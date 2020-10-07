Тіхановську внесено в загальну базу розшуку Союзної держави, в РФ проти неї кримінальна справа не порушувалася, - ЗМІ

Внесення екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської в базу розшуку МВС Росії є технічним аспектом взаємодії союзних держав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило "Интерфаксу" інформоване джерело.

"В рамках взаємодії між Союзними державами інформація про розшук Тіхановської розміщується в загальній базі", - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що кримінальну справу російські правоохоронні органи на неї не порушували.

Раніше повідомлялося, що лідерку білоруської опозиції Тіхановську було оголошено в розшук на території РФ.

Згідно з базою даних МВС Росії, громадянка Світлана Георгіївна Тіхановська 1982 року народження "розшукується за статтею КК". При цьому, за якою саме статтею Тіхановську оголошено в розшук, МВС не уточнює.

Читайте також: Путін не планує зустріч із Тіхановською, - Пєсков