Переговори щодо Нагірного Карабаху відбудуться 8 жовтня в Женеві, 12 жовтня - у Москві, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що переговори щодо ситуації в Нагірному Карабасі відбудуться в четвер у Женеві, а потім 12 жовтня - в Москві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Завтра буде зустріч у Женеві, і буде інша зустріч у Москві в понеділок", - сказав Ле Дріан, виступаючи на Національних зборах Франції.
Французький міністр не уточнив, хто візьме участь у цих зустрічах.
Він наголосив на важливості того, щоб сторони конфлікту негайно припинили вогонь без висунення будь-яких умов. За його словами, потрібно знайти рішення, яке дозволило б "і одній, і іншій стороні повернутися до нормального життя".
Переживают за сограждан.
Но шота мне здается, шо Алиев с Эрдоганом не поведутся на этих бла-бла-бла-обеспокоенных.
А Анкара вообще не приглашена!
Другими словами основным бенефициаром есть Эрдоган.
А Турция чем хуже россии?
Для европейцев и американцев я имею ввиду.
Такое ощущения что западным демократиям на все наплевать.
И на Армению и на международное право.
Волнует только дерзость Турции которая посмела претендовать на влияние в регионе и мешает уже сложившемуся милому междусобойчику вершителей человеческих судеб.
И диктатор путин их не смущает совсем.
"Ожидаю четкой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию близ Вены", - считает глава армянского правительства.
В Европе проживает очень много турок.
Почему бы им не провозгласить республику и не попросить Турцию ввести воиска?
Вот как армянам?
Чем турки хуже?
Всех всё устраивало. И хотели бы все(кроме Азербайджана), чтобы это продолжалось вечно.
Хай Пашинян поедет поплачет.
Армия Азербайджана за время "переговоров" Франции и Роиси еще пару населенных пунктов от армян освободит.
Армян не учили с детства, что воровать нельзя. Чужие территории в том числе
1. кто будет договариваться? если не участники конфликта - договаривайтесь хоть до усирачки!
2. что то за переговоры, кода о первого раунда назначается второй через 4 дня? на первом и не попытаются договориться?
День два ничего не решают.
а теперь будет типа мыротворец
это прикрытие отравления навального, хабаровска и беларусской губернии
контора рулит