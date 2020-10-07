УКР
Тернопільська міськрада хоче через суд визнати незаконною постанову Кабміну про карантинні зони

Тернопільська міськрада хоче через суд визнати незаконною постанову Кабміну про карантинні зони

Тернопільська міська рада звернулася до Окружного адмінсуду Києва з проханням визнати протиправними та нечинними пункти постанови Кабінету Міністрів про встановлення карантину та впровадження протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Тернопільська міська рада подала до суду на Кабінет Міністрів України і просить ОАСК визнати протиправними та нечинними пункти 1-36 постанови Кабінету Міністрів України №641" Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в повідомленні.

Йдеться про постанову, що встановлює в регіонах "зелений", "жовтий", "оранжевий" і "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Раніше в ОАСК надійшов аналогічний позов від Івано-Франківської міської ради.

Читайте також: В Івано-Франківську, що входить до "червоної зони", з понеділка відкриють школи, - рішення міськради

Автор: 

Респект!
07.10.2020 16:53 Відповісти
А ще краще через суд заборонити самий вірус на території Тернопільської області! А ще Ірину Білик запросіть виступити.
У боротьбі за владу і перед виборами на яку тільки дурню не йдуть...
07.10.2020 17:19 Відповісти
Кабмін немає права на такі постанови
07.10.2020 18:03 Відповісти
ну таки можете почитать открытое письмо бельгийских врачей . до него было американских , английских и по моему швейцарских . которые конкретно с фактами пишут. что это обычное ОРВИ которое абсолютно не выходит за рамки привычного течения для ОРВИ и то что происходит вокруг него какой то бред
07.10.2020 18:33 Відповісти
От обычного ОРВИ больницы переполнены во многих странах мира. Что об этом пишут в откритых письмах врачи?
07.10.2020 21:14 Відповісти
Мало случаев в области? пожалуста снимайте. закрыть область на вьезд и выезд и пусть отменяют все.... почти каждый день новый рекорд.....
07.10.2020 22:04 Відповісти
 
 