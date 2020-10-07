Понад 1,6 тис. осіб евакуйовано з 14 населених пунктів через вибухи на військових складах під Рязанню, - МНС РФ
Співробітники МНС евакуювали понад 1,6 тис. жителів з 14 населених пунктів Рязанської області, де сталася пожежа на складі з боєприпасами.
Про це повідомили "Интерфаксу" в пресслужбі МНС Росії, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, з 14 населених пунктів евакуйовано більш як 1 600 осіб", - сказали у відомстві.
За даними МНС, в готовність приведено вертоліт Мі-8 МНС Росії, 50 осіб і чотири одиниці техніки ЦРООР (Центр з проведення рятувальних операцій особливого ризику) "Лідер", в тому числі дві піротехнічні аварійно-рятувальні машини, а також фахівці ВНДІПО (Всеросійський науково-дослідний інститут протипожежної оборони) з робототехнічним комплексом важкого класу.
Зараз відомство нарощує угруповання рятувальників на місці НП. "До реагування залучено 100 осіб і 26 одиниць техніки", - зазначили в пресслужбі.
Раніше повідомлялося, що в Рязанській області в результаті займання трави сталася пожежа на території складів з боєприпасами. Як наслідок, боєприпаси почали вибухати.
