Чорні скриньки Ан-26 розшифровані: розслідування виявило грубі порушення і встановило причини нештатної роботи лівого двигуна, - Уруський

Розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань і в організації польотів в цілому.

Про це заявив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віцепрем'єр Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.

"6 жовтня 2020 року разом з Президентом України та членами уряду взяв участь у церемонії прощання з 18 курсантами Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та сімома льотчиками, які загинули внаслідок катастрофи літака Ан-26Ш поблизу Чугуєва Харківської області.

Жахлива трагедія забрала життя синів України майбутніх штурманів та пілотів, а також досвідчених військових авіаторів. Нехай земля буде для них небом. Висловлює глибоке співчуття родинам загиблих.

Цього ж дня відвідав військову частину А4104, де заслухав доповідь голів трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи – авіаційної, льотної та технічної.

На сьогодні можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.

Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по "ИКМ" (вимірювач крутного моменту). Це сталося в наслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна.

Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень, як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом.

Наразі Урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області, продовжує свою роботу.

Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року. Після чого матеріали будуть передані до військових комісаріатів і, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 року очікується розпочати процес виплат компенсацій сім’ям загиблих", - розповів Уруський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.




