На День захисника України 14 жовтня ми будемо використовувати превентивні поліцейські механізми, - Фацевич

Для забезпечення правопорядку під час масових акцій з нагоди Дня захисника України та 78-ї річниці створення Української повстанської армії (УПА) будуть використовуватися превентивні поліцейські заходи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави Національної поліції України Олександр Фацевич.

За словами Фацевича, для недопущення можливих провокацій у місцях проведення масових заходів будуть застосовуватися превентивні поліцейські механізми.

"Серед них - перевірка документів і огляд речей, громадян. За потреби - обмеження доступу на окремі ділянки під час масових акцій. До роботи в місцях великого скупчення людей також будуть залучені групи превентивної комунікації", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Народжені перемагати": у Києві відбудеться зустріч із захисниками Донецького аеропорту