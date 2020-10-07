УКР
Понад 1,6 тис. осіб евакуйовано з 14 населених пунктів через вибухи на військових складах під Рязанню, - МНС РФ

Співробітники МНС евакуювали понад 1,6 тис. жителів з 14 населених пунктів Рязанської області, де сталася пожежа на складі з боєприпасами.

Про це повідомили "Интерфаксу" в пресслужбі МНС Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, з 14 населених пунктів евакуйовано більш як 1 600 осіб", - сказали у відомстві.

За даними МНС, в готовність приведено вертоліт Мі-8 МНС Росії, 50 осіб і чотири одиниці техніки ЦРООР (Центр з проведення рятувальних операцій особливого ризику) "Лідер", в тому числі дві піротехнічні аварійно-рятувальні машини, а також фахівці ВНДІПО (Всеросійський науково-дослідний інститут протипожежної оборони) з робототехнічним комплексом важкого класу.

Зараз відомство нарощує угруповання рятувальників на місці НП. "До реагування залучено 100 осіб і 26 одиниць техніки", - зазначили в пресслужбі.

Також дивіться: Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що в Рязанській області в результаті займання трави сталася пожежа на території складів з боєприпасами. Як наслідок, боєприпаси почали вибухати.

Автор: 

вибух (4621) МНС рф (65) пожежа (4425) росія (67841) склад (185)
+12
Лоси с бумерангом.
07.10.2020 17:18 Відповісти
+11
Це бумеранг чи лосі?
07.10.2020 17:09 Відповісти
+10
Искру с Луганской области аж туда занесло, надо же какой сильный ветер!
07.10.2020 17:17 Відповісти
Це бумеранг чи лосі?
07.10.2020 17:09 Відповісти
Лоси с бумерангом.
07.10.2020 17:18 Відповісти
А нагорода паліям буде?
07.10.2020 17:09 Відповісти
групповуха спасателей на МИ--8 спешит на помощь...
07.10.2020 17:11 Відповісти
Знов візітка Яроша? Крівавий Пастор за зарювальним аппаратом? Чи Зоря та Шкіряк пакостят?
07.10.2020 17:16 Відповісти
Искру с Луганской области аж туда занесло, надо же какой сильный ветер!
07.10.2020 17:17 Відповісти
Охраняли склады Гастрабайтеры одной из Азиатских стран.
07.10.2020 17:19 Відповісти
Скорее всего инопланетяне.У нас такое схавали ))
07.10.2020 17:24 Відповісти
Безпилотник ?
07.10.2020 17:30 Відповісти
Безшофёрник.
07.10.2020 17:43 Відповісти
Гори-гори ясно, чтобы не погасло 🔥🔥🔥😁😁😁!!!
07.10.2020 17:43 Відповісти
могу бензина подвести....
07.10.2020 17:59 Відповісти
могу бензина подвести....
07.10.2020 18:00 Відповісти
07.10.2020 18:16 Відповісти
07.10.2020 18:16 Відповісти
а чому тільки один склад горить ? осінь повно сухої трави , повинно горіти по всій кацапії !
07.10.2020 18:17 Відповісти
на сьогодні одна з самих чудових новин!!!!! бальзам отримують багато людей....
07.10.2020 18:18 Відповісти
07.10.2020 18:28 Відповісти
а не надо было злить Турчинатора
07.10.2020 18:28 Відповісти
Виходить ху@ло мародер, підриває свої склади? Так 73% дебілів?
07.10.2020 18:35 Відповісти
07.10.2020 19:19 Відповісти
07.10.2020 19:19 Відповісти
А це ще крокодилів ми не вивели морозостійких!
08.10.2020 01:38 Відповісти
 
 