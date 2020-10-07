Вимоги Азербайджану щодо виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху навряд чи здійсненні, - Боррель

Вимоги азербайджанської сторони щодо виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху навряд чи здійсненні.

Про це заявив верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Борреля, міністр закордонних справ Азербайджану заявив йому, що для припинення конфлікту в Карабасі необхідне виведення Збройних сил Вірменії з регіону. Боррель зазначив, що ці слова занепокоїли його і ситуація в регіоні погіршується.

Він також заявив, що стурбований висловлюваннями глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який заявив напередодні в Баку про повну підтримку позиції Азербайджану. Однак Боррель повідомив, що засуджує ідею "вжити рішучих дій" проти Туреччини і Азербайджану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія намагається втягнути в конфлікт у Нагірному Карабасі країни ОДКБ і Європи, - Алієв

За його словами, в ЄС роблять те, що повинні, а саме підтримують зусилля країн-співголів Мінської групи ОБСЄ. Як вважає верховний представник Євросоюзу, важливо примусити сторони до припинення вогню і не допустити подальшої участі Туреччини в конфлікті.