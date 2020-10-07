За фактами реєстрації кандидатів-двійників на місцевих виборах відкрито 11 кримінальних проваджень, - Нацполіція

Найбільш зухвалий факт - реєстрація "двійників" мера міста Умані. Зараз за цими фактами порушено два кримінальні провадження, досудове розслідування триває.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Руслан Дударець.

За його словами, ця виборча кампанія не стала винятком щодо перешкоджання виборчому праву громадян - насамперед це стосується підкупу виборців і перешкоджання виборчому законодавству. За цими фактами розпочато 47 і 38 кримінальних проваджень відповідно, що становить 80% від загальної реєстрації за порушення виборчих прав громадян. Найбільше кримінальних проваджень зареєстровано в Київській області - 7, Одеській - 6, Донецькій і Полтавській - по 4.

Дударець повідомив, що за фактами реєстрації кандидатів- "двійників" поліція відкрила 11 кримінальних проваджень.

Загалом поліція притягнула до відповідальності 14 осіб, яким оголошено підозри у 8 кримінальних провадженнях.

"Ми вже повідомили про підозру кандидату мера міста Світловодськ та його спільнику, які з метою перешкоджання конкурентам підшукали особу – "двійника", який зареєструвався на вибори. Надалі знявся і почав співпрацювати зі слідством", - зазначив Дударець.

"Також мають місце факти щодо поширення недостовірної інформації стосовно зняття кандидатури на користь іншого кандидата. На цей момент триває досудове розслідування за 20 кримінальними провадженнями за фактом внесення неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців", - підсумував заступник голови ГСУ НПУ.

