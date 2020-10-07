На Волині турок, вірменка і сирієць тікали від українських прикордонників вплав річкою, їх спіймали поляки, - Держприкордонслужба. ФОТО
На українсько-польському кордоні затримали турка, сирійця і вірменку, які намагалися втекти від правоохоронців через річку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Учора пізно ввечері патруль відділу "Амбуків" Луцького загону почув на березі Західного Бугу підозрілий шум. З’ясувалося – невідомі насосом качали плавальні круги. Під час спроби затримати непроханих гостей ті кинулися в річку. На березі вони залишили рюкзаки з особистими речами – мобільні телефони, 1400$, а також насос та два надувні круги, за допомогою яких планували дістатися сусіднього берега", - йдеться в повідомленні.
Співробітники Держприкордонслужби негайно організували взаємодію з польськими колегами, які затримали двох чоловіків та жінку в мокрому одязі. Один з чоловіків виявився громадянином Туреччини, інший – Сирії, а жінка – вірменкою.
Встановлюються всі обставини правопорушення та коло осіб, можливо причетних до незаконного переправлення осіб через кордон.
"Питання щодо передачі затриманих в Україну за угодою про реадмісію буде вирішуватися під час прикордонно-представницької зустрічі", - додали у відомстві.
У них, естественно, денег было намного больше, но они потерялись во время бегства.
В реку наверное упали.
А 1400 долларов - это то, что доблестные наши погранцы рискуя жизнью смогли спасти.
Плыли на круге по кругу, тесно прижавшись телами друг к другу,
Сириец, армянка и турок.
В этой славной компании не хватает еще еврея, негра, китайца и неонациста.
Гендерна нерівність. Просто армянка.
- Звичайно же, коханий, поїхали!
- Не перебивай! Поїхали на Мальдиви американець, росіянин та єврей...
прям анекдот-сидят в окопе два еврея ...чапаев и крокодил гена