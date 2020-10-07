Догани Рожковій і Сологубу оголосили за "спроби нав'язати громадськості свої особисті погляди та оцінки", - голова ради НБУ Данилишин
Голова ради Національного банку України Богдан Данилишин пояснив, за що недавно було винесено догани членам Ради НБУ Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу.
Коментар Данилишина опубліковано на сайті НБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Данилишин пояснив, що "останнім часом окремі посадовці НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав'язувати громадськості свої особисті погляди і оцінки, які навіть не належать до сфери їхньої службової компетенції".
Він вважає, що Рожкова і Сологуб порушили наказ НБУ про публічні комунікації і Кодекс етики працівника НБУ.
"Порушення правил, встановлених розпорядчими актами Національного банку України, може спричинити за собою накладення дисциплінарного стягнення. Дисципліна має бути однаковою для всіх і винятків тут робити не можна", - додав він.
Данилишин підкреслив, що Нацбанк - це "не чиясь окрема вотчина", а цілісна державна організація.
"Не може бути незалежного Правління чи незалежної Ради. Є незалежний Національний банк", - підсумував він.
Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді".
В интервью черным по белому написано, что Данилишин намеренно давит на Рожкову и Сологуба, чтобы они ушли и пытается продавить интересы "бывших владельцев банков" (угадайте кого именно?)
Т.е. дедушка Данилишин вскипел из-за того, что его паскудство стало публичным.
Этих тоже так нужно
Єдине, про що вони повинні дбати, так це про благо України, а не блюсти якусь кримінально- підлабузницьку вертикаль.
Ці владні утирки завзято вибудовують совок часів культу особистості.
Т.е. в Украине любое ЗЕленое чмо может лить грязь на ВСУ, на ООС, на Украину, а вот про ЗЕленое чмо и его проделки говорить запрещено.
https://www.kyivpost.com/business/uncertainty-hangs-over-central-bank-independence-amid-staff-resignations.html?fbclid=IwAR2K-O3lkexXyaqv0Vop1Mqy6joLnDxd5BPlq2iQmw_6WHdIIqPSvOn8mTI Интервью Рожковой и Сологуба для Киев-Пост (ссылка)
Заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб - последние оставшиеся члены команды руководства банка из шести человек. Они признали, что некоторые хотят, чтобы они ушли, например, глава Совета НБУ Богдан Данилишин, который сказал, что им следует перестать цепляться за свои места.
Несмотря на похвалу с Запада, Совет НБУ также хотел провести различные проверки НБУ и создать постоянный орган, который мог бы защищать предыдущих владельцев банков. Некоторые усмотрели в этом политическом давлении и почувствовали, что за этим стоит рука олигархов.
Сообщается, что неофициальная группа людей, связанных через Минфин, оказывает все большее влияние на деятельность НБУ.
Ну не нравится этому мошеннику, когда вскрывают его подковерные игры с Коломойским.