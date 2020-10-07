УКР
Домовленості з Офісом Президента про захист прав кримських татар залишаються нереалізованими, - Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє про проблеми в системній взаємодії і співпраці Меджлісу з органами державної влади України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві президії Меджлісу, яке керівник Меджлісу Рефат Чубаров опублікував на сторінці в мережі Facebook.

"У грудні 2019 року відповідно до доручення Президента України Представництвом Президента України в АРК спільно з Меджлісом кримськотатарського народу був розроблений і представлений в Офіс Президента проект Указу Президента України "Про співробітництво з Меджлісом кримськотатарського народу", розгляд якого, на жаль, "триває" і донині", - йдеться в заяві.

"Залишаються також не реалізованими попередні узгодженості про подальшу роботу над переданими в Офіс Президента України проектами законів "Про статус кримськотатарського народу", "Про корінні народи в Україні", "Про внесення змін до Конституції України в частині Розділу Х "Автономна Республіка Крим". "Зависли" на рівні розгляду низка інших питань, що мають важливе значення для облаштування вимушених переселенців з Криму", - додав Чубаров.

За словами глави Меджлісу, своєчасне рішення питань вимагає вибудовування системної взаємодії і співпраці Меджлісу кримськотатарського народу з органами державної влади України, перш за все з президентом України.

У заяві підтверджується прихильність Меджлісу системному взаємодії і співпраці з органами державної влади України, при цьому підкреслюється, що основою для такої співпраці є шанобливе ставлення до кримськотатарського народу, його Меджлісу і Курултаю, а також спільна робота з метою якнайшвидшої деокупації Криму.

"Головною метою Меджлісу кримськотатарського народу, який в період між сесіями Курултаю кримськотатарського народу має статус єдиного вищого повноважного представницько-виконавчого органу кримськотатарського народу, є ліквідація наслідків геноциду, вчиненого радянською державою щодо кримських татар, відновлення національних і політичних прав кримськотатарського народу і реалізація його права на самовизначення на своїй національній території - в Криму", - наголошується в заяві.

Сейчас набегут трололо кричать про то как Турция Крым у Украины заберет.
07.10.2020 17:26 Відповісти
Там рашистские холуи под предводительствам д'Ермака засели и водят вас за нос
07.10.2020 17:42 Відповісти
та все нереалізоване, повна ср@ка...
07.10.2020 17:26 Відповісти
Прав Украинского народа не достаточно?
Почему Джемилев имеет орден Героя турецкого народа и не имеет Татарского народа?
07.10.2020 17:35 Відповісти
186-я по важности проблема... или тот самый случай, когда хорошо, что нихрена не сделано...
07.10.2020 17:43 Відповісти
Пане Чубаров, ви цьому дивуєтесь? Сумніваюсь. Популісти. Вони вміють брехати, обіцяючи золоті гори, а робити вони нічого не будуть, бо й не збиралися.
07.10.2020 17:44 Відповісти
Розділ про АРК з КОнституції виключити, внести зміни до територіального поділу і Кримский півострів поділити на дві області, ніяких законів про якісь корінні народи, і взагалі додаткових прав іншим, у нас всі мають рівні права, щось не подобається чімдан-вакзал-.....
08.10.2020 09:38 Відповісти
Який статус т.з. кримсько-татарського народу, такий самий як і інших народів, кожне хоче собі якихось статусів,я кихось більших прав, мають якісь претнзії, нехай ї до х...ла висловлюють, підораша самоназвалась правонаступником сисисира. й так з ним панькались, коли вони спмозахвати в Криму робили, будували свої собачі будки і землю приватизовували, і йшли далі захоплювати, бідкаються за тими золотими деньками, такого не буде більше, навіть після деокупації.
08.10.2020 09:42 Відповісти
 
 