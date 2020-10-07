У 2020 році київські двори відремонтували на 620 млн гривень, - Кличко

На оновлення прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у всіх районах міста з бюджету столиці в цьому році виділили 620 млн грн.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

"840 прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у всіх районах столиці оновили цього року. В 2019 році - 827 дворів. Деякі з них не бачили ремонту по 40-50 років!" - сказав Кличко.

За словами мера Києва, велику програму з ремонту дворів місто розпочало минулого року. Якщо в 2019-му роботи здійснювали переважно у невеликих дворах та проїздах, то цьогоріч - в основному на територіях площею понад 1000 квадратних метрів.

"Це - наймасштабніше оновлення дворів за останні десятиріччя. На більшості об’єктів роботи вже здійснили на понад 90 %. У Дарницькому, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах роботи завершили в повному обсязі", - додав Кличко.

Найбільшу кількість об'єктів оновили в Дарницькому районі - 111, у Дніпровському – 106, у Деснянському районі відремонтували 99 дворів і проїздів, в Cолом’янському районі – 91 об’єкт.

"Всього на оновлення прибудинкових територій та міжквартальних проїздів цьогоріч ми виділили 620 млн гривень. І цю програму з ремонту столичних дворів та проїздів продовжимо і наступного року", - наголосив Віталій Кличко.