В обласній інфекційній лікарні в Харкові залишилося три місця для пацієнтів з COVID-19: реанімація стабільно заповнена на 100%, - заступниця директора Маслова

Три вільні місця залишилося в Харківській обласній інфекційній лікарні на ранок 7 жовтня.

Про це повідомила заступниця директора лікарні Валентина Маслова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на suspilne.media.

"Станом на ранок перебуває 287 хворих. Можемо прийняти трьох, до 290", - сказала Маслова.

Вона також зазначила, що вдень 7 жовтня очікується виписка частини пацієнтів, тому вільних місць побільшає.

"Реанімація стабільно на 100% заповнена, іншої ситуації немає. Стабільно 12 хворих у реанімації, плюс хворі в палатах інтенсивної терапії на базі інших відділень", - повідомила Маслова.

