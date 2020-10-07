УКР
Для абітурієнтів з окупованих Донбасу і Криму продовжили термін для вступу до вишів

Для абітурієнтів з окупованих Донбасу і Криму продовжили термін для вступу до вишів

Міністерство освіти України продовжило до 23 жовтня вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих Донбасу і з Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

"Вступ дітей з тимчасово окупованих територій відбувається у два етапи: до 20 серпня 2020 року, другий етап продовжено до 23 жовтня. Ми, враховуючи всі обставини, які складаються на пунктах пропуску, пандемію, подовжуємо терміни вступу таких дітей до закладів вищої освіти України", - сказав Вітренко.

Він нагадав, що в 2020 році центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", через які вступники з тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських вишів, були відкриті в усіх університетах України. Зокрема, це 166 університетів підпорядкування Міністерства освіти та науки, 12 університетів Міністерства охорони здоров’я, 14 — Міністерства культури та інформаційної політики та 3 виші структури МВС.

За словами заступника міністра, для дітей з тимчасово окупованих територій за квотою 2 було виділено понад 12 тисяч місць держзамовлення — в університетах МОН - 11 600 місць, в університетах МОЗ — 890 місць, у вишах МКІП — 259 місць.

Счастье то какое!
показати весь коментар
07.10.2020 15:07 Відповісти
навчаться дітки, а потім поїдуть у рідну говєнь працювати, може за малим виключенням
показати весь коментар
07.10.2020 15:11 Відповісти
Нет, вот за какие заслуги и отчего такое преимущество такому кафну перед абитуриентами с Украины? Оно поступит тогда, когда половина семестра уже прошла, а в декабре сессия. И? "Путенпамагиущимляют!", да?
*****, тупорылые дебилы...
показати весь коментар
07.10.2020 15:14 Відповісти
Правильно, на растове не поступили, давай из к нам , на бюджет
показати весь коментар
07.10.2020 15:17 Відповісти
ЗЕприматы не оставляют попыток хоть тушкой, хоть чучелом всунуть этот кал в тело Украины
показати весь коментар
07.10.2020 15:18 Відповісти
ГОСЗАКАЗ - жто за счёт украинского налогоплательщика ?????

12000 мест .

О западной Украине вообще никто не думает
показати весь коментар
07.10.2020 15:29 Відповісти
дети с Западной едут за свои ,в Польщу учится,ибо "зеленая безплатная благодать" на ордловском направлении
показати весь коментар
07.10.2020 15:52 Відповісти
 
 