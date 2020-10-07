УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7259 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 745 22

В обласній інфекційній лікарні в Харкові залишилося три місця для пацієнтів з COVID-19: реанімація стабільно заповнена на 100%, - заступниця директора Маслова

В обласній інфекційній лікарні в Харкові залишилося три місця для пацієнтів з COVID-19: реанімація стабільно заповнена на 100%, - заступниця директора Маслова

Три вільні місця залишилося в Харківській обласній інфекційній лікарні на ранок 7 жовтня.

Про це повідомила заступниця директора лікарні Валентина Маслова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на suspilne.media.

"Станом на ранок перебуває 287 хворих. Можемо прийняти трьох, до 290", - сказала Маслова.

Вона також зазначила, що вдень 7 жовтня очікується виписка частини пацієнтів, тому вільних місць побільшає.

"Реанімація стабільно на 100% заповнена, іншої ситуації немає. Стабільно 12 хворих у реанімації, плюс хворі в палатах інтенсивної терапії на базі інших відділень", - повідомила Маслова.

Читайте: У Нацслужбі здоров'я пояснили, кому показано лікування COVID-19 у стаціонарі

Автор: 

лікарня (1376) карантин (18172) Харків (5874) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Харьковчане любят своего мэра за то, что он парки сделал красивые, фонтаны, лавочки поставил. А больницы - то все фигня, на них не попиаришься.
показати весь коментар
07.10.2020 16:08 Відповісти
+8
И в Харькове и области конь не валялся по поводу мест для ковидных.Уже забито под завязку,новых принимать некуда.Г. Первомайский- к Гепе никакого отношения,кроме как Львиная доля работоспособных работает в Харькове,хотя до Харькова около 100 км.Все места заняты,реанимация -тоже.Местная власть должна использовать под госпитали дворцы спорта,пустующие ДК,и тд.Повышать расходы на ковидных,увеличивать доплаты ковидному медперсоналу.Полмиллиарда гатят на Зоо парк ,100 млн на на многоэтажную парковку,на ковид -7,6 млн.Ни копейки на зарплату.такова сущность Гепы.
показати весь коментар
07.10.2020 16:19 Відповісти
+6
не свисти! степашка сказал толь половина коек занята...
показати весь коментар
07.10.2020 16:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не свисти! степашка сказал толь половина коек занята...
показати весь коментар
07.10.2020 16:06 Відповісти
И в Харькове и области конь не валялся по поводу мест для ковидных.Уже забито под завязку,новых принимать некуда.Г. Первомайский- к Гепе никакого отношения,кроме как Львиная доля работоспособных работает в Харькове,хотя до Харькова около 100 км.Все места заняты,реанимация -тоже.Местная власть должна использовать под госпитали дворцы спорта,пустующие ДК,и тд.Повышать расходы на ковидных,увеличивать доплаты ковидному медперсоналу.Полмиллиарда гатят на Зоо парк ,100 млн на на многоэтажную парковку,на ковид -7,6 млн.Ни копейки на зарплату.такова сущность Гепы.
показати весь коментар
07.10.2020 16:19 Відповісти
думаю такое не только в Харькове
показати весь коментар
07.10.2020 16:32 Відповісти
Пару дней назад иду мимо одной из горбольниц и вижу: "скорая", вокруг суета-беготня из родни и близких того, кто в "скорой", и - врачи-ковидники в синих плащах-дождевиках, очках и синих масках-тряпочках, каких-то резиновых ботах и зеленых перчатках как сантехники до локтей..такая вот "защита" у них. У меня был реальный шок от увиденного.
показати весь коментар
07.10.2020 20:04 Відповісти
Не так подожди, местные бюджеты срезали в пользу государственного с заявлением что создается фонд для борьбы с ковидом. Этот фонд тратится на дороги, на мвд, на обеспечение выборов и тд. Но бюджет Харькова теперь должен еще раз скинутся на ковид? Тогда желательно в тот же фонд.
показати весь коментар
07.10.2020 16:54 Відповісти
Потому гепа и свалил лечиться за границу, чтоб кому-то из Харьковчан лишнее место досталось )):
показати весь коментар
07.10.2020 23:48 Відповісти
Да он также далек от этих вопросов как и Зе от всех они просто говорят даже не вникая что говорят положили текст прочитали и хорошо реальность и текст как две разные галактики а нам жить с этим
показати весь коментар
07.10.2020 17:56 Відповісти
Харьковчане любят своего мэра за то, что он парки сделал красивые, фонтаны, лавочки поставил. А больницы - то все фигня, на них не попиаришься.
показати весь коментар
07.10.2020 16:08 Відповісти
Ну наш народ сам виноват на улице людей в масках уже и не встретить
показати весь коментар
07.10.2020 16:11 Відповісти
На улице маска и не особенно нужна, если дистанцию соблюдаешь.
Проблема в том, что и в магазинах, и в транспорте, половина людей маски носят чисто формально - не закрывая органы дыхания, а то и вовсе снимают.
показати весь коментар
07.10.2020 16:41 Відповісти
Не скажите! Вчера наблюдал как из маршрутки высадили мадаму, снявшую маску на подбородок, и отказавшуюся ее надевать"Аянибаюсь". Высадили - "небойся" и дальше, дура.
показати весь коментар
07.10.2020 20:07 Відповісти
Это, к сожалению, единичный случай. Видел в маршрутке такую же дуру, которая во-первых одела при входе в маршрутку "маску" из сеточки, а затем ее еще и стянула - хотя при такой маске это уже пофиг.
показати весь коментар
07.10.2020 20:12 Відповісти
Хотелось бы своими глазами посмотреть, как кого-то высаживают. Каждый день еду в набитой битком маршрутке, меньшая половина в маске.
показати весь коментар
07.10.2020 23:53 Відповісти
Пару недель назад у нас тоже половина в масках, вторая - на подбородке, а особо "непуганные" - вообще без, а сейчас, когда ежедневно +95-100 - начали носить маски как надо, а не под мордой: никому не хочется попасть в статистику или в больничку.
показати весь коментар
08.10.2020 00:04 Відповісти
Так нужно концерт ещё один провести, и забить больницы до нового года вреред
показати весь коментар
07.10.2020 16:27 Відповісти
Правильно, дайош по концерту каждый день. Быдло будет довольно!
показати весь коментар
07.10.2020 17:16 Відповісти
Пора места выставлять на аукционе.
Чтобы люди низкосортные не занимали их а то им потом опять платить пособия льготы...
Хуже не будет правда?
показати весь коментар
07.10.2020 16:28 Відповісти
така ситуація всюди..а Степанов ..бреше
показати весь коментар
07.10.2020 18:03 Відповісти
кошмар
показати весь коментар
07.10.2020 18:08 Відповісти
Нет коек? Не проблема. Гепа всех отвправит в Шарите.
показати весь коментар
07.10.2020 18:28 Відповісти
Всіх на стадіон, де Полякова співала, на 500 ліжок вистачить.
показати весь коментар
07.10.2020 21:45 Відповісти
что будете делать? в ТЦ Стадионах и других местах делать временные больницы как Европа весной?
показати весь коментар
07.10.2020 22:08 Відповісти
 
 