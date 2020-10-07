Вимоги Азербайджану щодо виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху навряд чи здійсненні, - Боррель
Вимоги азербайджанської сторони щодо виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху навряд чи здійсненні.
Про це заявив верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За словами Борреля, міністр закордонних справ Азербайджану заявив йому, що для припинення конфлікту в Карабасі необхідне виведення Збройних сил Вірменії з регіону. Боррель зазначив, що ці слова занепокоїли його і ситуація в регіоні погіршується.
Він також заявив, що стурбований висловлюваннями глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який заявив напередодні в Баку про повну підтримку позиції Азербайджану. Однак Боррель повідомив, що засуджує ідею "вжити рішучих дій" проти Туреччини і Азербайджану.
За його словами, в ЄС роблять те, що повинні, а саме підтримують зусилля країн-співголів Мінської групи ОБСЄ. Як вважає верховний представник Євросоюзу, важливо примусити сторони до припинення вогню і не допустити подальшої участі Туреччини в конфлікті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тут, якщо Азербайджану вдастся повернути силою свої території, не залишиться місця для різного роду "глибоких стурбованостей" і "крайніх занепокоєностей".
Якщо інші побачать ефективність азербайджанського способу дій, то всі інші почнуть відразу посилати нахєр "глибоко-стурбованих". )))
А поговоріть?!!! (с)
Правда для этого должна развалится РФ
Но к этому все и идет
http://liv.piramidin.com/politica/kalashnikov_m/kalashnikov_m_krah_putinskoi_rossii/kalashnikov_m_krah_putinskoi_rossii.htm Крах путинской России
Не "врядли будут выполнены",а скорей "врядли захотят выполнять".
Значит должен быть комплекс мер,по "териториальной целостности" как Азерб. так и Армен.
Какие еще меры есть в распоряжении Бореля?
Кроме бесконечной говорильни? Ведь оккупировано не 20% территории ЕС,а Азербайджана!
а так 30ть лет **** территории оккупированы и оно сидит там хамона обожралось и ****** что мы за мыр...
нахер гнать таких в шею миролюбов. подигрывают москалям.
так можно начинать любые движухи, а как назад освободить - дак люди гибнуть, нельзя, не хорошо.
нормальная позиция.... кастраты