Говорили про виклики, пов'язані з мілітаризацією Криму, - Кулеба і Аваков зустрілися з радником британського прем'єра Кваррі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Лондоні зустрілися з радником прем'єр-міністра Великої Британії Девідом Кваррі і обговорили співпрацю з безпеки України і Великої Британії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твітері.

"У Лондоні обговорили співпрацю з безпеки України і Великої Британії з радником прем'єр-міністра Девідом Кваррі. Нова угода відкриває нові амбітні перспективи. Говорили про виклики безпеки мілітаризації Криму і про спільну протидію гібридним загрозам, в тому числі з боку РФ", - написав Кулеба.

Аваков повідомив у Twitter, що в ході зустрічі з Кваррі вони обговорили план співпраці і обміну інформацією для протидії гібридній війні, яку веде РФ. "Ми співпрацюємо як близькі партнери проти спільних загроз!" - підкреслив міністр.

Дивіться також: Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими. ФОТО

Говорили про виклики, повязані з мілітаризацією Криму, - Кулеба і Аваков зустрілися з радником британського премєра Кваррі 01

Посыл "мусора не люди", Авякан передал Скотленд Ярду?
07.10.2020 16:30 Відповісти
Не подумал бы что скажу такое...но Аваков на данный момент наверное самый адекватный и патриотичных чел в правительстве...сам в шоке !!!
07.10.2020 16:34 Відповісти
Унас занимаются международніми отношениями прежде Аваков и Ермак а Зе вообще не отсвечивает его как собачку эти два держат на поводке
07.10.2020 17:51 Відповісти
 
 