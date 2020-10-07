Вірменія намагається втягнути в конфлікт у Нагірному Карабасі країни ОДКБ і Європи, - Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що Вірменія хоче втягнути в конфлікт в Нагірному Карабасі країни Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Європи. На його думку, цей конфлікт не повинен виходити за межі Вірменії та Азербайджану.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю російському каналу.
За його словами, конфлікт не повинен виходити за межі обох країн.
"Насправді, конфлікт навіть не виходить на територію Вірменії, оскільки попри артобстріли з вірменської території, ми по території Вірменії ніяких ударів не завдаємо і на вірменську територію не переходимо. Вірменська сторона намагається втягнути в це протистояння ОДКБ, намагається втягнути європейські країни і намагається інтернаціоналізувати конфлікт", - заявив Алієв.
Зазначимо, до ОДКБ входять Російська Федерація, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.
Нагадаємо, раніше високий представник ЄС з закордонних справах Жозеп Боррель заявив, що ультиматум Азербайджану щодо Нагірного Карабаху навряд чи вдасться виконати. Баку вимагає вивести вірменські війська з регіону для припинення вогню.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, в свою чергу, заявив, що перемир'я можливо, якщо Туреччина припинить брати участь у конфлікті на стороні Азербайджану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю, что Алиеву надо просто игнорировать вскукареки Армении.
Никто ничего Азербайджану не сделает за восстановление своей территориальной целостности и конституционное право защищать ее.
Не продаст оружие Канада - продаст Турция и Израиль.
Не продаст Израиль - продаст какая-нить шведская фирма-посредник.
Не продаст шведская фирма-посредник - найдутся чешские, польские, болгарские, украинские, грузинские.
Деньги есть, поддержка есть и будет.
https://www.youtube.com/watch?v=JH7Q4zUYymA&feature=emb_title
https://twitter.com/newkc14/status/1313504889692184580
https://twitter.com/newkc14/status/1313516456353685505