Домовленості з Офісом Президента про захист прав кримських татар залишаються нереалізованими, - Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє про проблеми в системній взаємодії і співпраці Меджлісу з органами державної влади України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві президії Меджлісу, яке керівник Меджлісу Рефат Чубаров опублікував на сторінці в мережі Facebook.

"У грудні 2019 року відповідно до доручення Президента України Представництвом Президента України в АРК спільно з Меджлісом кримськотатарського народу був розроблений і представлений в Офіс Президента проект Указу Президента України "Про співробітництво з Меджлісом кримськотатарського народу", розгляд якого, на жаль, "триває" і донині", - йдеться в заяві.

"Залишаються також не реалізованими попередні узгодженості про подальшу роботу над переданими в Офіс Президента України проектами законів "Про статус кримськотатарського народу", "Про корінні народи в Україні", "Про внесення змін до Конституції України в частині Розділу Х "Автономна Республіка Крим". "Зависли" на рівні розгляду низка інших питань, що мають важливе значення для облаштування вимушених переселенців з Криму", - додав Чубаров.

За словами глави Меджлісу, своєчасне рішення питань вимагає вибудовування системної взаємодії і співпраці Меджлісу кримськотатарського народу з органами державної влади України, перш за все з президентом України.

У заяві підтверджується прихильність Меджлісу системному взаємодії і співпраці з органами державної влади України, при цьому підкреслюється, що основою для такої співпраці є шанобливе ставлення до кримськотатарського народу, його Меджлісу і Курултаю, а також спільна робота з метою якнайшвидшої деокупації Криму.

"Головною метою Меджлісу кримськотатарського народу, який в період між сесіями Курултаю кримськотатарського народу має статус єдиного вищого повноважного представницько-виконавчого органу кримськотатарського народу, є ліквідація наслідків геноциду, вчиненого радянською державою щодо кримських татар, відновлення національних і політичних прав кримськотатарського народу і реалізація його права на самовизначення на своїй національній території - в Криму", - наголошується в заяві.