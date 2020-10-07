УКР
Новини
8 359 40

На Волині турок, вірменка і сирієць тікали від українських прикордонників вплав річкою, їх спіймали поляки, - Держприкордонслужба. ФОТО

На українсько-польському кордоні затримали турка, сирійця і вірменку, які намагалися втекти від правоохоронців через річку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Учора пізно ввечері патруль відділу "Амбуків" Луцького загону почув на березі Західного Бугу підозрілий шум. З’ясувалося – невідомі насосом качали плавальні круги. Під час спроби затримати непроханих гостей ті кинулися в річку. На березі вони залишили рюкзаки з особистими речами – мобільні телефони, 1400$, а також насос та два надувні круги, за допомогою яких планували дістатися сусіднього берега", - йдеться в повідомленні.

Співробітники Держприкордонслужби негайно організували взаємодію з польськими колегами, які затримали двох чоловіків та жінку в мокрому одязі. Один з чоловіків виявився громадянином Туреччини, інший – Сирії, а жінка – вірменкою.

На Волині турок, вірменка і сирієць тікали від українських прикордонників вплав річкою, їх спіймали поляки, - Держприкордонслужба 01

Встановлюються всі обставини правопорушення та коло осіб, можливо причетних до незаконного переправлення осіб через кордон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Громадянин однієї з країн Середньої Азії за хабар пропонував співробітникові СБУ легалізовувати іноземців в Україні. ФОТОрепортаж

"Питання щодо передачі затриманих в Україну за угодою про реадмісію буде вирішуватися під час прикордонно-представницької зустрічі", - додали у відомстві.

На Волині турок, вірменка і сирієць тікали від українських прикордонників вплав річкою, їх спіймали поляки, - Держприкордонслужба 02
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) нелегали (385) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Волинська область (911)
Топ коментарі
+22
На Волыни турок, армянка и сириец убегали от украинских пограничников вплавь по реке, их поймали поляки. Проишествие снимали молдаванин, румын и венгр, видео выложил в сеть македонец...
07.10.2020 14:51 Відповісти
+17
Плывут не надувном круге по реке сириец, турок и армянка через через украино-польскую границу... начало прямо в анекдоте. 😂
07.10.2020 14:51 Відповісти
+16
вау... международный заплыв почти )))
07.10.2020 14:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
вау... международный заплыв почти )))
07.10.2020 14:47 Відповісти
турок ,армянка и сириец... странная троица
07.10.2020 14:47 Відповісти
На Волыни турок, армянка и сириец убегали от украинских пограничников вплавь по реке, их поймали поляки. Проишествие снимали молдаванин, румын и венгр, видео выложил в сеть македонец...
07.10.2020 14:51 Відповісти
07.10.2020 14:59 Відповісти
07.10.2020 15:04 Відповісти
А че странная? Трое чурок...
07.10.2020 17:10 Відповісти
Они окольными путями стремились попасть в Карабах, чтобы защищать там интересы России.
07.10.2020 14:47 Відповісти
Заголовок - супер!
07.10.2020 14:47 Відповісти
Ого. Цілий інтернаціонал. Що турок робив в компанії двох майже кацапів?
07.10.2020 14:48 Відповісти
Обоих в зад, не?
07.10.2020 14:49 Відповісти
Знімав відео 18+. ))))
07.10.2020 14:49 Відповісти
з сирійським паспортом могли буть такі ж турки.на півночі Сирії живуть..
07.10.2020 14:50 Відповісти
По поводу турка тоже не понял - он вполне мог попасть в ЕС легально, без этого экстрима. Может армянку догонял
07.10.2020 14:57 Відповісти
Начало как в анекдоте ))))))
07.10.2020 14:50 Відповісти
Плывут не надувном круге по реке сириец, турок и армянка через через украино-польскую границу... начало прямо в анекдоте. 😂
07.10.2020 14:51 Відповісти
"Дружба народов"=)
07.10.2020 14:56 Відповісти
Скоріше дрючба їх об'єднала )
07.10.2020 15:27 Відповісти
Как надо сильно хотеть в Польшу, что даже бросили нафик свои смартфоны и 1400 долларов.🙄
07.10.2020 14:58 Відповісти
1400 долларов - это по 450 на одного, на такие деньги даже в Польше месяцок протянуть непросто.
У них, естественно, денег было намного больше, но они потерялись во время бегства.
В реку наверное упали.
А 1400 долларов - это то, что доблестные наши погранцы рискуя жизнью смогли спасти.
07.10.2020 16:28 Відповісти
Это анекдот такой???
07.10.2020 14:58 Відповісти
Игиловское ДРГ
07.10.2020 14:59 Відповісти
Охренеть, какая странная троица)) особенно турок, армянка и сириец)
07.10.2020 15:01 Відповісти
Просто вони всі були не в курсі, що в України закінчилася епоха бідності!
07.10.2020 15:02 Відповісти
А зачем армянке в Польшу ? Вон у нас в Украине Авакян так хорошо устроился, не хочет даже в Италию ехать.
07.10.2020 15:07 Відповісти
звучит как анекдот
07.10.2020 15:08 Відповісти
Хммм...надо же, как сгруппировались. Как будто и конфликтов нет. Братские народы. А ведь могут, когда захотят.
07.10.2020 15:08 Відповісти
Обещали ей ПМЖ, но сначала МЖМ.

Плыли на круге по кругу, тесно прижавшись телами друг к другу,
Сириец, армянка и турок.
07.10.2020 15:10 Відповісти
А поляк на границе снимал...
07.10.2020 16:33 Відповісти
Вот только такой интернационализи и возможен.

В этой славной компании не хватает еще еврея, негра, китайца и неонациста.
07.10.2020 15:14 Відповісти
Турок может курд по национальности, да и сириец тоже может курд. В принципе не раз видел в Украине даже азербайджанцев и армян прекрасно проводящих время вместе за играми, бизнесом.
07.10.2020 15:14 Відповісти
"Один из мужчин оказался гражданином Турции, другой - Сирии, а женщина - армянкой"
Гендерна нерівність. Просто армянка.
07.10.2020 15:14 Відповісти
у армянки даже гражданства с собой не оказалось
07.10.2020 16:10 Відповісти
жаль, что у них не получилось
07.10.2020 15:16 Відповісти
- Поїхали на Мальдиви...
- Звичайно же, коханий, поїхали!
- Не перебивай! Поїхали на Мальдиви американець, росіянин та єврей...
07.10.2020 15:22 Відповісти
А в Ізраїлі була демонстрація з азербайджанськими флагами.
07.10.2020 15:57 Відповісти
Это группа евреев выехавших из Баку.
07.10.2020 16:07 Відповісти
я б бабки себе взял-лошье....вай..
прям анекдот-сидят в окопе два еврея ...чапаев и крокодил гена
07.10.2020 21:58 Відповісти
 
 