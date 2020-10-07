Тернопільська міськрада хоче через суд визнати незаконною постанову Кабміну про карантинні зони

Тернопільська міська рада звернулася до Окружного адмінсуду Києва з проханням визнати протиправними та нечинними пункти постанови Кабінету Міністрів про встановлення карантину та впровадження протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Тернопільська міська рада подала до суду на Кабінет Міністрів України і просить ОАСК визнати протиправними та нечинними пункти 1-36 постанови Кабінету Міністрів України №641" Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в повідомленні.

Йдеться про постанову, що встановлює в регіонах "зелений", "жовтий", "оранжевий" і "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Раніше в ОАСК надійшов аналогічний позов від Івано-Франківської міської ради.

