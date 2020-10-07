УКР
Новини Агресія Росії проти України
Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю біля Водяного, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 7 жовтня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, ворог відкрив вогонь поблизу Водяного, застосувавши стрілецьку зброю.

Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає. Ворожі постріли не являли загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців, тому вогонь вони не відкривали.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 8 гектарів території та передано на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки, ще на 7 об’єктах роботи тривають.

Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокації противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню.

обстріл (30952) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Брехня! ЗЕ відєл мір в глазах.
07.10.2020 18:16 Відповісти
Бойових втрат нема- це зрозуміло. Наші не відповідали, отже бою не було.
07.10.2020 18:23 Відповісти
Уважаемые патриоты Украины! У нас новый враг! Вспомните как КНР не осудили ни анексию Крыма ни варварское вторжение путиноидов на Украину и убийства ими украинцев как гражданских так и военных! Все знают, что вирус убивающий сотни тысяч человек по всеми миру и тысячи наших соотечественников сделан в Китае! Это путинские союзники!
07.10.2020 18:53 Відповісти
Нет путиноидоному сапогу в Карабахе!! Вспомним 1941 1945 годы Войны! Мы должны иметь боевые знания и освобождать Украины, а не играть в кошки и мышки с оккупантами!
07.10.2020 18:57 Відповісти
Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю біля Водяного, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5816

07.10.2020 19:29 Відповісти
Да наши ребята и хотели бы открыть ответный огонь, так зе запретил это делать, а вдруг ранили, или убили бы кого-то из наших врагов, тогда не видать ребятам денег законных.
07.10.2020 20:00 Відповісти
 
 