Чорні скриньки Ан-26 розшифровані: розслідування виявило грубі порушення і встановило причини нештатної роботи лівого двигуна, - Уруський
Розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань і в організації польотів в цілому.
Про це заявив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віцепрем'єр Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.
"6 жовтня 2020 року разом з Президентом України та членами уряду взяв участь у церемонії прощання з 18 курсантами Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та сімома льотчиками, які загинули внаслідок катастрофи літака Ан-26Ш поблизу Чугуєва Харківської області.
Жахлива трагедія забрала життя синів України майбутніх штурманів та пілотів, а також досвідчених військових авіаторів. Нехай земля буде для них небом. Висловлює глибоке співчуття родинам загиблих.
- Цього ж дня відвідав військову частину А4104, де заслухав доповідь голів трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи – авіаційної, льотної та технічної.
- На сьогодні можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.
- Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по "ИКМ" (вимірювач крутного моменту). Це сталося в наслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна.
- Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень, як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом.
- Наразі Урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області, продовжує свою роботу.
- Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року. Після чого матеріали будуть передані до військових комісаріатів і, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 року очікується розпочати процес виплат компенсацій сім’ям загиблих", - розповів Уруський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.
Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
После пленок Лероса верить ЗЕлупой власти - себя не уважать. Намалюют все, что захотят, лишь бы снять с себя вину за трагедию.
Незаметно прошел год, как клоун из «95 квартала» на стадионе «вынес приговор» Гетьману Петру Порошенко и всему народу Украины. Верховного Главнокомандущего, возродившего украинскую армию с нуля, защитившего Украину от российского православного агрессора и добившегося Томоса - избиратели отвергли, а избрали царём ************ и кощунника.
Период царствования инородца с хриплым голосом, отмечен сплошным негативом. В Украину возвратились лихие девяностые годы, со стрельбой на улицах городов, изнасилованием свидетельницы в райотделе полиции, убийством полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова и штурмом картинных галерей.
Это период отчаянной лжи шестого президента, время двойных стандартов, президентских кортежей из 38 транспортных средств, пропаганды русификации, постоянного лицемерия в «видосиках», непотизма (кумовства), беспричинных увольнений из ВСУ и ВМФ боевых генералов и Командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко, а также судовых исков Верховного потерпевшего к волонтерам Украины.
В оборонном ведомстве пояснили, что массовые увольнения высших офицеров ВСУ связаны с общим курсом нового стратегического плана офиса президента на «перестать стрелять».
Спочивайте з миром, хлопці! Схиляю голову....
Далі - "Заслухав трьох голів комісій" - піпець яка важлива інформація!
"Засвідчили наявність грубих порушень" - це типу пілот звернувся до колеги не "Пане капітане"? У чому полягають порушення і як саме вони вплинули на те, що літак різко довернув вліво? Але проце - мовчок!
"Урядова комісія продовжує свою роботу" - оце так новина! Я просто в шоці!
Коротше - тупий самопіар без жодної конкретикі!
міня аж трісьот!
Так от - літаки періодично ставлять на таку повноцінну діагностику, з подальшим ремонтом підозрілих вузлів, і повною заміною тих деталей, які вже близькі до вичерпання свого ресурсу роботи згідно з рекомендаціями виробника.
До речі - є досить висока вирогідність того, що Ви живете в домі, який вже вичерпав прогнозований строк своєї експлуатації згідно з проектною документацією, але ж це не значить, що Ви завтра переїдете на нове місце проживання, правда ж?
РУ-19А-300 устанавливался на самолёты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-24 Ан-24 РВ, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-26 Ан-26 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-30 Ан-30 . Для управления тягой двигателя (для укорачивания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82#%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0 разбега , ускорения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 набора высоты и завершения полёта при отказе одного из основных двигателей) в кабине экипажа на среднем пульте справа от рычагов управления основными двигателями (РУД) установлен третий РУД.
Слуги Кремля
зае....сексуально утомил этот микки маус своим беспардонным пиаром на всём, что движется... без всяких там этических и логических рамок.... "Вчера в роддоме Фигснейской больницы случилось три выкидыша в течение суток. Медицинская комиссия вместе с Президентом Украины внимательно изучиоим места выкидышей и установили массу просчётов...Президент Украины собрал молодожёнов посёлка и показал им как надо действовать во избежание..." Только что в селе Мелковатом 3.14-здобольского района на Х""вщине прорвало канализацию....представители селькоммунхоза вместе с Президентом Украины углублённо изучили причины аварии и поняли чем это пахнет...." Тьфу, бл" ! вместе с Президентом Украины