Переговори щодо Нагірного Карабаху відбудуться 8 жовтня в Женеві, 12 жовтня - у Москві, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що переговори щодо ситуації в Нагірному Карабасі відбудуться в четвер у Женеві, а потім 12 жовтня - в Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Завтра буде зустріч у Женеві, і буде інша зустріч у Москві в понеділок", - сказав Ле Дріан, виступаючи на Національних зборах Франції.

Французький міністр не уточнив, хто візьме участь у цих зустрічах.

Він наголосив на важливості того, щоб сторони конфлікту негайно припинили вогонь без висунення будь-яких умов. За його словами, потрібно знайти рішення, яке дозволило б "і одній, і іншій стороні повернутися до нормального життя".

Також читайте: Вимоги Азербайджану щодо виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху навряд чи здійсненні, - Боррель

+23
Нахрен Алиев слушает этих лицемерных идиотов, пусть делает с Эрдоганом свое дело
07.10.2020 17:58 Відповісти
07.10.2020 17:58 Відповісти
+10
А вы то, петухи гальские, сюда каким боком?
07.10.2020 17:59 Відповісти
07.10.2020 17:59 Відповісти
+9
Гейропейские импотенты на содержании ху"ла зашевелились. Никакого перемирия, иначе обведут вокруг пальца. Думаю Эрдоган плевать хотел на этих озабоченных мудаков. Им веры никакой. Французы продажные твари еще те. В этом мире надеяться можно только на силу.
07.10.2020 18:00 Відповісти
07.10.2020 18:00 Відповісти
Нахрен Алиев слушает этих лицемерных идиотов, пусть делает с Эрдоганом свое дело
07.10.2020 17:58 Відповісти
07.10.2020 17:58 Відповісти
Так він і робить. "Собаки гавкають, а караван іде"...
07.10.2020 19:45 Відповісти
07.10.2020 19:45 Відповісти
А вы то, петухи гальские, сюда каким боком?
07.10.2020 17:59 Відповісти
07.10.2020 17:59 Відповісти
Во Франции третья по счету армянская диаспора.
Переживают за сограждан.
Но шота мне здается, шо Алиев с Эрдоганом не поведутся на этих бла-бла-бла-обеспокоенных.
07.10.2020 18:07 Відповісти
07.10.2020 18:07 Відповісти
До 12 должны взять Степанакерт , - Поднатужтесь.
07.10.2020 17:59 Відповісти
07.10.2020 17:59 Відповісти
Уже не получилось. Азербайджан и планировал блицкриг, чтобы когда его затянут в переговоры он уже к этому времени был у границ Армении. Но армяне, на самом деле, очень хорошие вояки и уже смогли отыграть для себя время и тем самым, пространство для манёвра. Первая война начиналась по такому же сценарию(кто не в курсе).
07.10.2020 18:15 Відповісти
07.10.2020 18:15 Відповісти
То Шкицкий. А кто тебе про ********* сказал?! Личыно Алиев? Армяне хорошие воины за спинами российских солдат. Как украиские сепары...
07.10.2020 18:27 Відповісти
07.10.2020 18:27 Відповісти
Это видно по долгой подготовке Азербайджана к этому реваншу и по ходу боевых действий. Рос.солдаты открещиваются напрямую влазить и впрягаться за Армению . Говорят, раз армяне утверждают, что НКР это не Армения де юре, то мы спорить не будем с ними))
07.10.2020 18:32 Відповісти
07.10.2020 18:32 Відповісти
Кроме того, турецкий глава МИД уточнил, что Анкара не видит никакого смысла в установлении режима прекращения огня, поскольку такие меры не помогут восстановить территориальную целостность Азербайджана. Единственный способ быстрого урегулирования конфликта - деоккупация Арменией Нагорного Карабаха.
07.10.2020 18:53 Відповісти
07.10.2020 18:53 Відповісти
завтра в Женеве, а 12го- в Москве.
А Анкара вообще не приглашена!
07.10.2020 19:00 Відповісти
07.10.2020 19:00 Відповісти
"Мы чувствуем, что Азербайджан полон решимости продолжать эту борьбу за деоккупацию своих территорий, со своей стороны мы готовы быть рядом во всем. Баку имеет полное моральное и юридическое право самому решить проблему оккупированных территорий", - утверждает Чавушоглу.

Другими словами основным бенефициаром есть Эрдоган.

Другими словами основным бенефициаром есть Эрдоган.
07.10.2020 19:11 Відповісти
07.10.2020 19:11 Відповісти
Россия на стороне Армении больше вовлечена в коефликт и давнее.И тем не менее считается миротворческой не стороной.
А Турция чем хуже россии?
Для европейцев и американцев я имею ввиду.
07.10.2020 19:14 Відповісти
07.10.2020 19:14 Відповісти
Я навел выше цитаты МИД Турции, а не свое суждение. Это Турция официально заявляет о своем присутствии. Могу навести цитаты Эрдогана, там еще жёстче.
07.10.2020 19:22 Відповісти
07.10.2020 19:22 Відповісти
Ну и пусть зявляет.
Такое ощущения что западным демократиям на все наплевать.
И на Армению и на международное право.
Волнует только дерзость Турции которая посмела претендовать на влияние в регионе и мешает уже сложившемуся милому междусобойчику вершителей человеческих судеб.
И диктатор путин их не смущает совсем.
07.10.2020 19:27 Відповісти
07.10.2020 19:27 Відповісти
А вот мнение Пашиняна
"Ожидаю четкой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию близ Вены", - считает глава армянского правительства.
07.10.2020 19:25 Відповісти
07.10.2020 19:25 Відповісти
Вполне может быть.
В Европе проживает очень много турок.
Почему бы им не провозгласить республику и не попросить Турцию ввести воиска?
Вот как армянам?
Чем турки хуже?
07.10.2020 19:43 Відповісти
07.10.2020 19:43 Відповісти
В Германии они уже готовы к этому .
07.10.2020 21:47 Відповісти
07.10.2020 21:47 Відповісти
Так 30 лет приглашали... а толку то никакого !
07.10.2020 19:16 Відповісти
07.10.2020 19:16 Відповісти
Все забили. Никто ничего не делал. РФ зарабатывала на продаже оружия Азербайджану. Армении давала бесплатно.
Всех всё устраивало. И хотели бы все(кроме Азербайджана), чтобы это продолжалось вечно.
07.10.2020 19:26 Відповісти
07.10.2020 19:26 Відповісти
Кацапы ничего бесплатно армянам не давали. "Великая Армения" была окончательно разгромлена Оттоманской Империей уже к 14 веку. Захватив земли азербайджанских князей в начале 19 века кацапы "бесплатно" раздали наделы отжатой у тюркских князей земли армянам которые были презираемыми бомжами на Кавказе, в Персии - короче - нищенствовали по всему Ближнему Востоку. И получили "христианский плацдарм" в мусульманском регионе, который полностью и целиком зависел от кацапской империи... Самая крупная военная база ***** на Кавказе находится в Армении. Именно оттуда создавался и снабжался оружием Карабах, поддерживался абхазский сепаратизм, оттуда ***** бомбил Грузию... Сегодня вся промышленность Армении забрана кацапами за долги. Армянам в Армении остается только быть дешевой рабочей силой в собственной стране... Вот и валят оттуда массово...
08.10.2020 03:48 Відповісти
08.10.2020 03:48 Відповісти
Да и пофиг, собственно. Это помешает Анкаре и Баку продолжать то, что они начали?

Хай Пашинян поедет поплачет.
Армия Азербайджана за время "переговоров" Франции и Роиси еще пару населенных пунктов от армян освободит.
07.10.2020 21:00 Відповісти
07.10.2020 21:00 Відповісти
Пашинян поплачет и получит современное оружие . Тогда заплачет Алиев .
07.10.2020 21:48 Відповісти
07.10.2020 21:48 Відповісти
Что планировал Азербайджан сливают в россиии и армении , а на самом деле Никто не Знает , что планирует Генштаб совместно с Турками, - это уже точно Один Народ.Посмотрим.
07.10.2020 19:34 Відповісти
07.10.2020 19:34 Відповісти
Гейропейские импотенты на содержании ху"ла зашевелились. Никакого перемирия, иначе обведут вокруг пальца. Думаю Эрдоган плевать хотел на этих озабоченных мудаков. Им веры никакой. Французы продажные твари еще те. В этом мире надеяться можно только на силу.
07.10.2020 18:00 Відповісти
07.10.2020 18:00 Відповісти
Предложат переложить жвачку с левой щеки на правую ))
07.10.2020 18:01 Відповісти
07.10.2020 18:01 Відповісти
Алиев, да и Эрдоган четко изложили это условие. Чего французы хотят? Чтоб под звуки мармезонского бвлета?
07.10.2020 18:02 Відповісти
07.10.2020 18:02 Відповісти
Французы хотят угодить своим избирателям, среди которых много "патриотичных" армян, предпочитающих любить свою Родину издалека.
07.10.2020 20:57 Відповісти
07.10.2020 20:57 Відповісти
Изоляция говорите Мордора?да они же голуби мира,перенесите еще импотенты европейские Минские по ордло в москву
07.10.2020 18:06 Відповісти
07.10.2020 18:06 Відповісти
Пердоган то чего лезет со своими условиями. У турков уже тёрки с Грецией и Францией, но ничего лира хорошо падает на радость Пердогану.
показати весь коментар
07.10.2020 18:09 Відповісти
Пашинян едет подписывать капитуляцию.

Армян не учили с детства, что воровать нельзя. Чужие территории в том числе
показати весь коментар
07.10.2020 18:18 Відповісти
Наоборот, переговоры это его шанс избежать капитуляцию.
показати весь коментар
07.10.2020 18:28 Відповісти
Возможно Турции предложат членство в ЕС.
показати весь коментар
07.10.2020 18:19 Відповісти
дудки. Турция уже была на пороге, но когда пришел к власти диктатор - Эрдоган, дверь закрылась.
показати весь коментар
07.10.2020 20:37 Відповісти
На пороге топталась пару десятков лет.
показати весь коментар
07.10.2020 20:43 Відповісти
Турцию в ЕС ? Тогда можно предложить ОАЭ , Афганистану или Пакистану .
показати весь коментар
07.10.2020 21:50 Відповісти
новость вообще ни о чём
1. кто будет договариваться? если не участники конфликта - договаривайтесь хоть до усирачки!
2. что то за переговоры, кода о первого раунда назначается второй через 4 дня? на первом и не попытаются договориться?
показати весь коментар
07.10.2020 18:27 Відповісти
30 лет договариваются.
День два ничего не решают.
показати весь коментар
07.10.2020 19:01 Відповісти
я думаю что такая мыролюбна хрень не прокатит и Алиев додавит хитрожлопых ар.
показати весь коментар
07.10.2020 19:19 Відповісти
От говорилкам щастя... Говорят и говорят, там Малахов не затесался краями? Ну пусть говорят, абы промеж разговоров дело было, не то что с нашими...
показати весь коментар
07.10.2020 19:19 Відповісти
Якщо згодиться Азербайджан на мацкву - буде БелССР-2.
показати весь коментар
07.10.2020 19:48 Відповісти
Что-то мне сомнительно, что Азербайджан пойдет на этот цирк, когда у него карт-бланш на Карабах уже в руках
показати весь коментар
07.10.2020 20:56 Відповісти
сначала кремль раскрутил
а теперь будет типа мыротворец
это прикрытие отравления навального, хабаровска и беларусской губернии
контора рулит
показати весь коментар
08.10.2020 01:02 Відповісти
 
 