засідання і не провів його. Для них ці антирекорди нічого не значать", – повідомив депутат.

Представник "Європейської Солідарності" додав: "Виявляється, пріоритетом для них є зовсім інші речі. Як виявилося, у понеділок уряд Зеленського провів напівсекретне позачергове засідання, присвячене гральному бізнесу".

За його словами, інформації про це засідання немає на офіційному сайті уряду, а є лише в Телеграм-каналі міністра Кабінету Міністрів Немчінова.

"Це мені одному здається що у грального бізнесу, у казино у найвищих кабінетах держави Україна є свій лобіст?", – наголосив він.

Також читайте: Кабмін затвердив порядок конкурсу для кандидатів у Комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов

За його словами, парламент України під дуже великим тиском кілька тижнів витратив, щоб розглянути законопроєкт про гральний бізнес і монобільшість Зеленського його ухвалила, а після того цей закон був підписаний президентом Зеленським.

"Після того хтось дуже тисне на уряд Зеленського для ухвалення рішень щодо грального бізнесу замість того, щоб кожного дня розглядати питання протидії епідемії коронавірусу і питання національної безпеки держави", – сказав Артур Герасимов.

"Стає зрозумілим, що саме Зеленський перетворив гральний бізнес і казино на головний пріоритет для себе і своєї команди. Замість захисту України на фронті, замість протидії епідемії коронавірусу", – сказав депутат.

"Європейська Солідарність" жорстко вимагає від влади визначити пріоритетом не гральний бізнес, а подолання епідемії", – підкреслив співголова фракції.

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) гральний бізнес (306) Кабмін (14384) карантин (18172) Герасимов Артур (299) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Никто и не сомневался!
показати весь коментар
07.10.2020 14:37 Відповісти
+14
дык на игорном бизнесе больше заработает
показати весь коментар
07.10.2020 14:38 Відповісти
+14
В приоритете у Зеленского не коронавирус, а игорный бизнес, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 8198
показати весь коментар
07.10.2020 14:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Никто и не сомневался!
показати весь коментар
07.10.2020 14:37 Відповісти
дык на игорном бизнесе больше заработает
показати весь коментар
07.10.2020 14:38 Відповісти
Це саме той "ігорний бізнес". котрий був на кожному кроці станом на 2018 рік і якого офіційно не було?
показати весь коментар
07.10.2020 14:39 Відповісти
Зе🔎, а кто был владельцем этого бизнеса? Не сабаков-черт случайно?
показати весь коментар
07.10.2020 14:45 Відповісти
Електорат Зеленського у мене вже сміх викликає. В лайно пішли уже по самісіньку маківку, начеб-то тиша, і тут раптом ;буль!;.
показати весь коментар
07.10.2020 14:50 Відповісти
В приоритете у Зеленского не коронавирус, а игорный бизнес, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 1204
показати весь коментар
07.10.2020 15:04 Відповісти
дядя Баум тоже любит денег. И у него их много, но хочется еще.
показати весь коментар
07.10.2020 14:39 Відповісти
Ес -агенты ФСБ
показати весь коментар
07.10.2020 14:39 Відповісти
Галаперидольчику?
показати весь коментар
07.10.2020 18:39 Відповісти
давите зесрань !тем более сейчас паника наростает ,из за звиздеца в лечении ковида -нариду приходится на своей шкуре все прочувствовать
показати весь коментар
07.10.2020 14:39 Відповісти
Сьогодні довозив одні тітку- вона за Зеленського рік тому вбивати готова була- так кляне тепер Вовіка і плаче за Порошенком. З нею навіть рідний син не спілкується тепер.

Я їй аж поспівчував. Ну, і як голосувати пояснив.
показати весь коментар
07.10.2020 14:52 Відповісти
В приоритете у Зеленского не коронавирус, а игорный бизнес, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 8286
показати весь коментар
07.10.2020 14:40 Відповісти
В приоритете у Зеленского не коронавирус, а игорный бизнес, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 9900
показати весь коментар
07.10.2020 15:05 Відповісти
гундосить: дякую, лохи, дуже вам дякую, гра зроблена, ставок більше немає, дякую....
показати весь коментар
07.10.2020 14:41 Відповісти
Да они, зелепузые, бюджетом играют, как в собственном казино.
показати весь коментар
07.10.2020 14:41 Відповісти
И ещё ломбарды. В каждом городе на 10 метров три штуки. Ну а чё? Там продулся-туда пошел последние штаны в залог относить. Зато без барыг.
показати весь коментар
07.10.2020 14:41 Відповісти
В приоритете у Зеленского не коронавирус, а игорный бизнес, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 8198
показати весь коментар
07.10.2020 14:45 Відповісти
Скажи, что сможет тот, кто придёт после тебя. Уверен, что он оооочень расстроится.
показати весь коментар
07.10.2020 15:01 Відповісти
В приоритете у Зеленского не коронавирус, а игорный бизнес, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 9909
показати весь коментар
07.10.2020 15:06 Відповісти
Зеркало в студию на стадион!
показати весь коментар
07.10.2020 15:59 Відповісти
хм.. та не, у Зепоца только один приоритет - кокс !!!
показати весь коментар
07.10.2020 14:45 Відповісти
Тююю, так с ковидом разобрался пэтро.
Три коробки месяц по Украине возил, говорил, шо швлами все больницы завалил, даже те, которые закрыл
показати весь коментар
07.10.2020 14:49 Відповісти
Порошенко закрив твою лікарню?- Дуже цікаво. Бо закривати їх саме при Зеленському почали.
показати весь коментар
07.10.2020 14:53 Відповісти
Його лікарня знаходиться в Глевахі !
показати весь коментар
07.10.2020 15:07 Відповісти
Так правильно что тайно чуть собрались. Казна то пуста, спёрли всё за 30 лет. И Зе не сильно тут виноват. Все тырили---кто в карманами тырил, кто вагонами, кто пароходами, а кто баблом с бюджета кубометрами в офшоры! Лицензия на игровой бизнес самая дорогая. Может и пойдёт дело. Поляки 10 лет Бальцеровича с электриком слушали молча, что говорили им эти, то и делали. Это вам не комуняк с уголовниками выбирать, окорочка трескать водянисто-ледяные, та пиво гнусное за 2 дня свареное. Теперь в очко сыграем. Та не то что в карты---очко---а другое место!
показати весь коментар
07.10.2020 14:50 Відповісти
все украинцы знают ,что зеле оставили полную казну,что подтверждено официально- иди мимо ,свинособака
показати весь коментар
07.10.2020 14:53 Відповісти
Что же ты Валерия так себя ведёшь---это же форум. Псиной я никого не обзывал, шлюхой привокзальной то же, вафлисткой-ананисткой тем более, даже шалашовкой подзаборной не позволил себе. Сколько денег в казне оставляй---стырят всегда, Порох то тоже не пустую принял как бы. Есть старинное правило----правило рыбака называется. Никогда не давай людям рыбу---а только удочку! Я то под пивом гнусным и курятиной тухлой имел в виду то рыбу что нам кидали в пасть дешёвую, а мы и хавали. Ну вот и пришло, а может и вышло.
показати весь коментар
07.10.2020 15:07 Відповісти
Не-не-не. Это очень важное для страны дело.
Все, кому нема чем заплатить за коммуналку, смогут сходить в казино и выиграть денег )))))
показати весь коментар
07.10.2020 14:53 Відповісти
У Зе-Сцыкуна в приоритете кокс, а вот сабакян под шумок эту тему живо продвигает.
показати весь коментар
07.10.2020 14:55 Відповісти
...... сказал карманный Тузик того, кто уничтожил украинскую СЭС.
показати весь коментар
07.10.2020 15:00 Відповісти
Ти працював в СЕС?- Бо нічим крім рекету СЕС не займалася.
показати весь коментар
07.10.2020 15:03 Відповісти
И....? Если "рекет" (коррупция) у нас ВЕЗДЕ, то нужно упразднить ВСЕ государственные институты? НЕ РЕФОРМИРОВАТЬ, а УПРАЗДНИТЬ? Серьёзно???
показати весь коментар
07.10.2020 15:07 Відповісти
А що корисного робила СЕС, окрім рекету?
показати весь коментар
07.10.2020 15:13 Відповісти
Почитай функции СЭС. Наверняка что-то из них робыла. Помимо "рекета". Так вот "рекет" нужно было "упразднить" и оставить функции, предполагающие эффективную работу во время эпидемий и работу по предотвращению таковых. И организовать такую работу. Так понятнее?
По твоей логике, если през 5 лет воровал и мародёрил, то нужно ликвидировать президентство, как институт, а не "уволить" мародёра.
показати весь коментар
07.10.2020 15:20 Відповісти
Так всього рік ще мародьоріт.
показати весь коментар
07.10.2020 15:22 Відповісти
О, нет..... Як би ж то рік! Пошёл бы на второй срок! 5 (!!!) лет!!! ПЯТЬ бесконечно долгих, беспросветных лет!!!
показати весь коментар
07.10.2020 15:29 Відповісти
Та судячи по твоїм виразам тебе уже 20 років мародьорят. Чи скільки всього ***** править?
показати весь коментар
07.10.2020 15:37 Відповісти
А я и не отрицаю, что 20 лет "мародьорят". Но мародёрить после майдановской крови и "на фоне" 14 тысяч жертв войны- это ДНО ДОННОЕ. Продолжать делать то, за искоренение чего пролились реки украинской крови..... А сейчас мимикрировать под "патриёта", дабы сохранить украденное и избежать справедливого наказания....
показати весь коментар
07.10.2020 15:44 Відповісти
Што у тєбя смарадьорілі?
показати весь коментар
07.10.2020 15:45 Відповісти
Не только у меня. У народа. У страны. Всё, до чего смогли/успели дотянуться короткие, жирные пальчики-копытца.
показати весь коментар
07.10.2020 15:52 Відповісти
Ну то іди в ГБР. Тобі Зеленський навіть медалю дасть.
показати весь коментар
07.10.2020 15:52 Відповісти
Там хватает "ходунов". Правда, почему-то не по тем статьям. С подачи Портного по сговору Пеци с Мертвечуком, шьют ему политический бред, вместо КОРРУПЦИИ/незаконного обогащения. Чтобы на весь мир трубить о "политических преследованиях", затирая реальные темы с воровством... И что мне твой Зелёный с его медалями? Он что, для меня идеал? Захотел бы- давно посадил бы по РЕАЛЬНЫМ, а не выдуманным мертвечуком статьям.
показати весь коментар
07.10.2020 15:58 Відповісти
Ну і на яку сумму збагатився Порошенко? Що там тобі Шарій нашептав?
показати весь коментар
07.10.2020 16:01 Відповісти
Шария не смотрю априори. Суммы с девятью нолями. Это при том, что истинных масштабов мы не узнаем никогда...
показати весь коментар
07.10.2020 16:04 Відповісти
Маєш докази, чи так, ріденьким дристонув?
показати весь коментар
07.10.2020 16:08 Відповісти
А ще з Усамою Бен Ладеном і Чикатіллом.😄
показати весь коментар
07.10.2020 15:20 Відповісти
Не исключено. Для "нордического" рыга нет ничего невозможного.
показати весь коментар
07.10.2020 15:34 Відповісти
лузер на трибуну вылез.
показати весь коментар
08.10.2020 02:41 Відповісти
 
 