Медзаклади АМНУ мають 11 тис. ліжок, мінімум 500 з яких готові віддати під розміщення хворих на COVID-19, - голова медкомісії Києва Гелевей

Якщо в Київських лікарнях не вистачить ліжок для розміщення хворих на COVID-19, можливе використання мінімум 500 ліжок в медичних закладах Академії медичних наук України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу в УНІАН голова медичної комісії Києва, доцент кафедри службового та медичного права КНУ ім. Т.Г. Шевченка, депутат Київради від ВО "Свобода" Олег Гелевей.

"Вже починається проблема в Києві (з розміщенням у медзакладах хворих на коронавірусну хворобу – ред.). Ми залучили вже багато медзакладів до лікування хворих, уражених COVID-19. Ми вже на сьогодні відкрили 2 тисячі 268 ліжок для лікування хворих. Якщо тривалий час ми були на межі в 50% (заповненості ліжок), то сьогодні ми цю межу перейшли", прокоментував Гелевей.

За його даними, в київських лікарнях знаходиться 1 587 хворих на COVID-19. 

"Є медзаклади, які під зав’язку заповнені хворими. Це – Олександрівська лікарня, 4-а лікарня. Ми додатково відкрили 8-му лікарню для прийому хворих – це 400 ліжок, і вона вже майже вся заповнена", - уточнив Гелевей.

Він зазначив, що через постійний приріст людей, які потребують госпіталізації, планується долучити інші медичні заклади до боротьби з коронавірусною хворобою.

"Сьогодні у нас 19 медзакладів залучені до прийому хворих з коронавірусною інфекцією. Якщо такі тенденції будуть продовжуватись, то цього, явно, не вистачає. І ми хочемо залучити зараз ще 20-й медичний заклад, це, зокрема, 12-ту лікарню", - повідомив голова медкомісії Києва.

Як вихід з ситуації, додав він, розглядається можливість залучити потужності медзакладів Академії медичних наук, яких багато в столиці.

"По своїй потужності вони мають понад 11 тис. ліжок. Я спілкувався з головою Академії медичних наук паном Цимбалюком. Він каже, що готові віддати місця в його медичних закладах. І там можна розробляти і нові методики лікування коронавірусної інфекції, бо в цих закладах зібрана еліта медичної науки. В сумі готові мінімум 500 ліжок віддати", - повідомив Гелевей.

Имеют- не значит ничего
Понимая, что на посту министра ему осталось недолго, Степанов развернул открытое лоббирование интересов коммерческих структур, выбивая для них бюджетное финансирование. На следующее заседание Кабмина Минздрав готовит документ на использование мощностей коммерческих организаций для проведения анализов на COVID-19, при том безо всякого тендерного механизма. В перечень протокола лечения COVID-19 вносится "Биовен", который реально даже не прошел процедуру клинического тестирования.
А тем временем, в г Харькове, ситуация выходит из под контроля.
18-я больница, начавшая неделю назад принимать больных коронавирусом - переполнена (было предусмотрено 50 мест-кроватей и за одни сутки их все заняли) кроме этой больницы, ьольных коронавирусрм принимали 13, 17, 25 гор больницы и роддом №2. Заместитель Кернеса Светлана Горбунова-Рубан приняла нешение выделить 6 млн гривен на борьбу с коронавирусом из...детского питания! не с рекламы и бордов Кернеса, не вместо рекламы на подьездах а вместо детского питания! " ми ці гроші використаємо теж на устаткування і придбання кисню, і проведення кисневпроводу, і навіть придбання ліжок"
По словам Максима Степанова, "в області також є затримка із проведенням тестів, тож деякі зразки доводиться перевозити до інших регіонів."
Самая жара в Харькове начнется после концерта Поляковой, который как ни странно, также был организован в поддержку жидо-крысеныша мэра Кернеса - горожан приглашали на концерт от имени команды городского головы Геннадия Кернеса.
Концерт Полякової анонсувався як святковий виступ, присвячений Дню працівників освіти. Глава Адміністрації Новобаварського району і депутатка міськради, членкиня фракції "Опозиційний блок "Довіряй Ділам" Тетяна Цибульник на місцевих виборах 2020 року разом із донькою балотується кандидаткою до Харківської міської ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків".


Опять нашли крайних: дурочку Полякову и такой же народ. Об этом забудут так же быстро, как и о заробитчанах, туристах, шашлыниках и всяких попах, как и весной, или размусолят на неделю дольше?
