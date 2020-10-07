УКР
Новини
2 904 37

Догани Рожковій і Сологубу оголосили за "спроби нав'язати громадськості свої особисті погляди та оцінки", - голова ради НБУ Данилишин

Голова ради Національного банку України Богдан Данилишин пояснив, за що недавно було винесено догани членам Ради НБУ Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу.

Коментар Данилишина опубліковано на сайті НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Данилишин пояснив, що "останнім часом окремі посадовці НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав'язувати громадськості свої особисті погляди і оцінки, які навіть не належать до сфери їхньої службової компетенції".

Він вважає, що Рожкова і Сологуб порушили наказ НБУ про публічні комунікації і Кодекс етики працівника НБУ.

Читайте також: Гетманцев про Рожкову і Сологуба: Чого ображатися на догану за пряме порушення інструкцій?

"Порушення правил, встановлених розпорядчими актами Національного банку України, може спричинити за собою накладення дисциплінарного стягнення. Дисципліна має бути однаковою для всіх і винятків тут робити не можна", - додав він.

Данилишин підкреслив, що Нацбанк - це "не чиясь окрема вотчина", а цілісна державна організація.

"Не може бути незалежного Правління чи незалежної Ради. Є незалежний Національний банк", - підсумував він.

Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді".

Автор: 

Топ коментарі
+15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выговоры Рожковой и Сологубу объявили за "попытки навязать общественности свои личные взгляды и оценки", - глава совета НБУ Данилишин - Цензор.НЕТ 9144
показати весь коментар
07.10.2020 18:13 Відповісти
А пример с Марусей и Фединой ни о чём не говорит? Вот, если бы на их месте был Фокин или Сивохо - то другое дело. Что позволено Юпитеру - не позволено быку.
показати весь коментар
07.10.2020 18:43 Відповісти
Выговоры Рожковой и Сологубу объявили за "попытки навязать общественности свои личные взгляды и оценки", - глава совета НБУ Данилишин - Цензор.НЕТ 2910
показати весь коментар
07.10.2020 18:02 Відповісти
Приказ долар по 40 , а не разговаривать и свое мнение при себе , работайте над заданием.
показати весь коментар
07.10.2020 18:03 Відповісти
А что думает по этому поводу сам товарищ Данилишин ?
показати весь коментар
07.10.2020 18:03 Відповісти
Его мнение абсолютно когерентно мнению бородатой бабушки.
показати весь коментар
07.10.2020 18:12 Відповісти
Имеют полное право ! Зелюки , вам здесь не 1937 год
показати весь коментар
07.10.2020 18:03 Відповісти
В основном, Данилишина.

В интервью черным по белому написано, что Данилишин намеренно давит на Рожкову и Сологуба, чтобы они ушли и пытается продавить интересы "бывших владельцев банков" (угадайте кого именно?)

Т.е. дедушка Данилишин вскипел из-за того, что его паскудство стало публичным.
показати весь коментар
07.10.2020 20:52 Відповісти
Це потужний сигнал інвесторам!
показати весь коментар
07.10.2020 18:11 Відповісти
У Шапрана контекст вытянулся:
Выговоры Рожковой и Сологубу объявили за "попытки навязать общественности свои личные взгляды и оценки", - глава совета НБУ Данилишин - Цензор.НЕТ 5007
показати весь коментар
07.10.2020 18:16 Відповісти
Мягкое наказание, факина за такое отпинали и выгнали.
Этих тоже так нужно
показати весь коментар
07.10.2020 18:17 Відповісти
за какое - "такое", олигофренушка?)
показати весь коментар
07.10.2020 18:21 Відповісти
Да, добрые очень, а ведь могли бы и в подъезде пристрелить.
показати весь коментар
07.10.2020 18:25 Відповісти
Самое то. И короной бы не заболели
показати весь коментар
07.10.2020 18:26 Відповісти
Ідіот.
Єдине, про що вони повинні дбати, так це про благо України, а не блюсти якусь кримінально- підлабузницьку вертикаль.
Ці владні утирки завзято вибудовують совок часів культу особистості.
показати весь коментар
07.10.2020 18:20 Відповісти
Рожкова не вьіговор заслужила , а приговор суда , вместе с Леркой Гонтаревой .
показати весь коментар
07.10.2020 18:33 Відповісти
За що? Ігорьвалєрієвича образила? Пограбований банк націоналізувала?
показати весь коментар
07.10.2020 18:48 Відповісти
Январь-сентябрь 2020 г. уровень внешних и внутренних заимствований в структуре бюджетных поступлений составляет 61,4%.
показати весь коментар
07.10.2020 19:25 Відповісти
Какие же есть утырки , они и факина сюда приплетают , который был всего- лишь громоотводом , капитуляции , обещанной зельцманом в Омане
показати весь коментар
07.10.2020 19:42 Відповісти
В американском федеральном резервном банке все члены правления всегда высказывают личное мнение и голосуют - именно в этом и заключается независимость федерального банка. А в Украине наоборот ставят в вину
показати весь коментар
07.10.2020 20:17 Відповісти
Т.е. таки за интервью.

Т.е. в Украине любое ЗЕленое чмо может лить грязь на ВСУ, на ООС, на Украину, а вот про ЗЕленое чмо и его проделки говорить запрещено.
показати весь коментар
07.10.2020 20:35 Відповісти
А вот, собственно, почему так подгорело у Данилишина:
https://www.kyivpost.com/business/uncertainty-hangs-over-central-bank-independence-amid-staff-resignations.html?fbclid=IwAR2K-O3lkexXyaqv0Vop1Mqy6joLnDxd5BPlq2iQmw_6WHdIIqPSvOn8mTI Интервью Рожковой и Сологуба для Киев-Пост (ссылка)

Заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб - последние оставшиеся члены команды руководства банка из шести человек. Они признали, что некоторые хотят, чтобы они ушли, например, глава Совета НБУ Богдан Данилишин, который сказал, что им следует перестать цепляться за свои места.



Несмотря на похвалу с Запада, Совет НБУ также хотел провести различные проверки НБУ и создать постоянный орган, который мог бы защищать предыдущих владельцев банков. Некоторые усмотрели в этом политическом давлении и почувствовали, что за этим стоит рука олигархов.



Сообщается, что неофициальная группа людей, связанных через Минфин, оказывает все большее влияние на деятельность НБУ.



Ну не нравится этому мошеннику, когда вскрывают его подковерные игры с Коломойским.
показати весь коментар
07.10.2020 20:48 Відповісти
Самое интересное что чувак даже не понимает, что он пещерный мракобес.
показати весь коментар
07.10.2020 21:07 Відповісти
Що значить ''навязывать свои взгляды''? Тоді взагалі не можна перечити? Україна вже Північна Корея?
показати весь коментар
07.10.2020 22:15 Відповісти
Дебільне пояснення. З таким поясненням кожному чиновнику кожного дня по кілька доган можна виносити.
показати весь коментар
08.10.2020 00:46 Відповісти
Так Фокіну щось догани не оголошували за особисті оцінки.
показати весь коментар
08.10.2020 10:06 Відповісти
 
 