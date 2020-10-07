Догани Рожковій і Сологубу оголосили за "спроби нав'язати громадськості свої особисті погляди та оцінки", - голова ради НБУ Данилишин

Голова ради Національного банку України Богдан Данилишин пояснив, за що недавно було винесено догани членам Ради НБУ Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу.

Коментар Данилишина опубліковано на сайті НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Данилишин пояснив, що "останнім часом окремі посадовці НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав'язувати громадськості свої особисті погляди і оцінки, які навіть не належать до сфери їхньої службової компетенції".

Він вважає, що Рожкова і Сологуб порушили наказ НБУ про публічні комунікації і Кодекс етики працівника НБУ.

"Порушення правил, встановлених розпорядчими актами Національного банку України, може спричинити за собою накладення дисциплінарного стягнення. Дисципліна має бути однаковою для всіх і винятків тут робити не можна", - додав він.

Данилишин підкреслив, що Нацбанк - це "не чиясь окрема вотчина", а цілісна державна організація.

"Не може бути незалежного Правління чи незалежної Ради. Є незалежний Національний банк", - підсумував він.

Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді".