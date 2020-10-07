УКР
Вимоги Азербайджану щодо виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху навряд чи здійсненні, - Боррель

Вимоги Азербайджану щодо виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху навряд чи здійсненні, - Боррель

Вимоги азербайджанської сторони щодо виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху навряд чи здійсненні.

Про це заявив верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Борреля, міністр закордонних справ Азербайджану заявив йому, що для припинення конфлікту в Карабасі необхідне виведення Збройних сил Вірменії з регіону. Боррель зазначив, що ці слова занепокоїли його і ситуація в регіоні погіршується.

Він також заявив, що стурбований висловлюваннями глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який заявив напередодні в Баку про повну підтримку позиції Азербайджану. Однак Боррель повідомив, що засуджує ідею "вжити рішучих дій" проти Туреччини і Азербайджану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія намагається втягнути в конфлікт у Нагірному Карабасі країни ОДКБ і Європи, - Алієв

За його словами, в ЄС роблять те, що повинні, а саме підтримують зусилля країн-співголів Мінської групи ОБСЄ. Як вважає верховний представник Євросоюзу, важливо примусити сторони до припинення вогню і не допустити подальшої участі Туреччини в конфлікті.

Топ коментарі
+60
Черговий приклад європейської імпотенції щодо протидії агресору і агресії . Не захочуть вірмени покидати Карабах дипломатичним шляхом - будуть викинуті військовою силою Азербайджану, але крові з обох сторін проллється значно більше.
07.10.2020 17:04 Відповісти
+39
Та идите вы нахер со своими "минскими группами"!Требуйте у оккупантов освободить захваченные земли,а не у Азербайджана,которому вы мозги парите 30 лет,чтоб он молчал и дальше
07.10.2020 17:09 Відповісти
+37
Резолюции ООН Борелю не выполнимы.
Тогда нафиг он нужен?
07.10.2020 17:09 Відповісти
ну посмотрим кто кого
07.10.2020 17:53 Відповісти
В крайнем случае турок можно привлечь. У них опыт есть
08.10.2020 00:23 Відповісти
Это вряд-ли .
07.10.2020 22:03 Відповісти
Еще одна газпромовская консерва вскрылась.
07.10.2020 17:59 Відповісти
значит будут бить армян....
07.10.2020 18:16 Відповісти
Вместо этой мягкотелой бредятины надо просто призвать армян освободить оккупированные территории. Этого требуют международные нормы, простая логика и простая справедливость.
07.10.2020 18:28 Відповісти
Просто європейці завжди хочуть виглядати "миротворцями".
А тут, якщо Азербайджану вдастся повернути силою свої території, не залишиться місця для різного роду "глибоких стурбованостей" і "крайніх занепокоєностей".
Якщо інші побачать ефективність азербайджанського способу дій, то всі інші почнуть відразу посилати нахєр "глибоко-стурбованих". )))
А поговоріть?!!! (с)
07.10.2020 18:56 Відповісти
очередное лицемерие - точно так и Украину они сдают гитлеру, потому что восстановление суверенитета Украины "едва ли выполнимо"
показати весь коментар
07.10.2020 18:35 Відповісти
Выполнимо !

Правда для этого должна развалится РФ
Но к этому все и идет
http://liv.piramidin.com/politica/kalashnikov_m/kalashnikov_m_krah_putinskoi_rossii/kalashnikov_m_krah_putinskoi_rossii.htm Крах путинской России

Вимоги Азербайджану щодо виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху навряд чи здійсненні, - Боррель - Цензор.НЕТ 8879
07.10.2020 23:09 Відповісти
Опять трудности перевода?
Не "врядли будут выполнены",а скорей "врядли захотят выполнять".
Значит должен быть комплекс мер,по "териториальной целостности" как Азерб. так и Армен.
Какие еще меры есть в распоряжении Бореля?
Кроме бесконечной говорильни? Ведь оккупировано не 20% территории ЕС,а Азербайджана!
07.10.2020 19:04 Відповісти
по морді відать етнічєскій ормянін...
07.10.2020 21:00 Відповісти
Вот и сказочке конец .
07.10.2020 22:02 Відповісти
охренеть старый пень.. а нахер ты там сидишь? что бы небыло войны? дак надо тогда сразу пресекать конфликты как только они возникли. то есть ещё 30ть лет назад надо было нагнуть ******** и армяшек по полной(да так что бы не повадно было) - как только они это организовали.
а так 30ть лет **** территории оккупированы и оно сидит там хамона обожралось и ****** что мы за мыр...
нахер гнать таких в шею миролюбов. подигрывают москалям.
так можно начинать любые движухи, а как назад освободить - дак люди гибнуть, нельзя, не хорошо.
нормальная позиция.... кастраты
07.10.2020 22:37 Відповісти
не хотят? вывезут.они все правильно делают
08.10.2020 06:49 Відповісти
