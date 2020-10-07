УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7259 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Авіакатастрофа під Чугуєвом
34 008 66

Чорні скриньки Ан-26 розшифровані: розслідування виявило грубі порушення і встановило причини нештатної роботи лівого двигуна, - Уруський

Чорні скриньки Ан-26 розшифровані: розслідування виявило грубі порушення і встановило причини нештатної роботи лівого двигуна, - Уруський

Розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань і в організації польотів в цілому.

Про це заявив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віцепрем'єр Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.

"6 жовтня 2020 року разом з Президентом України та членами уряду взяв участь у церемонії прощання з 18 курсантами Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та сімома льотчиками, які загинули внаслідок катастрофи літака Ан-26Ш поблизу Чугуєва Харківської області.

Жахлива трагедія забрала життя синів України майбутніх штурманів та пілотів, а також досвідчених військових авіаторів. Нехай земля буде для них небом. Висловлює глибоке співчуття родинам загиблих.

  • Цього ж дня відвідав військову частину А4104, де заслухав доповідь голів трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи – авіаційної, льотної та технічної.
  • На сьогодні можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.
  • Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по "ИКМ" (вимірювач крутного моменту). Це сталося в наслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна.
  • Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень, як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом.
  • Наразі Урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області, продовжує свою роботу.
  • Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року. Після чого матеріали будуть передані до військових комісаріатів і, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 року очікується розпочати процес виплат компенсацій сім’ям загиблих", - розповів Уруський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Чорні скриньки Ан-26 розшифровані: розслідування виявило грубі порушення і встановило причини нештатної роботи лівого двигуна, - Уруський 01
Чорні скриньки Ан-26 розшифровані: розслідування виявило грубі порушення і встановило причини нештатної роботи лівого двигуна, - Уруський 02

Автор: 

авіакатастрофа (1113) розслідування (2303) Харківщина (6054) Уруський Олег (159)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
После всех высеров влады по этому поводу я не верю ни одному слову в этом расследовании, и черные ящики я б отдал для проверки третей стороне для окончательных выводов. (Польше, Канаде и т.д.)
показати весь коментар
07.10.2020 15:44 Відповісти
+41
100%.
После пленок Лероса верить ЗЕлупой власти - себя не уважать. Намалюют все, что захотят, лишь бы снять с себя вину за трагедию.
показати весь коментар
07.10.2020 15:46 Відповісти
+17
будь яке розслідування не поверне батькам синів. Але може запобігти іншій трагедії.
Спочивайте з миром, хлопці! Схиляю голову....
показати весь коментар
07.10.2020 15:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нк и что ?! вон у США стратегические бомбандиры что летали над нами недавно старше Анов - а кацапы все-равно сруться от них шо капец !!!
показати весь коментар
07.10.2020 15:48 Відповісти
После всех высеров влады по этому поводу я не верю ни одному слову в этом расследовании, и черные ящики я б отдал для проверки третей стороне для окончательных выводов. (Польше, Канаде и т.д.)
показати весь коментар
07.10.2020 15:44 Відповісти
100%.
После пленок Лероса верить ЗЕлупой власти - себя не уважать. Намалюют все, что захотят, лишь бы снять с себя вину за трагедию.
показати весь коментар
07.10.2020 15:46 Відповісти
Курс на «перестать стрелять».

Незаметно прошел год, как клоун из «95 квартала» на стадионе «вынес приговор» Гетьману Петру Порошенко и всему народу Украины. Верховного Главнокомандущего, возродившего украинскую армию с нуля, защитившего Украину от российского православного агрессора и добившегося Томоса - избиратели отвергли, а избрали царём ************ и кощунника.
Период царствования инородца с хриплым голосом, отмечен сплошным негативом. В Украину возвратились лихие девяностые годы, со стрельбой на улицах городов, изнасилованием свидетельницы в райотделе полиции, убийством полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова и штурмом картинных галерей.
Это период отчаянной лжи шестого президента, время двойных стандартов, президентских кортежей из 38 транспортных средств, пропаганды русификации, постоянного лицемерия в «видосиках», непотизма (кумовства), беспричинных увольнений из ВСУ и ВМФ боевых генералов и Командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко, а также судовых исков Верховного потерпевшего к волонтерам Украины.
В оборонном ведомстве пояснили, что массовые увольнения высших офицеров ВСУ связаны с общим курсом нового стратегического плана офиса президента на «перестать стрелять».
показати весь коментар
07.10.2020 19:27 Відповісти
О Боже... ты чем от кацапов отличаешься? У тех царь в голове, у этого гетьман... Сколько конфет за пост отсыпали?
показати весь коментар
07.10.2020 22:59 Відповісти
Все вірно сказано. А ти що із 73%?
показати весь коментар
08.10.2020 08:17 Відповісти
Мне на Зе насрать, как и на пороха. Не перевариваю идолопоклонников. Это люди не способные самостоятельно мыслить и принимать решения
показати весь коментар
09.10.2020 18:51 Відповісти
Сомнений нет - это теракт.
показати весь коментар
07.10.2020 15:46 Відповісти
плюсуюсь !!
показати весь коментар
07.10.2020 15:49 Відповісти
На нари зетерористів.
показати весь коментар
07.10.2020 16:13 Відповісти
А шото он хочєт сказать по поводу отстранєнія й наказанія віновних? А как с грубимі нарушєніямі? Виводи какіє-то будуть? Чи то всьо? Откупілісь?
показати весь коментар
07.10.2020 15:46 Відповісти
Как Назаров , пять лет прошло , а эта мразь не за решёткой ...
показати весь коментар
07.10.2020 17:13 Відповісти
Чому люди мовчать, що Назарова не покарали, навіть не понизили у званні? Де справедливість? Він знав, що на смерть посилає літак з десантниками, його попереджали. Чи ця гнида дорожча для влади, ніж літак і півсотні військових? Може, Назаров також кум Пуйла?
показати весь коментар
07.10.2020 21:34 Відповісти
Любой командир, отправляющий солдат в бой ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ СТРАНУ, знает что отправляет их на смерть... Для вас это новость? Что хотели сказать???
показати весь коментар
08.10.2020 02:55 Відповісти
чего истеришь. Вон, Боинг сбили 6 лет назад, а голландцы почему-то не истерят. А тут прошло 2 недели - у тебя истерика. Притуши пердак, кацапорылый, без тебя разберемся.
показати весь коментар
07.10.2020 17:36 Відповісти
будь яке розслідування не поверне батькам синів. Але може запобігти іншій трагедії.
Спочивайте з миром, хлопці! Схиляю голову....
показати весь коментар
07.10.2020 15:49 Відповісти
але це має бути справжнє розслідування, а не спроба скинути провину на тих, кого вже немає.
показати весь коментар
07.10.2020 15:50 Відповісти
и это в мирное время,а если бы была война таких случаев которые бы через нарушения и халантность приводило бы к смерти воинов было бы сотни, одно криворукое лошье у нас живет,безответственное и наплевательское
показати весь коментар
07.10.2020 15:52 Відповісти
Це таке "лошье", що робить теракти. Їх багато тут бродить поміж нас -- там стріляють, там труять, підривають, палять... нищать економіку, тиснуть на психіку, ********* державу.
показати весь коментар
07.10.2020 21:42 Відповісти
А в зеркало не пробовали посмотреть? Вы одна из них... Вы призываете наказывать командиров отдающих ПРИКАЗ...
показати весь коментар
08.10.2020 02:59 Відповісти
Где тут упоранты которые кричали что 40 летний двигатель еще 100 лет пролетает и в огне не сгорит и вводе не утонет
показати весь коментар
07.10.2020 15:58 Відповісти
Опять же, дело не в возрасте, отказывают и двигатели выпущенные за год до катастрофы, а в соблюдении норм планово-предупредительных ремонтов.
показати весь коментар
07.10.2020 16:39 Відповісти
Тебе, неупоранту, знакомы понятия ресурс двигателя, ресурс планера или для тебя это пустые звуки?
показати весь коментар
07.10.2020 17:09 Відповісти
Двигатель не горел, с крылом не отвалился, в другом месте от планера ничего не отломилось, так что он, от ресурса упал?
показати весь коментар
07.10.2020 19:22 Відповісти
Дивлячись на церемонію поховання тих хлопчиків, хотілось задати одне питання: "А не простіше і ефективніше кошти використовувати на техніку і її своєчасний ремонт?" І хто понесе конкретну відповідальність?
показати весь коментар
07.10.2020 16:01 Відповісти
Это все общие фразы , где конкретика Чтобы не было вопросов , расследование должен проводить Boeing , украинским следователям я не верю
показати весь коментар
07.10.2020 16:06 Відповісти
Тебе надо что бы в СМИ обнародовали данные МСРП или др. аналога для конкретики? Так я на 100500% уверен что коль ты в этой статье ничего не понял, то там тем более ничего не поймешь. И еще, да кто ты такое, прячущееся под еврейским флажком, что бы украинские следователи перед тобой отчитывались?
показати весь коментар
07.10.2020 17:15 Відповісти
Вибачте, але я теж вважаю оцей пост тупим висером. Це як зайвий раз засвітитись фейсом, не даючи при цьому геть ніякоі інформації. Єдина конкретика в ньому - що відмовив один з блоків. Ну а ми самі це в той же день, коли пройшла інформація про нестандартні покази датчика, це зрозуміли.
Далі - "Заслухав трьох голів комісій" - піпець яка важлива інформація!
"Засвідчили наявність грубих порушень" - це типу пілот звернувся до колеги не "Пане капітане"? У чому полягають порушення і як саме вони вплинули на те, що літак різко довернув вліво? Але проце - мовчок!
"Урядова комісія продовжує свою роботу" - оце так новина! Я просто в шоці!

Коротше - тупий самопіар без жодної конкретикі!
показати весь коментар
07.10.2020 23:00 Відповісти
А какая от него может быть конкретика? Вы же прекрасно понимаете, что он в тех докладах ничего не понял....
показати весь коментар
08.10.2020 03:12 Відповісти
после того как они типа не могли найти ящики в поле, веры им ноль.
показати весь коментар
07.10.2020 16:15 Відповісти
зедрисня, як завжди, бла-бла-бла ніачьом
міня аж трісьот!
показати весь коментар
07.10.2020 16:15 Відповісти
Це відписка. Вихід з ладу будь-якого датчика не призводить до некерованності літака, може лише ускладнити керування. Саме так літаки проєктуються.
показати весь коментар
07.10.2020 16:30 Відповісти
А там как раз написали , шо отказал блок управления двигателем. Потому обороты и снизились, если ваапше не заглох движок, а сенсор показал истинную ситуацию -сработал, значит сенсор ИКМ был исправен
показати весь коментар
08.10.2020 02:33 Відповісти
"Один из блоков системы управления двигателем"... А в остальном все верно...
показати весь коментар
08.10.2020 03:20 Відповісти
Все выдающиеся инфекционисты оказались не менее выдающимися авиаспециалистами!
показати весь коментар
07.10.2020 16:44 Відповісти
Разгильдяйство ,неуважение к законом и предписаниям у нас ,к сожалению,в крови. Правда может быть очень неприятной и никому не понравится.
показати весь коментар
07.10.2020 16:44 Відповісти
Когда министр обороны, на следующий день, стоя на пепелище, мямлил, что двигателю ещё минимум три года летать и летать, так хотелось задать вопрос: "А много ли у вас в МОУ на парковке стоит отечественных автомобилей 1977 года выпуска, на которых генералам ещё ездить и ездить"???
показати весь коментар
07.10.2020 17:02 Відповісти
Перепрошую - а Ви часто їздите до свого автомайстра, з проханням просто перевірити стан основних вузлів своєї автівки? Не просто пошатати колеса, і загнати на естакаду щоби перевірити роботу ручника, а з інструментальним контролем роботи всіх можливих вузлів і механізмів? Я свою автівку періодично ставлю на таку діагностику, хоча це і не гарантує відсутність поломок в процесі подальшої експлуатації.
Так от - літаки періодично ставлять на таку повноцінну діагностику, з подальшим ремонтом підозрілих вузлів, і повною заміною тих деталей, які вже близькі до вичерпання свого ресурсу роботи згідно з рекомендаціями виробника.
До речі - є досить висока вирогідність того, що Ви живете в домі, який вже вичерпав прогнозований строк своєї експлуатації згідно з проектною документацією, але ж це не значить, що Ви завтра переїдете на нове місце проживання, правда ж?
показати весь коментар
07.10.2020 23:10 Відповісти
Вот зачем вы такие сложные вопросы задаете?)
показати весь коментар
08.10.2020 03:22 Відповісти
Интересно, сколько из здесь истерящих имеют хоть какое-нибудь отношение к авиации и сколько из них реально знают что такое "черные ящики", без заглядывания в гугл???
показати весь коментар
07.10.2020 17:04 Відповісти
так давайте послушаем переговоры пилотов, как загруженный на 5% самолёт с одним работающим двигателем не смог сесть на аэродроме, а куда делся третий двигатель предназначенный для взлёта с грунтовки? в баках же было 5 тонн керосина чистейшего как слёза младенца, достали зеклоуны враньём.

РУ-19А-300 устанавливался на самолёты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-24 Ан-24 РВ, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-26 Ан-26 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-30 Ан-30 . Для управления тягой двигателя (для укорачивания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82#%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0 разбега , ускорения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 набора высоты и завершения полёта при отказе одного из основных двигателей) в кабине экипажа на среднем пульте справа от рычагов управления основными двигателями (РУД) установлен третий РУД.
показати весь коментар
07.10.2020 17:19 Відповісти
Не комментируйте. Авиация это не ваше.
показати весь коментар
07.10.2020 21:38 Відповісти
с чего бы это? можно по подробнее, я думаю вы спец по флюгированию и знаете причину катастрофы, как мне сказал один лётчик - если винт не зафлюгировал то там такая обратная тяга начинается шо самолёт сразу камнем в землю идёт, и на этом самолёте тож самое, летали на одном двигателе, а потом такая тяга пошла шо капец, даже следователь не даст скиздеть.
показати весь коментар
08.10.2020 08:28 Відповісти
Якщо виявлені грубі порушення - це службова недбалість, яка спричинила особливо тяжкі наслідки...Виплати - то гарно...А хенералам та ректорам - ордени?? Де та "велика" Генпрокурор?? Чи тільки ховати справи навчили?? Стіки хлопців загубили! Де Зеленський з Аваковім та ЗМІ, як по Шеремету??
показати весь коментар
07.10.2020 17:27 Відповісти
что за дебильные жесты в виде пальчиков вместо пунктов?
показати весь коментар
07.10.2020 17:48 Відповісти
Охренительный отчет. Вонючий совок. Нарушение всего и вся и всеми. То есть мы не можем пока определить ,почему произошла катастрофа, поэтому для начала надо всех обо-рать, чтобы стало понятно, что мы работаем. Истина всегда конкретна. К сожалению руководящие перцы понять этого не могут, поэтому плетут невесть что. Не просто выявить что не так , а какая связь между тем, что случилось и конкретным "не так". Кстати, часто неприятности случаются наоборот, когда следуешь тупой инструкции. Иначе дурость возрастает,а безопасность - нет.
показати весь коментар
07.10.2020 18:22 Відповісти
+ мразь потому, что.....
показати весь коментар
07.10.2020 19:04 Відповісти
А где вы там прочли,что это отчёт.Это мнение одного из членов комиссии на основании имеющихся данных на текущий момент.
показати весь коментар
07.10.2020 20:20 Відповісти
Таки да, неужто "какой-то стрелочник-***** остановил все поезда"?
показати весь коментар
07.10.2020 18:29 Відповісти
Комісії і вьісеруни усіх рангів - муйня. Тіко результати слідства.
показати весь коментар
07.10.2020 18:56 Відповісти
Тварь гнидотная, как и вся Зелемразь в целом .................
показати весь коментар
07.10.2020 19:03 Відповісти
Уважно послухав Звернення депутата восьмого скликання пана Юрія Тимошенка до Шостого президента України чую, що на Широком Лане почнуть збиратися офіцери ЗСУ і створять українське ГКЧП по порятунку Неньки https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5MLEqX7CEq4%3Ffbclid%3DIwAR3ipGRlY5okD6XNzOj6qvinlCq6QKJTcp_krOJ9REa3bafWuY0_GACr9IM&h=AT2fM8bvutY2pmQx4gfszm7kDK-LVog4l0HFrpGpm3TlBKBjIh0ODrFzRtGEeMHCuIUpPq9ovSkngfUrXpbJa-srrf_GijnrtcFQPPfaKEB9f77Fqyay_KykDwmiz31sburO0dUoLrOKISiJBw6pou_0h9oO-4Bket3C3br6rkveVN_zGM5erWC8yH0gxVjb1RUecZkDzLwP1hq3_GBfFRcHdFv7kQg9Szdd6NQvzLE2Zne2q6xkE73oL6cFyQt3p3ZYSt3FF-V0hdapUZT0oq0xQER-lQqXZqw1fggNJLzFEQqFVuPqoVpSYNRhQRANxu3NmHE7nWFYAJbQE7ybGPePom4WpTxcCcjskQ3Waok7Ok3fmxy_54XHPrBbv2KEno6yxECEh677kMQjnk2ZI1Q5JIW_kq1ckwBEblgGN_a-0_FpU7gkFvHEI0xBeeFCXy2vrEAYkwZzIdgCaxbgaOJGXrncXlvC7Wo55S5d9MBQIqgX9-BrniQW_PY4LwPmMszfHbEillKqhZRdC_eU_RyI9UFp1dYoQBY1mfO0WM8tQzq54eUDd1kJn5atcfLIroUPWODlhGWx3Ys_l8v3zgHr_sGUN4ShIQhYX6hEHdwT7JKAh99awcNmpY8 https://youtu.be/5MLEqX7CEq4
показати весь коментар
07.10.2020 19:24 Відповісти
Давно пора.
показати весь коментар
07.10.2020 22:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/122752 А почему , сразу на ты , мы шо с вами , вискарь вместе пили Израильский флаг , потому что я живу в Израиле . И имею интерес в Украине , плачу налоги , и хочу знать , почему падает такая надежная машина Летчики же не идиоты , они не живут в вакууме Но есть определенные обстоятельства : рядом граница вражеского государства , перед этим у той стороны на учениях все падало и взрывалось , плюс самолеты НАТО над Киевом , плюс слабость ***** к авио катастрофам . Как то так
показати весь коментар
07.10.2020 20:15 Відповісти
Вы не допускаете что пилоты могут ошибаться. Они не роботы. И ничто человеческое им не чуждо. В том числе и оценка ситуации. Вспомните катастрофу в Иране Ан-140 . За штурвалом были не пацаны, а летчики испытатели завода Антонова. Авиация не прощает ошибок.
показати весь коментар
07.10.2020 21:51 Відповісти
Ан 24,26,30 - самолеты со сложной аэродинамикой, слабой энерговооруженностью, абсолютно не терпящие грубых ошибок в пилотировании. Особенно это касается эксплуатации двигателей, ПОС, механизации крыла в условиях обледенения. Откройте статистику катастроф данных типов ВС, и вы поймете о чем я говорю. В зраде не подозревайте. К ***** как и к нашей нынешней "власти" отношусь примерно одинаково. Один руками других уничтожает Украину.
показати весь коментар
07.10.2020 22:07 Відповісти
Почему на "ты"? Да всего лишь потому, что так как бы принято в интернет общении. И да, кто кто, а пилоты не идиоты, но.....человеки, со всему присущими им огрехами. Кстати, насчет вражеского гос-ва, я уже писал, что в стране воюющей седьмой год, вариант диверсии должен рассматриваться в первую очередь и должен быть основной версией и только после убедительных доказательств отсутствия оной, следует переходить к рассматриванию др. версий.
показати весь коментар
07.10.2020 23:22 Відповісти
ВОНИ ЗРОБЛЯТЬ ЯК ЗАВЖДИ ВИННИМИ ПОМЕРЛИХ - з кацапами воюємо вже 6 рік, а версію диверсію/ теракта не розглядають.
Слуги Кремля
показати весь коментар
07.10.2020 21:26 Відповісти
так, я цілком довіряю висновкам комісії... людський фактор причина аварії 99,9%. небо помилок не прощає..
показати весь коментар
07.10.2020 22:54 Відповісти
так в данном случае помилка - от чванливости летунов...
показати весь коментар
08.10.2020 02:35 Відповісти
Там же из-за отказа блока управления двигателем, пока сработал сенсор ИКМ, другие приборы указывали на внештатную ситуацию. По-хорошему, такой отказ- это банальность , для того чтобы быстро поменять блок управления двигателя или переключиться на резервный. Значит приборы должным образом никто не мониторил. Да и фактор тупости не исключен у владельцев за сало купленных дипломов - летунов... Можно быть сверх опытным спецом, при условии часто повторяющихся ситуаций и обретении на их устранении опыта. Но если чел тупой, тест на IQ это быстро вам на это укажет, то увы, - трагедия, бо тупой в экстриме не сосредоточится, а, паникуя, привнесет еще больше экстрима.
показати весь коментар
08.10.2020 02:44 Відповісти
всё правильно расшифровали.
показати весь коментар
08.10.2020 03:48 Відповісти
Надеюсь, поймут меня правильно... Реально скорбь...и реально пусть земля будет небом для этих ребят.... В чём же моё НО? В том как зае.... сексуально утомил этот микки маус своим беспардонным пиаром на всём, что движется... без всяких там этических и логических рамок.... "Вчера в роддоме Фигснейской больницы случилось три выкидыша в течение суток. Медицинская комиссия вместе с Президентом Украины внимательно изучиоим места выкидышей и установили массу просчётов...Президент Украины собрал молодожёнов посёлка и показал им как надо действовать во избежание..." Только что в селе Мелковатом 3.14-здобольского района на Х""вщине прорвало канализацию....представители селькоммунхоза вместе с Президентом Украины углублённо изучили причины аварии и поняли чем это пахнет...." Тьфу, бл" ! вместе с Президентом Украины
показати весь коментар
08.10.2020 08:35 Відповісти
 
 