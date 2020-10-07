Окупанти приганяють військову техніку до Новоазовська, порушуючи меморандум про розведення сил, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації фіксує порушення Росією домовленостей Тристоронньої контактної групи. Росіяни продовжують поставляти на окупований Донбас озброєння і військову техніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Як розповіли у штабі, для того, щоб приховати переміщення сил і засобів, окупанти використовують ґрунтові дороги, що ведуть в обхід офіційних пунктів пропуску, щоб їх не помітили спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Про один із випадків спостерігачі повідомили у звіті від 5 жовтня.

"На околиці Гусельщикового, що поблизу населеного пункту Новоазовськ, де немає пунктів пропуску, спостерігачі СММ ОБСЄ помітили білий автомобіль із написом "військова інспекція" російською мовою, який стояв біля автошляху. Також на цій самій дорозі вони побачили свіжі сліди від бойової машини піхоти, що ведуть до населеного пункту Патріотичне на Донеччині", - зазначили в командуванні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що викладені вище факти свідчать про порушення Меморандуму щодо виконання положень Протоколу за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року, зокрема п.5 про заборону на розміщення важких озброєнь і військової техніки в районі Новоазовська, за моніторингу ОБСЄ.

