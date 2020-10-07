Для абітурієнтів з окупованих Донбасу і Криму продовжили термін для вступу до вишів

Міністерство освіти України продовжило до 23 жовтня вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих Донбасу і з Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

"Вступ дітей з тимчасово окупованих територій відбувається у два етапи: до 20 серпня 2020 року, другий етап продовжено до 23 жовтня. Ми, враховуючи всі обставини, які складаються на пунктах пропуску, пандемію, подовжуємо терміни вступу таких дітей до закладів вищої освіти України", - сказав Вітренко.

Він нагадав, що в 2020 році центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", через які вступники з тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських вишів, були відкриті в усіх університетах України. Зокрема, це 166 університетів підпорядкування Міністерства освіти та науки, 12 університетів Міністерства охорони здоров’я, 14 — Міністерства культури та інформаційної політики та 3 виші структури МВС.

За словами заступника міністра, для дітей з тимчасово окупованих територій за квотою 2 було виділено понад 12 тисяч місць держзамовлення — в університетах МОН - 11 600 місць, в університетах МОЗ — 890 місць, у вишах МКІП — 259 місць.