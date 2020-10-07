ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з Маріуполя: крали гроші з картки загиблого і вимагали 200 тис. з приїжджого
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, повідомили про підозру двом оперуповноваженим Центрального Відділу поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області в скоєнні низки злочинів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідством встановлено, що у вересні 2019 року оперуповноважені відділу кримінальної поліції, перебуваючи на місці події, де було виявлено тіла померлого чоловіка, заволоділи його банківською карткою та сім-карткою з абонентським номером. В подальшому правоохоронці почали користуватися банківською картою померлого.
Крім цього, в січні 2020 року ці оперуповноважені з метою підвищення показників своєї роботи у місті Маріуполі безпідставно затримали приїжджого чоловіка та змусили затриманого зізнатися в тому, що він приїхав до міста начебто з метою збуту наркотичних засобів шляхом так званих "закладок". Створивши штучні докази вчинення злочину, оперуповноважені викликали слідчо-оперативну групу, яка затримала чоловіка.
В подальшому правоохоронці висунули затриманому вимогу надати їм 200 000 гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності, а також звільнення з-під варти. Та шляхом обману одержали від дружини затриманого чоловіка приблизно 50 тисяч гривень, які вони розподілили між собою та використали на особисті потреби, зокрема азартні ігри.
Таким чином, поліцейські підозрюються за цілою низкою статей ККУ.
У разі доведення провини підозрюваним правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нині вирішується питання про обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу.
