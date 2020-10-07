УКР
На День захисника України 14 жовтня ми будемо використовувати превентивні поліцейські механізми, - Фацевич

Для забезпечення правопорядку під час масових акцій з нагоди Дня захисника України та 78-ї річниці створення Української повстанської армії (УПА) будуть використовуватися превентивні поліцейські заходи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави Національної поліції України Олександр Фацевич.

За словами Фацевича, для недопущення можливих провокацій у місцях проведення масових заходів будуть застосовуватися превентивні поліцейські механізми.

"Серед них - перевірка документів і огляд речей, громадян. За потреби - обмеження доступу на окремі ділянки під час масових акцій. До роботи в місцях великого скупчення людей також будуть залучені групи превентивної комунікації", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Народжені перемагати": у Києві відбудеться зустріч із захисниками Донецького аеропорту

Нацполіція (15496) Фацевич Олександр (88) День захисників і захисниць України (157)
+11
07.10.2020 15:49 Відповісти
+11
Таки напрягают ЗЕлень защитники Украины.
07.10.2020 15:53 Відповісти
+4
Тобиш открыто заявление что нам насрать на ваши права и Конституцию будем ставить раком кого захотим и где захотим ..Теперь на акцию после такого заявления толпа будет провоцировать мусоров
07.10.2020 15:55 Відповісти
07.10.2020 15:49 Відповісти
Дави кацапських мутантів.
07.10.2020 16:11 Відповісти
07.10.2020 16:17 Відповісти
Дуже кошерерно виглядає жид рабінович з лабабайкою. Світлина - ЗАЧЬОТНА.
07.10.2020 21:06 Відповісти
Таки напрягают ЗЕлень защитники Украины.
07.10.2020 15:53 Відповісти
Тобиш открыто заявление что нам насрать на ваши права и Конституцию будем ставить раком кого захотим и где захотим ..Теперь на акцию после такого заявления толпа будет провоцировать мусоров
07.10.2020 15:55 Відповісти
Пфф... да срали они на ваши конституционные права и раньше. Заперли на два месяца по домам - и что? За вычетом малого количества тех, кого только ленивый не хает - сидели все как миленькие и даже не пикали.
07.10.2020 16:08 Відповісти
Побейте студентов и узнаете что такое перевёртыш из милиции в полицию потом жандармерию перерехформируют
07.10.2020 15:56 Відповісти
А какие нахрен скопления людей? Ковид жеж? Все - соблюдают социальную дистанцию)))

А если серьезно... то никогда такого не было и вот опять.
07.10.2020 16:09 Відповісти
Мусора мрази
07.10.2020 16:13 Відповісти
Уже обосрались что ОП с ермаком яйцами закидают.
07.10.2020 16:33 Відповісти
Очкують курви москальські, ой як очкують💥!!!
07.10.2020 16:54 Відповісти
Якби ж проукраїнські сили нарешті знайшли спільну мову. Інакше доля України сумнівна.
07.10.2020 22:20 Відповісти
 
 