Абромавичус про звільнення з "Укроборонпрому": Це було заплановано з самого початку. У мене була домовленість із Зеленським
Колишній гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що у нього була домовленість з командою і президентом, що він буде працювати на операційному рівні 2-3 місяці, стабілізує ситуацію всередині концерну, запустить аудит, а потім команда продовжить те, що робиться зараз.
Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському радіо", передає Цензор.НЕТ.
"Я вже три місяці, як написав заяву про звільнення. Це був очікуваний план з самого початку, відколи отримав цю посаду. У мене була домовленість з моєю командою та президентом, що я буду працювати на операційному рівні 2-3 місяці, ми стабілізуємо ситуацію всередині концерну, запустимо аудит, розробимо стратегічні документи й потім команда продовжить те, що робиться зараз. У суспільстві побутує думка, що підприємства "Укроборонпрому" знищувались останні 2 роки. Це не зовсім коректно. Вони знищувались з самого початку незалежності, на мою думку. Вони керувались дуже непрозоро і дуже несучасно. Я сподіваюсь, що після того, як я очолив цей концерн, ми поставили крапку в цьому питанні", - зазначив Абромавічус.
За його словами, за рік "такі складні компанії не реформуються".
"Коли президент пропонував мені цю посаду, я казав, що трансформація "Укроборонпрому" буде тривати 5 років. Ми ще тільки на початку трансформації. Ми маємо третього міністра фінансів, іншого міністра оборони. Змінювалися керівники Офісу президента, Ради національної безпеки й оборони, було створено нове міністерство. Коли ти постійно спілкуєшся з новими людьми, це займає час. А Міністерство оборони — одна з найбюрократичніших організацій в країні. Це ми також повинні змінювати. Я обговорював з президентом моє звільнення за кілька днів до того, як призначили пана Уруського. Найголовніше з боку нового міністерства — не втручатися в кадрову політику і фінансові питання "Укроборонпрому". Сподіваюсь, вони з командою "Укроборонпрому" будуть мати спільне бачення про трансформацію концерну", - додав колишній гендиректор "Укроборонпрому".
На питання про подальші плани він відповів: "Я 22 роки провів у приватному секторі, хочу продовжити інвестиційні проєкти, якими я займався ще до того, як очолив "Укроборонпром". Це стосується сільського господарства, нерухомості в країнах ЄС. Зараз я сказав би, що моя місія в "Укроборонпромі", швидше за все, завершена".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ты справился, очередной фанерный Буратино.
Государственный концерн "Укроборонпром" официально закончил 1-й квартал 2020 года с убытком в 681 млн грн.
Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении https://censor.net/.
Согласно данным, госконцерн закончил 2018 год с доходом в 3,58 млрд грн, в то же время 1-й квартал нынешнего года предприятие закончило с убытком в 681 млн грн.Источник: https://censor.net/ru/n3212063
та,видно,зовсім хрінові там справи,раз ці кровопивці рвуть кігті...
ушел, правда, лишь один
А исходя из слов коломойского, свинарчуков награждать нужно.
А исходя из цифр прибыли конторки за прошлогодние 6 мес., так печалька вообще.
А что там Танюша нам про ЕС пишет....
ЕС написали что думают. Да и говорили - не банкомат и точка.
Вы опровергает поговорку:"плохого человека "Таня" не назовут".
Видимо сеансы уринотерапии на вас влияют)))
И не надо здесь свою страсть к уринотерапии приписывать мне. Видно, метод вам реально близок
А в ЕС реально в шоке от реформ Зе.