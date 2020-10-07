МАУ скасовує всі рейси до Єревану до кінця жовтня через загострення конфлікту в Нагірному Карабасі

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" ухвалила рішення про скасування рейсів у Єреван до 31 жовтня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби МАУ.

У повідомленні зазначається: "Відповідний крок зумовлено високим ступенем ризиків для безпеки польотів у зоні Вірмено-Азербайджанського конфлікту. Це рішення синхронізується з позицією Державної авіаційної служби України про існування високого рівня ризиків на невизначений термін.

МАУ уважно стежитиме за розвитком подій і ухвалить рішення щодо виконання подальших рейсів у Єреван наприкінці жовтня. МАУ розраховує відновити здійснення рейсів до Вірменії після стабілізації ситуації. Визначальним фактором буде підтвердження високого рівня безпеки польотів у цьому регіоні.

Представники авіакомпанії забезпечать необхідну комунікацію з пасажирами, які вже придбали квитки на рейси до Єревану, і нададуть їм всю необхідну підтримку, яку передбачає ця ситуація".

