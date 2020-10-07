Медзаклади АМНУ мають 11 тис. ліжок, мінімум 500 з яких готові віддати під розміщення хворих на COVID-19, - голова медкомісії Києва Гелевей
Якщо в Київських лікарнях не вистачить ліжок для розміщення хворих на COVID-19, можливе використання мінімум 500 ліжок в медичних закладах Академії медичних наук України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу в УНІАН голова медичної комісії Києва, доцент кафедри службового та медичного права КНУ ім. Т.Г. Шевченка, депутат Київради від ВО "Свобода" Олег Гелевей.
"Вже починається проблема в Києві (з розміщенням у медзакладах хворих на коронавірусну хворобу – ред.). Ми залучили вже багато медзакладів до лікування хворих, уражених COVID-19. Ми вже на сьогодні відкрили 2 тисячі 268 ліжок для лікування хворих. Якщо тривалий час ми були на межі в 50% (заповненості ліжок), то сьогодні ми цю межу перейшли", прокоментував Гелевей.
За його даними, в київських лікарнях знаходиться 1 587 хворих на COVID-19.
"Є медзаклади, які під зав’язку заповнені хворими. Це – Олександрівська лікарня, 4-а лікарня. Ми додатково відкрили 8-му лікарню для прийому хворих – це 400 ліжок, і вона вже майже вся заповнена", - уточнив Гелевей.
Він зазначив, що через постійний приріст людей, які потребують госпіталізації, планується долучити інші медичні заклади до боротьби з коронавірусною хворобою.
"Сьогодні у нас 19 медзакладів залучені до прийому хворих з коронавірусною інфекцією. Якщо такі тенденції будуть продовжуватись, то цього, явно, не вистачає. І ми хочемо залучити зараз ще 20-й медичний заклад, це, зокрема, 12-ту лікарню", - повідомив голова медкомісії Києва.
Як вихід з ситуації, додав він, розглядається можливість залучити потужності медзакладів Академії медичних наук, яких багато в столиці.
"По своїй потужності вони мають понад 11 тис. ліжок. Я спілкувався з головою Академії медичних наук паном Цимбалюком. Він каже, що готові віддати місця в його медичних закладах. І там можна розробляти і нові методики лікування коронавірусної інфекції, бо в цих закладах зібрана еліта медичної науки. В сумі готові мінімум 500 ліжок віддати", - повідомив Гелевей.
18-я больница, начавшая неделю назад принимать больных коронавирусом - переполнена (было предусмотрено 50 мест-кроватей и за одни сутки их все заняли) кроме этой больницы, ьольных коронавирусрм принимали 13, 17, 25 гор больницы и роддом №2. Заместитель Кернеса Светлана Горбунова-Рубан приняла нешение выделить 6 млн гривен на борьбу с коронавирусом из...детского питания! не с рекламы и бордов Кернеса, не вместо рекламы на подьездах а вместо детского питания! " ми ці гроші використаємо теж на устаткування і придбання кисню, і проведення кисневпроводу, і навіть придбання ліжок"
По словам Максима Степанова, "в області також є затримка із проведенням тестів, тож деякі зразки доводиться перевозити до інших регіонів."
Самая жара в Харькове начнется после концерта Поляковой, который как ни странно, также был организован в поддержку жидо-крысеныша мэра Кернеса - горожан приглашали на концерт от имени команды городского головы Геннадия Кернеса.
Концерт Полякової анонсувався як святковий виступ, присвячений Дню працівників освіти. Глава Адміністрації Новобаварського району і депутатка міськради, членкиня фракції "Опозиційний блок "Довіряй Ділам" Тетяна Цибульник на місцевих виборах 2020 року разом із донькою балотується кандидаткою до Харківської міської ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків".