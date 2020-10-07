У пріоритеті в Зеленського не коронавірус, а гральний бізнес, - нардеп "ЄС" Герасимов

Уряд Зеленського позапланово напівтаємно збирався на засідання для розгляду врегулювання діяльності грального бізнесу в Україні. При цьому чергове засідання, де мають розглядати питання боротьби з епідемією коронавірусу, скасовано.

Про це заявив на брифінгу співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.

Депутат підкреслив, що на новий антирекорд захворювання на ковід влада Зеленського взагалі не реагує.

"Я хотів би нагадати всім, що вони закрили всю державу на карантин, довели економіку до повного колапсу і залякали населення, коли кількість інфікованих була у 100 разів менша, ніж ми бачимо сьогодні. І тепер, коли пандемія щодня б’є сумні антирекорди, ця епідемія перестала бути пріоритетом для влади Зеленського взагалі", – сказав Артур Герасимов.

"Наприклад, сьогодні уряд Зеленського скасував своє чергове засідання і не провів його. Для них ці антирекорди нічого не значать", – повідомив депутат.

Представник "Європейської Солідарності" додав: "Виявляється, пріоритетом для них є зовсім інші речі. Як виявилося, у понеділок уряд Зеленського провів напівсекретне позачергове засідання, присвячене гральному бізнесу".

За його словами, інформації про це засідання немає на офіційному сайті уряду, а є лише в Телеграм-каналі міністра Кабінету Міністрів Немчінова.

"Це мені одному здається що у грального бізнесу, у казино у найвищих кабінетах держави Україна є свій лобіст?", – наголосив він.

За його словами, парламент України під дуже великим тиском кілька тижнів витратив, щоб розглянути законопроєкт про гральний бізнес і монобільшість Зеленського його ухвалила, а після того цей закон був підписаний президентом Зеленським.

"Після того хтось дуже тисне на уряд Зеленського для ухвалення рішень щодо грального бізнесу замість того, щоб кожного дня розглядати питання протидії епідемії коронавірусу і питання національної безпеки держави", – сказав Артур Герасимов.

"Стає зрозумілим, що саме Зеленський перетворив гральний бізнес і казино на головний пріоритет для себе і своєї команди. Замість захисту України на фронті, замість протидії епідемії коронавірусу", – сказав депутат.

"Європейська Солідарність" жорстко вимагає від влади визначити пріоритетом не гральний бізнес, а подолання епідемії", – підкреслив співголова фракції.