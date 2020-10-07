УКР
3 189 44

Тіхановську внесено в загальну базу розшуку Союзної держави, в РФ проти неї кримінальна справа не порушувалася, - ЗМІ

Внесення екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської в базу розшуку МВС Росії є технічним аспектом взаємодії союзних держав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило "Интерфаксу" інформоване джерело.

"В рамках взаємодії між Союзними державами інформація про розшук Тіхановської розміщується в загальній базі", - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що кримінальну справу російські правоохоронні органи на неї не порушували.

Раніше повідомлялося, що лідерку білоруської опозиції Тіхановську було оголошено в розшук на території РФ.

Згідно з базою даних МВС Росії, громадянка Світлана Георгіївна Тіхановська 1982 року народження "розшукується за статтею КК". При цьому, за якою саме статтею Тіхановську оголошено в розшук, МВС не уточнює.

Білорусь (8076) розшук (663) Тіхановська Світлана (389)
+12
ну шо, помогли братушки?
показати весь коментар
07.10.2020 18:19 Відповісти
+9
закономерный итог попыток вылизать задницу *****
показати весь коментар
07.10.2020 18:23 Відповісти
+6
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
показати весь коментар
07.10.2020 18:14 Відповісти
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
показати весь коментар
07.10.2020 18:14 Відповісти
Верховная главнокомандующая Беларуси в розыске.
показати весь коментар
07.10.2020 18:16 Відповісти
ну шо, помогли братушки?
показати весь коментар
07.10.2020 18:19 Відповісти
"не возбуждалось"
А она таки возбудилась.
О ***** мечтала.
показати весь коментар
07.10.2020 18:22 Відповісти
возбудилась свитланка, в покои просилась, на прием
показати весь коментар
07.10.2020 18:23 Відповісти
лопухнулась свитлана с мудрым путеном, а столько надежд питала, рыволюцыонерка
показати весь коментар
07.10.2020 18:22 Відповісти
закономерный итог попыток вылизать задницу *****
показати весь коментар
07.10.2020 18:23 Відповісти
Скажи, придурок - зачем ты лайкаешь сам-себя?
Ты часом не "пидлога макартни"?
показати весь коментар
07.10.2020 22:16 Відповісти
на бутылку твоего бульбофюрера пшел, раб
показати весь коментар
07.10.2020 22:20 Відповісти
и да, жопу ему не забудь отполировать
языком
показати весь коментар
07.10.2020 22:20 Відповісти
Eto priamoje vmesatelststvo vnutrenije dela drugoj strani, sto zdelala raska
показати весь коментар
07.10.2020 18:24 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2020 18:24 Відповісти
мордором не возбуждалось, а возбуждалось дело лукой, а с мордором у луки договор о правовой помощи. Приехав к гному, тихановскую арестовывают расейские опричники и передают в Беларусь, а лука ее уже ждет с вилкой, ножом и салфетками. карлик скажет, я тут не при делах, а луке уже все пофиг. И получит тихановская свои 20 за антигосударственную деятельность в Беларуси / фактически за срыв революции/
показати весь коментар
07.10.2020 18:27 Відповісти
когда сябры поймут что проблема не в бацьке а в крышующем бацек *****. То есть в самой шо ни на есть козломордой *********. Которая всегда стояла за самыми гнусными негодяями и подонками в истории.
показати весь коментар
07.10.2020 18:28 Відповісти
давно уже все поняли еще до того как ты прозрел . твое предложение Кремль штурмовать ?
показати весь коментар
07.10.2020 21:12 Відповісти
им остается только на Бога надеяться
показати весь коментар
08.10.2020 01:07 Відповісти
Рас всё-таки "внесли в розыск", значит не правильная челобитная.
Света, а ты пупок мыла перед подачей царю? Нет? Вот поэтому и внесли. Может не в глаза, а в жопу надо было смотреть? Эх, ты, корабельная сосна. А мы все тут думали, что ты баба-да, а ты....
показати весь коментар
07.10.2020 18:28 Відповісти
Светка, тебя ***** ищет, днюху вместе отпраздновать, аж в розыск объявил.
Ты же хотела с ним поговорить, спросить - что, как, да почему. Ну вот, ждут, разыскивают..
Охапку цветов окурку не забудь.
показати весь коментар
07.10.2020 18:44 Відповісти
Эта лохиня хотела искать справедливость у беса путлера, мало цветов бульбаши подарили своей мусорне, такой и результат.
показати весь коментар
07.10.2020 18:46 Відповісти
Интересно, Тихановская и дальше продолжает верить в то, что ***** "мудрый руководитель"?
показати весь коментар
07.10.2020 18:49 Відповісти
Да она никогда и не верила. Это был политически правильный посыл, чтобы не агрить на себя белорусских ватников и россиян. Теперь она может спокойно говорить, что пыталась выйти с )(уйлом на диалог, но он сам отказался, поэтому звыняйте, идем в Европу.
показати весь коментар
07.10.2020 19:01 Відповісти
Единственно правильная тактика и стратегия - разделять кремль и россиян. Даже если они сегодня единодушны. Вода -камень точит.
Не подняв россиян на революцию - не будет у Беларуси свободы.
Ресурсы беларусов несовместимы с восточным соседом.
А Тихановская мне все больше нравится - особенно собираемой командой.
Погоняйло - авторитет, Вячорко - умница, Лебедько - земляк и старая гвардия.
показати весь коментар
07.10.2020 22:35 Відповісти
Форум Цензора - это не срез украинского общества.
Это площадка для формирования мнения. Я сейчас не берусь заявлять - кремлевского или одного из кланов Украины.
В целом - сегодняшняя администрация Украины поддерживает гражданское общество Беларуси. Кулеба - лучший глава МИД постсоветской Украины.
Про соседей - Литву, Польшу, ЕС, дальних соседей - Германию, США и многих других - и говорить нечего. У нас много друзей. И в этом заслуга именно мирного протеста беларусов, адекватности избранного президента - Светланы Тихановской.
показати весь коментар
07.10.2020 23:28 Відповісти
Как оказалось, тех, кто имеет *своё мнение* - единицы. У остальных же их *своё мнение* как раз и формируют ресурсы. И каждый раз, когда я опять убеждаюсь в этом, с огромным разочарованием в людях, казавшихся мне ранее не лишенными способности критически мыслить, я сама себе напоминаю человека в сотый раз искренне удивляюсчегося, что 2х2=4. (((
Вот понадобится по какой-то причине этому *ресурсу*, чтобы завтра украинцы возлюбили Свету, и эти же люди будут петь ей здесь оды. И даже обижаться на них не имеет никакого смысла. Просто это надо помнить.
показати весь коментар
08.10.2020 01:05 Відповісти
удивляюЩегося
показати весь коментар
08.10.2020 19:44 Відповісти
Возьми с полки пряник,бибися. Заслужила.
показати весь коментар
09.10.2020 00:30 Відповісти
"Все-таки Владимир Путин мудрый руководитель" (c) Тихановская
показати весь коментар
07.10.2020 19:03 Відповісти
Для того ,что бы верить надо иметь голову,а она таки офца
показати весь коментар
07.10.2020 19:22 Відповісти
показательный ответ Тихановской что %уйло рядом и срать с ней на одном гектаре не будет не то что говорить и в глаза смотреть несмотря что по ее мнению он мудрый более того он ее посадит а белорусы как я убедился еще раз наивные и не считают врага Мордор а уважают даже тут конечно они растроенны даже на опозиц сайте тутбай коменты так себе вот некоторые из них -"Как бы кто не относился к Тихановской,
она одна из лидеров движения за перемены.
Зря вы так, господа русские!" "Какой то бред, и что Россия этим хочет добиться!!"Россия - и после этого ты ДРУГ????? " Просто очередной сигнал кого поддерживает Кремль. И видимо это надолго. Но уважение к власти в России не прибавится, скорее наоборот".
показати весь коментар
07.10.2020 19:45 Відповісти
пусть заглянет в глаза путену или ещё куда, может поможет.
показати весь коментар
07.10.2020 20:23 Відповісти
ну я так понимаю ее ширинка больше всего интересует
показати весь коментар
07.10.2020 20:57 Відповісти
Суть не в том, что ее объявили в розыск в рф, а в том, что уже союзное государство. Всё.
показати весь коментар
07.10.2020 20:27 Відповісти
Как можно было тупо верить крнемлевскому террористу №3 кагебешному путиноиду?! Может быть урок пойдет на польз?!
показати весь коментар
07.10.2020 20:32 Відповісти
ох а как же эта фсбзшная курица путину жопу вылизывала.Говорила какой он классный лидер и красавчик.....НиПАМАГЛО
показати весь коментар
07.10.2020 20:53 Відповісти
Ну наконец, а то я подумал, что что-то изменилось. А нет, все ОК, враг.
показати весь коментар
07.10.2020 20:58 Відповісти
для 73% одаренных обьясню в розыск она обьявляеться в росии автоматически после венесения в базу розыска в Беларуси. такая же единая база как и таможенный контроль на границе .
показати весь коментар
07.10.2020 21:16 Відповісти
Виходить що держава Білорусь вже і не держава, а бридка кацапська колонія. А значить і Закони та спільні дії єдині що для паРаші -метрополії що для її це її безправної білоруської колонії ..
показати весь коментар
08.10.2020 06:36 Відповісти
Тіхановська проект фсб, яке там МВС
Та Тіхановська вже не знає що робити з опозиційною популярностю, як би інструктора з фсб не підказували, то мабуть і не знала би )
показати весь коментар
07.10.2020 21:41 Відповісти
Совсем запутали, вчера она просилась на прием -сегодня ее ищут,чтобы принять. Что то не так в союзном царстве-государстве...
показати весь коментар
08.10.2020 00:08 Відповісти
А как же теперь эта "Тихоня" с )(уйлом будет встречаться, да и глаза ему заглядывать если её могут арестовать...?
показати весь коментар
08.10.2020 06:28 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 07:46 Відповісти
 
 