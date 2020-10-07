УКР
Новини Бюджет-2021
589 3

До проєкту Держбюджету-2021 внесли вже понад 5 тис. поправок, - "слуга народу" Кравчук

До проєкту Державного бюджету на 2021 року народні депутати внесли понад п'ять тисяч поправок, Бюджетний комітет буде розглядати їх наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Я знаю, що наступного тижня Бюджетний комітет буде розглядати ретельно поправки (до проєкту Державного бюджету на 2021 рік - ред.). Подано близько п'яти тисяч правок до бюджету. Це доволі складна робота, але Бюджетний комітет працюватиме, якщо потрібно, в режимі відеоконференції, онлайн, це доступно", - розповіла депутат.

Кравчук також висловила переконання, що народні депутати зможуть зібратися 20 жовтня на засідання парламенту для розгляду проєкту бюджету в першому читанні.

"Зараз якраз максимально той період, щоб зменшити соціальні контакти і щоб видужали народні депутати, які зараз хворіють. Зараз хворіє, наскільки я пам'ятаю, 22 народні депутати загалом у Верховній Раді і в нашій фракції - дев'ять. На жаль, вчора ще додався ще один позитивний тест в одного з моїх колег. Тому дійсно, для цього потрібен час. Добре, що зараз іде робота в комітетах", - зазначила Кравчук.

Також читайте: У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді представили проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

ВР (15235) держбюджет (2506) поправки (83) Кравчук Євгенія (375)
не внесли.

А "запропонували"
99% цих "поправок"- від мажоритарників, юдьчиних, зажопів, "замайбахів" та коломойш "дайте пільги", "дайте гроші", "народ вимирає".
07.10.2020 15:33 Відповісти
Ну у Вас и Работенка. Украинский народ Работает , дает деньги , - Сидите ничего не делая деребаните , Заработанное , - Общим Корыто , а вокруг Депутаты , а кто Сыпит в Это корыто, тому в Сыто .
07.10.2020 15:35 Відповісти
"у семи нянек - дитя без глаза".
а у не доделанного Бюджета - страна в дефолте.
07.10.2020 15:41 Відповісти
 
 