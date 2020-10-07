УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7149 відвідувачів онлайн
Новини
607 5

МАУ скасовує всі рейси до Єревану до кінця жовтня через загострення конфлікту в Нагірному Карабасі

МАУ скасовує всі рейси до Єревану до кінця жовтня через загострення конфлікту в Нагірному Карабасі

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" ухвалила рішення про скасування рейсів у Єреван до 31 жовтня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби МАУ.

У повідомленні зазначається: "Відповідний крок зумовлено високим ступенем ризиків для безпеки польотів у зоні Вірмено-Азербайджанського конфлікту. Це рішення синхронізується з позицією Державної авіаційної служби України про існування високого рівня ризиків на невизначений термін.

МАУ уважно стежитиме за розвитком подій і ухвалить рішення щодо виконання подальших рейсів у Єреван наприкінці жовтня. МАУ розраховує відновити здійснення рейсів до Вірменії після стабілізації ситуації. Визначальним фактором буде підтвердження високого рівня безпеки польотів у цьому регіоні.

Представники авіакомпанії забезпечать необхідну комунікацію з пасажирами, які вже придбали квитки на рейси до Єревану, і нададуть їм всю необхідну підтримку, яку передбачає ця ситуація".

Читайте також: Дві українські авіакомпанії скасували рейси до Вірменії та Азербайджану

Автор: 

МАУ (826) Нагірний Карабах (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там уже неделю война идет ..
показати весь коментар
07.10.2020 16:17 Відповісти
Русское аналоГовнетное ПВО не различает гражданский борт от военного, посадят за руль бука какую нибудь макаку, она и нажмет кнопку. Как с мн17. Лучше не приближаться.
показати весь коментар
07.10.2020 16:23 Відповісти
Главное, чтобы из Еревана не ломанулись в Украину карабахнашевцы.
показати весь коментар
07.10.2020 16:27 Відповісти
Я думаю, это негласная помощь Азербайджану, чтобы оболваненных киселёвско-соловьёвской пропагандой "добровольцев" армян отсечь...
показати весь коментар
07.10.2020 16:27 Відповісти
 
 