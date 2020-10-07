Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю біля Водяного, - штаб ОС
Від початку поточної доби, 7 жовтня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Так, ворог відкрив вогонь поблизу Водяного, застосувавши стрілецьку зброю.
Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає. Ворожі постріли не являли загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців, тому вогонь вони не відкривали.
У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 8 гектарів території та передано на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.
Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки, ще на 7 об’єктах роботи тривають.
Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокації противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...