Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз сім'ї кандидата в мери Кривого Рогу Шевчика

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз сім'ї кандидата в мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика.

Як повідомила УНІАН прессекретар Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, слідчий відділ Криворізького відділу поліції відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.129 Кримінального Кодексу (погроза вбивством).

Вона уточнила, що в заяві Антона Шевчика - брата кандидата в мери - повідомляється про два телефонні дзвінки.

За словами Старчевської, на цей момент особи тих, хто дзвонили, ще не встановлені.

"На даний момент триває досудове розслідування ... Поліція повинна вжити всіх відповідних заходів для встановлення особи або осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення", - додала Старчевська.

Як розповів УНІАН Антон Шевчик, погрози його сім'ї надходили з незнайомого номера, а в перший раз це сталося 23 вересня.

"Той, хто дзвонив представився співробітником поліції, уточнив моє ім'я і рік народження і сказав, що моя мати загинула і мені потрібно приїхати на впізнання", - повідомив він.

За словами Шевчика, через побоювання за безпеку своєї сім'ї він найняв охорону і звернувся із заявою в поліцію.

А то як би ми дізналися про Шевчика до виборів?
Любой деятель от "слуги урода"по факту - конченая вонючая мразь. Или станет ею.
Мы и про Зельчика до выборов знали, что он никчемный фигляр.
А 73% оказывается знали про него шо-то ещё.. И вот, - получили тухлый ЗЕфир.
А то як би ми дізналися про Шевчика до виборів?
Мы и про Зельчика до выборов знали, что он никчемный фигляр.
А 73% оказывается знали про него шо-то ещё.. И вот, - получили тухлый ЗЕфир.
шевчик - это сын которого, малолетний мажор летел на аудио на красный свет и на пешеходном переходе сбил ребенка. После чего быковал и орал журналистам что "никому и ничего не должен!"
Любой деятель от "слуги урода"по факту - конченая вонючая мразь. Или станет ею.
а не тот ли это шевчик, чье 18-летнее чадо сбило на переходе пешехода (по-моему ребенка)???
То шо сбило - не главное. Печально, конечно, сынку больше 18-ти и отвечать по закону он обязан. Самое интересное, что по этому факту никакого дела открыто не было - благодаря папику. Если бы папик сказал: - Нарушил - пусть отвечает! - и было бы открыто дело, и был бы суд - я бы за него проголосовал не смотря на то, что он из зелени. Но не тут то было... Зелень оказалась очень зеленая и г......
"Погрози сім'ї" - це тому мажору, який на пішохідному людину збив? Та й і я би не стримався, відпистив би, безо всяких погроз.
дитину, 10 рокив
Недавно мала випадкову розмову з дільничним.Так ось він мені сказав,що н і к о л и поліція не порушує карну справу із-за погроз по телефону.Ніколи!Де докази.що підтверджують факт погроз?Но тут же велике цабе поскаржилось,нумо грудьми на амбразуру.До речі,як там синок-убивця себе почуває,сухарі насушив?
А на вид такой крутой перец. И кто же ему угрожает, баба Паразка?
мусара ватные шестерки этой швали донецкой типа не качегар не плотник защекан высотник конторская крыса щенок чей то выкормышь..там одно панибратство ваты и домбабве на метинвесте
