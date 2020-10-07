Абромавичус про звільнення з "Укроборонпрому": Це було заплановано з самого початку. У мене була домовленість із Зеленським

Колишній гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що у нього була домовленість з командою і президентом, що він буде працювати на операційному рівні 2-3 місяці, стабілізує ситуацію всередині концерну, запустить аудит, а потім команда продовжить те, що робиться зараз.

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Я вже три місяці, як написав заяву про звільнення. Це був очікуваний план з самого початку, відколи отримав цю посаду. У мене була домовленість з моєю командою та президентом, що я буду працювати на операційному рівні 2-3 місяці, ми стабілізуємо ситуацію всередині концерну, запустимо аудит, розробимо стратегічні документи й потім команда продовжить те, що робиться зараз. У суспільстві побутує думка, що підприємства "Укроборонпрому" знищувались останні 2 роки. Це не зовсім коректно. Вони знищувались з самого початку незалежності, на мою думку. Вони керувались дуже непрозоро і дуже несучасно. Я сподіваюсь, що після того, як я очолив цей концерн, ми поставили крапку в цьому питанні", - зазначив Абромавічус.

За його словами, за рік "такі складні компанії не реформуються".

"Коли президент пропонував мені цю посаду, я казав, що трансформація "Укроборонпрому" буде тривати 5 років. Ми ще тільки на початку трансформації. Ми маємо третього міністра фінансів, іншого міністра оборони. Змінювалися керівники Офісу президента, Ради національної безпеки й оборони, було створено нове міністерство. Коли ти постійно спілкуєшся з новими людьми, це займає час. А Міністерство оборони — одна з найбюрократичніших організацій в країні. Це ми також повинні змінювати. Я обговорював з президентом моє звільнення за кілька днів до того, як призначили пана Уруського. Найголовніше з боку нового міністерства — не втручатися в кадрову політику і фінансові питання "Укроборонпрому". Сподіваюсь, вони з командою "Укроборонпрому" будуть мати спільне бачення про трансформацію концерну", - додав колишній гендиректор "Укроборонпрому".

На питання про подальші плани він відповів: "Я 22 роки провів у приватному секторі, хочу продовжити інвестиційні проєкти, якими я займався ще до того, як очолив "Укроборонпром". Це стосується сільського господарства, нерухомості в країнах ЄС. Зараз я сказав би, що моя місія в "Укроборонпромі", швидше за все, завершена".

