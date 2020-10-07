УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7259 відвідувачів онлайн
Новини
875 5

За фактами реєстрації кандидатів-двійників на місцевих виборах відкрито 11 кримінальних проваджень, - Нацполіція

За фактами реєстрації кандидатів-двійників на місцевих виборах відкрито 11 кримінальних проваджень, - Нацполіція

Найбільш зухвалий факт - реєстрація "двійників" мера міста Умані. Зараз за цими фактами порушено два кримінальні провадження, досудове розслідування триває.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Руслан Дударець.

За його словами, ця виборча кампанія не стала винятком щодо перешкоджання виборчому праву громадян - насамперед це стосується підкупу виборців і перешкоджання виборчому законодавству. За цими фактами розпочато 47 і 38 кримінальних проваджень відповідно, що становить 80% від загальної реєстрації за порушення виборчих прав громадян. Найбільше кримінальних проваджень зареєстровано в Київській області - 7, Одеській - 6, Донецькій і Полтавській - по 4.

Дударець повідомив, що за фактами реєстрації кандидатів- "двійників" поліція відкрила 11 кримінальних проваджень.

Загалом поліція притягнула до відповідальності 14 осіб, яким оголошено підозри у 8 кримінальних провадженнях.

"Ми вже повідомили про підозру кандидату мера міста Світловодськ та його спільнику, які з метою перешкоджання конкурентам підшукали особу – "двійника", який зареєструвався на вибори. Надалі знявся і почав співпрацювати зі слідством", - зазначив Дударець.

"Також мають місце факти щодо поширення недостовірної інформації стосовно зняття кандидатури на користь іншого кандидата. На цей момент триває досудове розслідування за 20 кримінальними провадженнями за фактом внесення неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців", - підсумував заступник голови ГСУ НПУ.

Також читайте: З виборів мера в Одесі зняли "двійників" Зеленського, Філімонова та Саакашвілі

Автор: 

двійники (6) місцеві вибори (1367) порушення (614) Нацполіція (15496)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошая новость из #Рязанская области. Мощные #взрывы и пожары на складах с боеприпасами. Взрывы слышны на всю округу. Вся солдатня, включая начальника арсенала эвакуировались.
показати весь коментар
07.10.2020 15:46 Відповісти
По фактам регистрации кандидатов-двойников на местных выборах открыты 11 уголовных производств, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3756
показати весь коментар
07.10.2020 16:10 Відповісти
Сделали из выборов цирк. Идет всякий мусор.
показати весь коментар
07.10.2020 15:49 Відповісти
Что за бред? Ну что вы сможете им предъявить? Если чувак с такой же фамилией как и у другого кандидата регистрируется на выборы, то что он нарушает? Аж нифига.
показати весь коментар
07.10.2020 16:03 Відповісти
дуже хочеться почути за якою статтею КК України поліція повідкривала провадження за співзвучність прізвищ кандидатів.
показати весь коментар
07.10.2020 16:13 Відповісти
 
 