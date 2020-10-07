УКР
Новини
Окупанти приганяють військову техніку до Новоазовська, порушуючи меморандум про розведення сил, - СЦКК

Окупанти приганяють військову техніку до Новоазовська, порушуючи меморандум про розведення сил, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації фіксує порушення Росією домовленостей Тристоронньої контактної групи. Росіяни продовжують поставляти на окупований Донбас озброєння і військову техніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Як розповіли у штабі, для того, щоб приховати переміщення сил і засобів, окупанти використовують ґрунтові дороги, що ведуть в обхід офіційних пунктів пропуску, щоб їх не помітили спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Про один із випадків спостерігачі повідомили у звіті від 5 жовтня.

"На околиці Гусельщикового, що поблизу населеного пункту Новоазовськ, де немає пунктів пропуску, спостерігачі СММ ОБСЄ помітили білий автомобіль із написом "військова інспекція" російською мовою, який стояв біля автошляху. Також на цій самій дорозі вони побачили свіжі сліди від бойової машини піхоти, що ведуть до населеного пункту Патріотичне на Донеччині", - зазначили в командуванні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що викладені вище факти свідчать про порушення Меморандуму щодо виконання положень Протоколу за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року, зокрема п.5 про заборону на розміщення важких озброєнь і військової техніки в районі Новоазовська, за моніторингу ОБСЄ.

техніка (1928) Новоазовськ (22) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+10
и нафига они скрываются, зелох все равно ниче не сделает
показати весь коментар
07.10.2020 17:11 Відповісти
+8
Клоун запроданец , в упор не видит и даже наперёд оправдывает , поджоги на Луганщине и наступление оккупантов !
показати весь коментар
07.10.2020 17:38 Відповісти
+6
Якась стрьомна назва - СЦКК. )))
показати весь коментар
07.10.2020 17:07 Відповісти
Якась стрьомна назва - СЦКК. )))
показати весь коментар
07.10.2020 17:07 Відповісти
со смыслом зато ))
показати весь коментар
07.10.2020 17:14 Відповісти
Клоун запроданец , в упор не видит и даже наперёд оправдывает , поджоги на Луганщине и наступление оккупантов !
показати весь коментар
07.10.2020 17:38 Відповісти
Заплачте.
показати весь коментар
07.10.2020 17:10 Відповісти
и нафига они скрываются, зелох все равно ниче не сделает
показати весь коментар
07.10.2020 17:11 Відповісти
Зебиле звони %уйлу поговорить надо и проси чтоб обратно отгоняли,заодно поздравиш ботоксного с др будет повод
показати весь коментар
07.10.2020 17:15 Відповісти
а-я-яй! ню-ню-ню...
показати весь коментар
07.10.2020 17:15 Відповісти
-- реакция президента Украины зеленскаго на данное сообщение.
показати весь коментар
07.10.2020 17:39 Відповісти
навіщо ви теє із бубочкою робите, окупанти кляті!
він же ж просто припинив стріляти!
показати весь коментар
07.10.2020 17:21 Відповісти
За президента малороса і не дивно.
показати весь коментар
07.10.2020 17:22 Відповісти
*********** членограя , я никогда под расстрелом не назову это💩🤮🤡🤢 ничтожество пр.
показати весь коментар
07.10.2020 17:45 Відповісти
фигня... преЗЕдент все равно это как-то оправдает ))))
показати весь коментар
07.10.2020 17:42 Відповісти
х..ня всі ци сцицика ..моніторінгові місії ОБСЄ ..мінські групи та ін. Як показує реальність ніхто нам за нас нашу окуповану землю не звільнить... Мінській група ОБСЄ по Карабаху 30 років за нос водить Азербайджан. Рада безпеки ООН -4 резолюції прийняв ..в той час коли війська та найманці з РФ допомогали вірменам окупувати частку території Азербайджану....Все це дурня..Практика що у Карабасі, що у Хорватії показує, що військовий наступ))
показати весь коментар
07.10.2020 17:52 Відповісти
Да плевать они хотели на меморандумы. Просто шмаркля сам себя в угол загоняет. Кстати, а когда Майдан и импичмент ?
показати весь коментар
07.10.2020 17:58 Відповісти
Мумурандом...
показати весь коментар
07.10.2020 18:01 Відповісти
Помнится что Новоазовск в августе-сентябре был сдан кацапам и их местным союзникам без единого выстрела. В то достопамятное время Петя Порошенко героически сдавал одну позицию за другой, опережая желания кремлевского гнома. Вероятно по тому что в Новоазовске не было его предприятий, а конфеты Рошен в этом населенном пункте продавались не достаточно хорошо.
показати весь коментар
07.10.2020 18:23 Відповісти
Понимаешь, просто будущему Генералиссимусу и его последователям, в 14 году было комфортнее воевать из Маасквы.
показати весь коментар
07.10.2020 19:54 Відповісти
Потім будуть зелені ідіоти бігати і волати - внєзапно, без обьявления войни, когда все спали...
показати весь коментар
07.10.2020 18:33 Відповісти
На зелених iдiотiв випала важка доля, копирсатись у проблемах якi зробив попереднiй Великий патрiот офшорних рахункiв, i якi у свою чергу бентежили цього могутнього лiдера нашоi краiни значно сильнi ше.
показати весь коментар
07.10.2020 20:10 Відповісти
"Да этого не может быть !!! этА Хфейк !!! я смотре в глаза Хутина !!!" - из коллекции Зеленского поца
показати весь коментар
07.10.2020 18:55 Відповісти
А вы думали,о-другому?!
показати весь коментар
07.10.2020 20:38 Відповісти
надеялись что все будет как на бумаге ?
показати весь коментар
07.10.2020 21:43 Відповісти
 
 