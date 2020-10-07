3 745 22
В обласній інфекційній лікарні в Харкові залишилося три місця для пацієнтів з COVID-19: реанімація стабільно заповнена на 100%, - заступниця директора Маслова
Три вільні місця залишилося в Харківській обласній інфекційній лікарні на ранок 7 жовтня.
Про це повідомила заступниця директора лікарні Валентина Маслова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на suspilne.media.
"Станом на ранок перебуває 287 хворих. Можемо прийняти трьох, до 290", - сказала Маслова.
Вона також зазначила, що вдень 7 жовтня очікується виписка частини пацієнтів, тому вільних місць побільшає.
"Реанімація стабільно на 100% заповнена, іншої ситуації немає. Стабільно 12 хворих у реанімації, плюс хворі в палатах інтенсивної терапії на базі інших відділень", - повідомила Маслова.
Топ коментарі
+13 Король Літр
показати весь коментар07.10.2020 16:08 Відповісти Посилання
+8 Артём Ярмолич
показати весь коментар07.10.2020 16:19 Відповісти Посилання
+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.10.2020 16:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Проблема в том, что и в магазинах, и в транспорте, половина людей маски носят чисто формально - не закрывая органы дыхания, а то и вовсе снимают.
Чтобы люди низкосортные не занимали их а то им потом опять платить пособия льготы...
Хуже не будет правда?