Абромавичус про звільнення з "Укроборонпрому": Це було заплановано з самого початку. У мене була домовленість із Зеленським

Колишній гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що у нього була домовленість з командою і президентом, що він буде працювати на операційному рівні 2-3 місяці, стабілізує ситуацію всередині концерну, запустить аудит, а потім команда продовжить те, що робиться зараз.

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Я вже три місяці, як написав заяву про звільнення. Це був очікуваний план з самого початку, відколи отримав цю посаду. У мене була домовленість з моєю командою та президентом, що я буду працювати на операційному рівні 2-3 місяці, ми стабілізуємо ситуацію всередині концерну, запустимо аудит, розробимо стратегічні документи й потім команда продовжить те, що робиться зараз. У суспільстві побутує думка, що підприємства "Укроборонпрому" знищувались останні 2 роки. Це не зовсім коректно. Вони знищувались з самого початку незалежності, на мою думку. Вони керувались дуже непрозоро і дуже несучасно. Я сподіваюсь, що після того, як я очолив цей концерн, ми поставили крапку в цьому питанні", - зазначив Абромавічус.

За його словами, за рік "такі складні компанії не реформуються".

Читайте також: Команда "Укроборонпрому" працює в штатному режимі, відставка Абромавичуса була запланованою, - Найєм

"Коли президент пропонував мені цю посаду, я казав, що трансформація "Укроборонпрому" буде тривати 5 років. Ми ще тільки на початку трансформації. Ми маємо третього міністра фінансів, іншого міністра оборони. Змінювалися керівники Офісу президента, Ради національної безпеки й оборони, було створено нове міністерство. Коли ти постійно спілкуєшся з новими людьми, це займає час. А Міністерство оборони — одна з найбюрократичніших організацій в країні. Це ми також повинні змінювати. Я обговорював з президентом моє звільнення за кілька днів до того, як призначили пана Уруського. Найголовніше з боку нового міністерства — не втручатися в кадрову політику і фінансові питання "Укроборонпрому". Сподіваюсь, вони з командою "Укроборонпрому" будуть мати спільне бачення про трансформацію концерну", - додав колишній гендиректор "Укроборонпрому".

На питання про подальші плани він відповів: "Я 22 роки провів у приватному секторі, хочу продовжити інвестиційні проєкти, якими я займався ще до того, як очолив "Укроборонпром". Це стосується сільського господарства, нерухомості в країнах ЄС. Зараз я сказав би, що моя місія в "Укроборонпромі", швидше за все, завершена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Абромавичуса з поста гендиректора "Укроборонпрому" і призначив в.о. Фоменка, - указ

Зеленський Володимир (25515) звільнення (2733) Укроборонпром (1745) Абромавичус Айварас (211)
Договорились, чтобы обвалил Укроборонпром?
Ты справился, очередной фанерный Буратино.
07.10.2020 16:54 Відповісти
+8
конечно была договоренность. завалить работу "Укроборонпрома". с чем ты успешно справился

Государственный концерн "Укроборонпром" официально закончил 1-й квартал 2020 года с убытком в 681 млн грн.
Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении https://censor.net/.
Согласно данным, госконцерн закончил 2018 год с доходом в 3,58 млрд грн, в то же время 1-й квартал нынешнего года предприятие закончило с убытком в 681 млн грн.Источник: https://censor.net/ru/n3212063
07.10.2020 16:56 Відповісти
+6
Убить оборонку и тихо отвалить. А чо, нормальный договор...
07.10.2020 16:57 Відповісти
07.10.2020 16:54 Відповісти
И что ты сделал???
07.10.2020 16:54 Відповісти
07.10.2020 16:56 Відповісти
Вони з Найомом ще й намагались відгавкатись https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-golovne/pershe-pivrichchya-2020-roku-ukroboronprom-zavershyv-iz-prybutkom-vidpovid-yuriyu-butusovu.html ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ УКРОБОРОНПРОМ ЗАВЕРШИВ ІЗ ПРИБУТКОМ - ВІДПОВІДЬ ЮРІЮ БУТУСОВУ
та,видно,зовсім хрінові там справи,раз ці кровопивці рвуть кігті...
07.10.2020 19:15 Відповісти
07.10.2020 16:57 Відповісти
за такую договоренность - поработать 2-3 месяца и свалить - оба достойны похвал..
ушел, правда, лишь один
07.10.2020 17:58 Відповісти
Исходя из решения суда про брехню предвыборную, свинарчуки тоже честно работали.
А исходя из слов коломойского, свинарчуков награждать нужно.
А исходя из цифр прибыли конторки за прошлогодние 6 мес., так печалька вообще.
А что там Танюша нам про ЕС пишет....
ЕС написали что думают. Да и говорили - не банкомат и точка.
Вы опровергает поговорку:"плохого человека "Таня" не назовут".
Видимо сеансы уринотерапии на вас влияют)))
07.10.2020 18:16 Відповісти
Про 'не банкомат'- это не тот ес написал, а другая организация, использующая эту аббревиатуру. Там уже в ЕС в шоке от таких вольных трактовок и некорректных переводов.

И не надо здесь свою страсть к уринотерапии приписывать мне. Видно, метод вам реально близок
07.10.2020 18:29 Відповісти
А 'честная работа' свинарчуков ярко подтверждена недвижимость в миллионы долларов свинарчука джуниор. Это ж очевидно.
07.10.2020 18:34 Відповісти
Танюша, так и у зели и у хозяина его недвижимость и счета. Засцаные глаза не видят?
А в ЕС реально в шоке от реформ Зе.
07.10.2020 18:55 Відповісти
ЗРАДА!!! Порох еСчо не высказал своего мнения. ЗРАДА!!!
07.10.2020 17:03 Відповісти
Ахаха... это был такой хитрый план, поработать 2-3 месяца, и свалить))
07.10.2020 17:10 Відповісти
прилаштував пуштуна, не знайшов нічо на свинарчука і звалив... чим не ******** домовлена антикорипційна реформа... епоха зєрехворм і антикорупції хворева
07.10.2020 17:16 Відповісти
у цього ...авичуса була домовленість із зеленою шмарклею про розвал укроборонпрому у найкоротший час, ось так ************** тварюет і вбивають Україну! Що будемо й далі сидіти та дивитись на всю цю зелену *******?
07.10.2020 17:19 Відповісти
Оце, ска, достабілізував!!!!!
07.10.2020 17:31 Відповісти
Не шумите, это называется просто тихо уйти, аккуратно закрыв за собой дверь.
07.10.2020 18:21 Відповісти
млять вони вже дістали всі ці зеленошмарклеві закордонні анчоуси!
07.10.2020 20:50 Відповісти
))))))
08.10.2020 00:38 Відповісти
правильно. молодец.
08.10.2020 03:53 Відповісти
Непогано було б, якби і вся інша зелена плєсєнь зібрала б свої манатки та пішла би геть.
08.10.2020 04:07 Відповісти
 
 