Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз сім'ї кандидата в мери Кривого Рогу Шевчика

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз сім'ї кандидата в мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика.

Як повідомила УНІАН прессекретар Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, слідчий відділ Криворізького відділу поліції відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.129 Кримінального Кодексу (погроза вбивством).

Вона уточнила, що в заяві Антона Шевчика - брата кандидата в мери - повідомляється про два телефонні дзвінки.

За словами Старчевської, на цей момент особи тих, хто дзвонили, ще не встановлені.

"На даний момент триває досудове розслідування ... Поліція повинна вжити всіх відповідних заходів для встановлення особи або осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення", - додала Старчевська.

Як розповів УНІАН Антон Шевчик, погрози його сім'ї надходили з незнайомого номера, а в перший раз це сталося 23 вересня.

"Той, хто дзвонив представився співробітником поліції, уточнив моє ім'я і рік народження і сказав, що моя мати загинула і мені потрібно приїхати на впізнання", - повідомив він.

За словами Шевчика, через побоювання за безпеку своєї сім'ї він найняв охорону і звернувся із заявою в поліцію.