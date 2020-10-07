Переговори щодо Нагірного Карабаху відбудуться 8 жовтня в Женеві, 12 жовтня - у Москві, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що переговори щодо ситуації в Нагірному Карабасі відбудуться в четвер у Женеві, а потім 12 жовтня - в Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Завтра буде зустріч у Женеві, і буде інша зустріч у Москві в понеділок", - сказав Ле Дріан, виступаючи на Національних зборах Франції.

Французький міністр не уточнив, хто візьме участь у цих зустрічах.

Він наголосив на важливості того, щоб сторони конфлікту негайно припинили вогонь без висунення будь-яких умов. За його словами, потрібно знайти рішення, яке дозволило б "і одній, і іншій стороні повернутися до нормального життя".

Також читайте: Вимоги Азербайджану щодо виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху навряд чи здійсненні, - Боррель