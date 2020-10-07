УКР
У 2020 році київські двори відремонтували на 620 млн гривень, - Кличко

На оновлення прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у всіх районах міста з бюджету столиці в цьому році виділили 620 млн грн.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

"840 прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у всіх районах столиці оновили цього року. В 2019 році - 827 дворів. Деякі з них не бачили ремонту по 40-50 років!" - сказав Кличко.

За словами мера Києва, велику програму з ремонту дворів місто розпочало минулого року. Якщо в 2019-му роботи здійснювали переважно у невеликих дворах та проїздах, то цьогоріч - в основному на територіях площею понад 1000 квадратних метрів.

"Це - наймасштабніше оновлення дворів за останні десятиріччя. На більшості об’єктів роботи вже здійснили на понад 90 %. У Дарницькому, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах роботи завершили в повному обсязі", - додав Кличко.

Найбільшу кількість об'єктів оновили в Дарницькому районі - 111, у Дніпровському – 106, у Деснянському районі відремонтували 99 дворів і проїздів, в Cолом’янському районі – 91 об’єкт.

"Всього на оновлення прибудинкових територій та міжквартальних проїздів цьогоріч ми виділили 620 млн гривень. І цю програму з ремонту столичних дворів та проїздів продовжимо і наступного року", - наголосив Віталій Кличко.

+4
Та бачили... Поклали новий асфальт, а потім два рази перекопували, бо труби тільки латають, а не замінюють. Перпетуум мобіле. Вічний дерибан.
07.10.2020 15:56 Відповісти
+2
То єсть в 620 дворов вложілі по лімону! Ну ілі в 1240 дворов по полляма. Такє от очєй мешканців нє скроєшь! Хто-то может здєлать фотозвіт цього процвітання? Нє на папері, а как оно в житті?
07.10.2020 16:03 Відповісти
+2
А до выборов почему не делался ремонт??
07.10.2020 16:08 Відповісти
Положили толстый слой асфальта, а жильцы хотят вызвать 1+1 что ещё площадку не сделали.
07.10.2020 23:56 Відповісти
да делался.
2 моста оно строили и реконструировало 5 лет.за двойную смету.
+еще на очереди 2.и все по моему пути на работу.
07.10.2020 16:43 Відповісти
Голосуй за верещучку, будешь пешком ходить, мозги прочистятся.
07.10.2020 23:58 Відповісти
Проспекты, дороги, мосты. Хотя кому я пишу- Сызрань с шишками.
08.10.2020 00:01 Відповісти
Клячко и зегнида пилят бюджет, сльігались ...
07.10.2020 16:14 Відповісти
этот казахсий поц может только стеклянные мосты с поющими фонтанами делать.
кстати новая молодая онлайн-команда того,кто "не только лишь все" ,первое-из стекла,а второе-еще пойот?)))
07.10.2020 16:41 Відповісти
О.Кучеренко.

На сьогодні кожний рядок Київського бюджету - оборудка! https://youtu.be/GQARsWQZKXM?fbclid=IwAR1UZ7Bw3eZGkip2u8ooqgfZko9jTHUmM02-o7VvBKPpD2jloyBE8eq-4MU https://youtu.be/GQARsWQZKXM
07.10.2020 16:56 Відповісти
Та ты шо! А как там Шулявский мост? Сколько еще десятков лямов нужно, чтобы просто закончить ремонт, т.к. развязки новой нет - как была бестолковая старая, так и осталась
07.10.2020 19:36 Відповісти
А когда доделаю, будешь на коленях извиняться?
07.10.2020 23:59 Відповісти
На коленях извиняются твои больные собратья перед говорящими мартышками, когда трепеща бормочат black life matter
08.10.2020 06:49 Відповісти
И, если не дошло с первого раза, повторяю - там нет новой развязки, там за огромные деньги не доремонтирована старая
08.10.2020 07:12 Відповісти
Ок ничего нет. И моста нет. Спи спокойно.
09.10.2020 12:21 Відповісти
Ты не белый и не черный, а дебил зелёный😃!
09.10.2020 12:19 Відповісти
 
 