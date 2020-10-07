УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7619 відвідувачів онлайн
Новини
2 166 9

ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з Маріуполя: крали гроші з картки загиблого і вимагали 200 тис. з приїжджого

ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з Маріуполя: крали гроші з картки загиблого і вимагали 200 тис. з приїжджого

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, повідомили про підозру двом оперуповноваженим Центрального Відділу поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області в скоєнні низки злочинів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що у вересні 2019 року оперуповноважені відділу кримінальної поліції, перебуваючи на місці події, де було виявлено тіла померлого чоловіка, заволоділи його банківською карткою та сім-карткою з абонентським номером. В подальшому правоохоронці почали користуватися банківською картою померлого.

Крім цього, в січні 2020 року ці оперуповноважені з метою підвищення показників своєї роботи у місті Маріуполі безпідставно затримали приїжджого чоловіка та змусили затриманого зізнатися в тому, що він приїхав до міста начебто з метою збуту наркотичних засобів шляхом так званих "закладок". Створивши штучні докази вчинення злочину, оперуповноважені викликали слідчо-оперативну групу, яка затримала чоловіка.

В подальшому правоохоронці висунули затриманому вимогу надати їм 200 000 гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності, а також звільнення з-під варти. Та шляхом обману одержали від дружини затриманого чоловіка приблизно 50 тисяч гривень, які вони розподілили між собою та використали на особисті потреби, зокрема азартні ігри.

Також дивіться: Поліція Донеччини повідомила про підозру жінці, яка "на ґрунті ревнощів" хотіла підірвати експолонянку "ДНР" Бучок. ФОТО

Таким чином, поліцейські підозрюються за цілою низкою статей ККУ.

У разі доведення провини підозрюваним правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нині вирішується питання про обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу.

Автор: 

здирство (284) Маріуполь (3267) Нацполіція (15496) ДБР (3736)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полиция в Украине это ОПГ а не правоохранители.
показати весь коментар
07.10.2020 15:36 Відповісти
А в чем собственно новость?
показати весь коментар
07.10.2020 15:43 Відповісти
Действительно..а машины и квартиры они за какие средства будут покупать..за ЗП?Они же не лохи какие то )))Посмотрите на каких тачках все эти оперуполномоченные и следаки ездят.....от и наживают все непосильным трудом
показати весь коментар
07.10.2020 17:18 Відповісти
ТАК ТАКИМ В МАРИКЕ ВСЕГДА ЗАНИМАЛИСЬ, ВСЯКИЕ оперы суховы, СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОКУРАтуры шмойлов ит. д.
показати весь коментар
07.10.2020 15:47 Відповісти
Это же мародерство в прямом смысле.
показати весь коментар
07.10.2020 15:56 Відповісти
Для початку закрийте Менську колонію №91 для дерслужбовців та правоохоронців і відправляйте корумповане лайно - звичайних кримінальників - на загальну зону. Потім варто ввести обтяжуючий коефіціент для всіх державних службовців, які мають бути взірцем законослухняності! Іншими словами покарання держслужбовцям має бути значно суворішим бо це зрадники держави які ********* державні інститути.
показати весь коментар
07.10.2020 16:09 Відповісти
Банда занималась темными делами...
показати весь коментар
07.10.2020 16:55 Відповісти
 
 