УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7619 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 298 16

Вірменія намагається втягнути в конфлікт у Нагірному Карабасі країни ОДКБ і Європи, - Алієв

Вірменія намагається втягнути в конфлікт у Нагірному Карабасі країни ОДКБ і Європи, - Алієв
Фото: АПА

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що Вірменія хоче втягнути в конфлікт в Нагірному Карабасі країни Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Європи. На його думку, цей конфлікт не повинен виходити за межі Вірменії та Азербайджану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю російському каналу.

За його словами, конфлікт не повинен виходити за межі обох країн.

"Насправді, конфлікт навіть не виходить на територію Вірменії, оскільки попри артобстріли з вірменської території, ми по території Вірменії ніяких ударів не завдаємо і на вірменську територію не переходимо. Вірменська сторона намагається втягнути в це протистояння ОДКБ, намагається втягнути європейські країни і намагається інтернаціоналізувати конфлікт", - заявив Алієв.

Зазначимо, до ОДКБ входять Російська Федерація, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія виконувала, виконує і виконуватиме свої зобов'язання перед Вірменією в межах ОДКБ, - Путін. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС з закордонних справах Жозеп Боррель заявив, що ультиматум Азербайджану щодо Нагірного Карабаху навряд чи вдасться виконати. Баку вимагає вивести вірменські війська з регіону для припинення вогню.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, в свою чергу, заявив, що перемир'я можливо, якщо Туреччина припинить брати участь у конфлікті на стороні Азербайджану.

Автор: 

Азербайджан (887) Алієв Ільхам (164) Вірменія (751) Нагірний Карабах (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А когда это кацапы и армяне пытались честно разрулить ситуацию?

Думаю, что Алиеву надо просто игнорировать вскукареки Армении.
Никто ничего Азербайджану не сделает за восстановление своей территориальной целостности и конституционное право защищать ее.

Не продаст оружие Канада - продаст Турция и Израиль.
Не продаст Израиль - продаст какая-нить шведская фирма-посредник.
Не продаст шведская фирма-посредник - найдутся чешские, польские, болгарские, украинские, грузинские.

Деньги есть, поддержка есть и будет.
показати весь коментар
07.10.2020 15:04 Відповісти
+12
Азербайджанська армія методично перемелює вірменські сили як на передовій , так і в тилу. Азербайджанська армія звільняє власну територію, котра майже тридцять років була окупована Вірменією. Жоден снаряд, міна чи ракета азербайджанської армії не влучила по території Вірменії. Сотні снарядів, мін та ракет вірменської армії розриваються на азербайджанській території. Вірменія , відчуваючи неминучу поразку в цій війні, влаштовує масові збройні й інформаційні провокації , марно сподіваючись уникнути розгрому.
показати весь коментар
07.10.2020 15:11 Відповісти
+3
У )(уйла мабуть вчився !!))
показати весь коментар
07.10.2020 15:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну не выведут, тогда их вынесут.
показати весь коментар
07.10.2020 15:01 Відповісти
А когда это кацапы и армяне пытались честно разрулить ситуацию?

Думаю, что Алиеву надо просто игнорировать вскукареки Армении.
Никто ничего Азербайджану не сделает за восстановление своей территориальной целостности и конституционное право защищать ее.

Не продаст оружие Канада - продаст Турция и Израиль.
Не продаст Израиль - продаст какая-нить шведская фирма-посредник.
Не продаст шведская фирма-посредник - найдутся чешские, польские, болгарские, украинские, грузинские.

Деньги есть, поддержка есть и будет.
показати весь коментар
07.10.2020 15:04 Відповісти
Своей это какой, отданной в 20х годах совком Азербайджану. Исконно принадлежала Армении. Это как Крым и тататры
показати весь коментар
07.10.2020 16:39 Відповісти
Азербайджанська армія методично перемелює вірменські сили як на передовій , так і в тилу. Азербайджанська армія звільняє власну територію, котра майже тридцять років була окупована Вірменією. Жоден снаряд, міна чи ракета азербайджанської армії не влучила по території Вірменії. Сотні снарядів, мін та ракет вірменської армії розриваються на азербайджанській території. Вірменія , відчуваючи неминучу поразку в цій війні, влаштовує масові збройні й інформаційні провокації , марно сподіваючись уникнути розгрому.
показати весь коментар
07.10.2020 15:11 Відповісти
По Ірану вже влучили !!))
показати весь коментар
07.10.2020 15:25 Відповісти
давай смотреть фактам в очи.перемелюэ як раз вирмени азеров.
показати весь коментар
07.10.2020 16:34 Відповісти
армяне глумятся над убитыми азербайджанскими солдатами

https://www.youtube.com/watch?v=JH7Q4zUYymA&feature=emb_title
показати весь коментар
07.10.2020 15:18 Відповісти
за такое просто жизненно необходимо применить казнь)))
показати весь коментар
08.10.2020 00:24 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B?src=hashtag_click Азербайджанцы начали использовать в боях трофейные танки, захваченные у https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD?src=hashtag_click армян

https://twitter.com/newkc14/status/1313504889692184580
показати весь коментар
07.10.2020 15:19 Відповісти
Вагаршак Арутюнян, экс-министр обороны https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8?src=hashtag_click Армении , а ныне помощник Пашиняна откровенно признал, что они специально обстреливают ракетами мирных жителей. «Мы наносим удары по населенным пунктам, чтобы вызвать панику», - сказал он в интервью «Россия 1».

https://twitter.com/newkc14/status/1313516456353685505
показати весь коментар
07.10.2020 15:20 Відповісти
У )(уйла мабуть вчився !!))
показати весь коментар
07.10.2020 15:24 Відповісти
Армения не готова договариваться. Вчера Пашинян сказал, что Карабах - это Армения, и этим все сказал.
показати весь коментар
07.10.2020 15:41 Відповісти
После просмотра фильма "ОККУПАЦИЯ - Азербайжан" 5 канала всё ясно.
показати весь коментар
07.10.2020 16:12 Відповісти
Этот цикл док.фильмов(вкл. про Азербайджан) снял грузинский русскоязычный телеканал, вещавший в 2010-2012 годах.
показати весь коментар
07.10.2020 17:03 Відповісти
армяне кстати не обращались в одкб.то факт.Алиев терпит неудачи на фронте.это тоже факт.мазутный султан никак не может смириться что за 10 дней боев потеряв более 3000 солдат ни *** не добился.это тоже факт.
показати весь коментар
07.10.2020 16:33 Відповісти
Дело в том, что со временем я подзабыл то, что узнал в конце 80-х и в 90-е о распаде СССР. Больше интересовала история Украины. А фильм освежил в памяти события, да и некоторые подробности узнал.
показати весь коментар
07.10.2020 17:26 Відповісти
 
 