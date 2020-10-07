Антикорупційний суд заявив про тиск на суддів, які розглядають справу "Енергоатому"
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду, яка здійснює судовий розгляд кримінального провадження щодо завдання збитків держпідприємствам НАЕК "Енергоатом" та "Схід ГЗК", заявила про втручання у діяльність суддів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення суду.
Звернення, направлене голові Вищої ради правосуддя Андрію Овсієнку та генеральному прокурору Ірині Венедіктовій, було оприлюднено пресслужбою суду 7 жовтня.
"Захисники обвинувачених у зазначеній справі систематично зверталися до суду із очевидно безпідставними заявами та клопотаннями з метою перешкоджання здійсненню кримінального провадження, неодноразово порушували порядок у судовому засіданні, критикували суддів у засобах масової інформації до вирішення справи у зв'язку із її розглядом. Один із адвокатів ще до завершення розгляду справи стверджує про порушення суддями права на захист та ініціює питання щодо притягнення суддів до кримінальної відповідальності", - повідомляє пресслужба ВАКС.
Зазначається, що заключним кроком, який переконав суддів в узгодженому втручанні, став випадок із вибухом невідомого пристрою на місці, де зазвичай паркує автомобіль головуюча у справі.
"Цю подію ВАКС розцінює як спробу втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямованого на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків", - заявили в суді.
Згідно з оприлюдненим текстом повідомлення, під час судового провадження окремі учасники з боку захисту заявили загалом 11 відводів суддям з колегії суддів. Також згадується про порушення адвокатами порядку судового засідання, ігнорування зауважень головуючої судді, спробу притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності ще до завершення судового провадження та критику суддів у засобах масової інформації зі звинуваченнями в упередженості і заполітизованості.
"Враховуючи всі обставини, колегія суддів ВАКС розцінює дії сторін у зазначеній справі, як втручання у діяльність суддів", - підкреслюють у суді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль