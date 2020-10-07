На Волині турок, вірменка і сирієць тікали від українських прикордонників вплав річкою, їх спіймали поляки, - Держприкордонслужба. ФОТО

На українсько-польському кордоні затримали турка, сирійця і вірменку, які намагалися втекти від правоохоронців через річку.

"Учора пізно ввечері патруль відділу "Амбуків" Луцького загону почув на березі Західного Бугу підозрілий шум. З’ясувалося – невідомі насосом качали плавальні круги. Під час спроби затримати непроханих гостей ті кинулися в річку. На березі вони залишили рюкзаки з особистими речами – мобільні телефони, 1400$, а також насос та два надувні круги, за допомогою яких планували дістатися сусіднього берега", - йдеться в повідомленні.

Співробітники Держприкордонслужби негайно організували взаємодію з польськими колегами, які затримали двох чоловіків та жінку в мокрому одязі. Один з чоловіків виявився громадянином Туреччини, інший – Сирії, а жінка – вірменкою.

Встановлюються всі обставини правопорушення та коло осіб, можливо причетних до незаконного переправлення осіб через кордон.

"Питання щодо передачі затриманих в Україну за угодою про реадмісію буде вирішуватися під час прикордонно-представницької зустрічі", - додали у відомстві.



